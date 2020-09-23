Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini, A14 Bionic ile gelmeyebilir!
Apple’ın bu sene çıkaracağı iPhone 12 ailesi dört bireyden oluşurken en küçük model olacağı düşünülen iPhone 12 Mini’nin A14 Bionic işlemcisi yerine farklı bir işlemci ile piyasaya sürüleceği iddia edildi.
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Apple tarafından gelen sızıntı haberlere göre 5,4” büyüklüğünde ekrana sahip iPhone Mini modelinin geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen haberlere göre iPhone 12 Mini’de A14 Bionic işlemcisi bulunmayacak. Bir Twitter kullanıcı tarafından ortaya sürülen farklı yonga iddiası, Apple’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansmandaki detaylarla örtüşür nitelikte.
iPhone 12 Mini, B14 yonga seti ile gelebilir
Twitter kullanıcısı Mauri QHD tarafından bir tweet’le ortaya atılan iddiaya göre yeni gelecek Mini modeli, B14 isimli yonga setinden güç alacak. Apple’ın 15 Eylül’de gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğinden hemen önce ortaya çıkan B14 yongasının orta seviye bir performans sunduğu öne sürülüyor.
Apple B14 chip
They have a midrange chip ready 👀
idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip
for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk
i´ve had it for months
but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it
im hearing
— Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020
iPhone 11’in halefi Mini modeli olmayacak
Bir diğer karışıklık ise yeni gelecek Mini modelinin, geçtiğimiz sene çıkan baz iPhone 11’in yerine gelip gelmeyeceği hakkında. Ancak uzmanlara göre Mini modeli ekstra bir modeli olup geçen senenin baz modeli iPhone 11’in halefi olmayacak. Mini modeliyle ilk kez kullanılacak olan B14 yongası, muhtemelen A14 kadar güçlü olmayacak. Ancak çıkış fiyatı göz önüne alındığında 650 dolar fiyat etiketi sahip bir cihazda 400 dolarlık iPhone SE 2020’de yer alan A13 yongasına göre daha performanslı bir işlemci kullanılması bekleniyor.
Yeni çipset, 5G modem barındırmayabilir
B14 işlemcisi söylentileriyle beraber cihazın 5G bağlantı teknolojisi barındırıp barındırmayacağı da merak edilmeye başlandı. Yeni yonga setiyle beraber Apple’ın 5G modemsiz bir model çıkararak maliyetleri aşağı çekmeyi planladığı düşünülüyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de daha küçük ekran barındıran performanslı bir iPhone modeli, büyük bir kesim tarafından ilgi görebilir. 6,1” büyüklüğünde iki iPhone 12 modelinin daha geleceği düşünülürse, piyasadaki küçük ekranlı cihaz talebi Mini modeline kayabilir.
Akıllı Telefonlar
Realme, ekran altı kameralı akıllı telefon geliştirmeye hazırlanıyor
Realme, yeni bir akıllı telefon ile piyasada farklılık oluşturmaya hazırlanıyor. Firmanın ekran altı kameralı akıllı telefon geliştirmeye hazırlandığı öğrenildi.
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Realme ekran altı kamera teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor!
Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncuları arasında yerini alan Realme, piyasaya çok fazla örneği bulunmayan bir alternatif getirmeyi amaçlıyor. Firmanın başkan yardımcılığı görevini yürüten Xu Qi, Weibo hesabından paylaştığı görsel ile firmanın yeni akıllı telefon planlarına dair gelişmeler olabileceğini gözler önüne serdi. Herhangi bir ön kamerası olmayan akıllı telefon görseli paylaşan Xu Qi, firmanın ekran altı kameralı bir akıllı telefon geliştirebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Cihaz hakkında başka detaya yer verilmez iken, hayranların beklentilerinde bir artış gözlemlendi.
İlk olarak ZTE firmasının denediği ve dünyanın ekran altı kameralı ilk akıllı telefonu olarak lanse edilen Axon 20 5G modelinin ardından, Realme firması da bu konuda geliştirme yapmaya istekli duruyor. Bilindiği üzere firma pop-up mekanizmalı ön kamera tasarımına çok sıcak bakmıyor. Söylentilere göre firmanın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu bu teknoloji ile bizleri karşılayabilir. Hali hazırda çoğu firmanın geliştirme aşamasında tuttuğu bu teknolojinin kullanıma geçmesi durumunda, damla çentik, delikli ekran ve pop-up mekanizmalarına elveda diyebiliriz. Bakalım firma, bu teknoloji ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 resmi görüntüleriyle sızdırıldı!
