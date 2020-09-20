iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!

iPhone X serisi sonrasında alt modeller haricinde görmediğimiz ‘kırmızı’ renk seçeneği, iPhone 12 Pro modelleri ile geri geliyor. Yalnızca Pro modellerinde sunulacak ‘kırmızı’ renk haricinde ‘lacivert’ renk seçeneği de bulunacak.

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iPhone X serisi sonrasında Product RED’li XR ve SE versiyonları haricinde ana modellerde bulunmayan kırmızı renk seçeneği, söylentilere göre iPhone 12 Pro modelleri ile kullanıcılara sunulacak. Yalnızca Pro modellerde bulunması beklenen kırmızı renk haricinde bir de lacivert renk seçeneği yer alacak.

Kırmızı renk seçeneği, Watch 6 ile benzer

Apple’ın geçtiğimiz günlerde ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtmış olduğu Watch 6 serisinde de kırmızı renk seçeneği bulunuyordu. Analistlere göre Watch 6’da yer alan kırmızı renk seçeneği benzer olarak iPhone 12 Pro modellerinde de bulunacak. Saatini ve telefonunu aynı renkte görmekten hoşlanan ve bunları kombinlemek isteyen birçok kullanıcı için Apple ürünlerindeki kırmızı renk, güzel bir seçenek olacak.

Tasarımda iPhone 4 esinlenmesi ile nostalji yaşatacak

Sızdırılan birçok görsel ve verilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 4’ten ilham alınarak tasarlanmışa benziyor. Daha keskin çerçeve hatları bulunacak olan iPhone 12 ailesi, kullanıcılarına biraz nostalji yaşatabilir. iPhone 12 serisi, arka kısımdaki kare çerçeve içerisinde bulunmaya devam edecek kameralarla beraber selefinden tasarımsal olarak çok da fazla ayrım göstermeyecek. Apple genellikle ana tasarım değişikliklerini iki modelde bir gerçekleştiriyor.

iPhone 12, 5G modemle gelen ilk iPhone olacak

Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde iPad Air 4 ile tanıtımını gerçekleştirdiği, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic, yeni nesil iPhone’larda da kullanılacak. Oldukça performanslı olan işlemci, harici 5G modemi de cihazın bünyesinde bulundurarak 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone modeline güç verecek.

Söylentilere göre bu sene 120Hz tazeleme hızındaki ekranları pas geçen şirket, OLED panelleri baz modellerde de kullanıcılara sunabilir. En düşük konfigürasyonlu iPhone 12 modelinin 649$, iPhone 12 Pro Max’in ise 1099$ fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği düşünülen etkinlikle beraber cihazlar hakkında çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını hep beraber görmüş olacağız.