Samsung ve Apple’ın ardından Google da bu ay içerisinde bir lansman gerçekleştirecek. 30 Eylül’de sanal olarak gerçekleştirilecek olan bu lansmanda tanıtılacak ürünler arasında Nest Audio hoparlör, Google TV içeren Chromecast ve son olarak Google Pixel 5 bulunuyor. Lansmana yaklaşık bir hafta kala Pixel 5’in resmi görüntüleri sızdırıldı.
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Pixel cihazlarıyla saf Android deneyimini kullanıcılara sunan Google, 3 yıl boyunca gelecek olan güncellemeleri de en ön sıradan alma desteğini sunuyor. Daha önce cihazın bazı özellikleri sızdırılmış olsa WinFuture tarafından sızdırılan bugünkü bilgiler birçok yeni detayı gözler önüne seriyor.
İşte Google Pixel 5 özellikleri ve görüntüleri!
Google Pixel 5’in tasarımından başlayacak olursak cihazın kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş olacak. Bu kasa IP 68 sertifikasıyla cihazı suya ve toza karşı korumuş da olacak. Telefon, önde 6 inçlik ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. İnç başına 432 piksele sahip olan bu ekran Gorilla Glas 6 ile korunuyor. 19.5:9 çerçeve oranına sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor.
Bu ön kamera hala 8 MP ancak görüş açısı 90 dereceden 83 dereceye düşürülmüş. Bu değişikliğin sebebi bilinmezken arka kameralarda bazı geliştirmeler yapılmış. Ana kamera olarak yine Pixel 4’teki 12.2 MP’lik kamera kullanılmış ancak bu sefer 4K 60 FPS ve 1080p 240FPS video kaydını destekliyor. İkinci kamera ise ultra geniş açı kamerası olarak işlev görüyor ve 107 derecelik görüş açısıyla beraber f/2.2 diyafram açıklığına sahip.
4080 mAh’lik bataryadan güç alacağı öğrenilen Google Pixel 5, hem kendisi kablosuz şarj olabilecek hem de ters şarj özelliğiyle destekleyen diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek. Cihaz, performans gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı tarafından desteklenen Snapdragon 765G’den alacak. Bu yonga seti kendi 5G modemini de içinde barındırıyor.
Renk seçeneklerinde Google resmi olarak siyah versiyonu göstermişken bazı online mağazalar yeşil rengin olacağını da iddia ediyor. Kilit tuşu ise bu sefer metalik siyah bir renge sahip. 30 Eylül’de tanıtılacak olan Google Pixel 5 modelinin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgimiz yok
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42, Snapdragon 750G ile geliyor!
Samsung Galaxy A42 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunun Snapdragon 750G ile geleceği öğrenildi.
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Snapdragon 750G kullanan ilk akıllı telefon Galaxy A42 olabilir!
Akıllı telefon piyasasında geniş ürün yelpazesi ile oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Samsung, şimdilerde uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon geliştiriyor. Eylül ayı başında Galaxy A42 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazın bütün özelliklerini paylaşmamıştı. Oldukça ilginç karşılanan bu gelişmenin ardından, firmanın başka planları olduğu öğrenildi. Dealntech isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, yeni orta seviye akıllı telefonu için Snapdragon 750G işlemcisini uygun görmüş. Qualcomm tarafından duyurusu yeni yapılan işlemciyi kullanmayı amaçlayan firma, hayranlarının karşısına bütçe dostu 5G özellikli bir cihaz ile çıkmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefonun performans testlerinde kaynak kodlarına ulaşan Dealntech ekibi, bu kodlar içerisinde cihazın kullandığı işlemciyi ve grafik birimlerini öğrenme fırsatı buldu. Snapdragon 750G işlemcisinin yanı sıra cihazın grafik ünitesinde bizler Adreno 619 karşılamakta. Yakın bir zamanda bütün teknik özelliklerinin kesinleşmesi beklenen Samsung Galaxy A42, 120 Hz ve 5G destekli Snapdragon 750G ile birlikte, 5G özellikli akıllı telefonlar arasında önemli bir alternatif olabilir. Firmanın elinden çıkan en ucuz 5G‘li akıllı telefon olması beklenen cihaz, yıl sonuna doğru raflardaki yerini alacak.