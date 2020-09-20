Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle geliyor!
iPhone X serisi sonrasında alt modeller haricinde görmediğimiz ‘kırmızı’ renk seçeneği, iPhone 12 Pro modelleri ile geri geliyor. Yalnızca Pro modellerinde sunulacak ‘kırmızı’ renk haricinde ‘lacivert’ renk seçeneği de bulunacak.
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iPhone X serisi sonrasında Product RED’li XR ve SE versiyonları haricinde ana modellerde bulunmayan kırmızı renk seçeneği, söylentilere göre iPhone 12 Pro modelleri ile kullanıcılara sunulacak. Yalnızca Pro modellerde bulunması beklenen kırmızı renk haricinde bir de lacivert renk seçeneği yer alacak.
Kırmızı renk seçeneği, Watch 6 ile benzer
Apple’ın geçtiğimiz günlerde ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında tanıtmış olduğu Watch 6 serisinde de kırmızı renk seçeneği bulunuyordu. Analistlere göre Watch 6’da yer alan kırmızı renk seçeneği benzer olarak iPhone 12 Pro modellerinde de bulunacak. Saatini ve telefonunu aynı renkte görmekten hoşlanan ve bunları kombinlemek isteyen birçok kullanıcı için Apple ürünlerindeki kırmızı renk, güzel bir seçenek olacak.
Tasarımda iPhone 4 esinlenmesi ile nostalji yaşatacak
Sızdırılan birçok görsel ve verilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 4’ten ilham alınarak tasarlanmışa benziyor. Daha keskin çerçeve hatları bulunacak olan iPhone 12 ailesi, kullanıcılarına biraz nostalji yaşatabilir. iPhone 12 serisi, arka kısımdaki kare çerçeve içerisinde bulunmaya devam edecek kameralarla beraber selefinden tasarımsal olarak çok da fazla ayrım göstermeyecek. Apple genellikle ana tasarım değişikliklerini iki modelde bir gerçekleştiriyor.
iPhone 12, 5G modemle gelen ilk iPhone olacak
Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde iPad Air 4 ile tanıtımını gerçekleştirdiği, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic, yeni nesil iPhone’larda da kullanılacak. Oldukça performanslı olan işlemci, harici 5G modemi de cihazın bünyesinde bulundurarak 5G teknolojisini destekleyen ilk iPhone modeline güç verecek.
Söylentilere göre bu sene 120Hz tazeleme hızındaki ekranları pas geçen şirket, OLED panelleri baz modellerde de kullanıcılara sunabilir. En düşük konfigürasyonlu iPhone 12 modelinin 649$, iPhone 12 Pro Max’in ise 1099$ fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği düşünülen etkinlikle beraber cihazlar hakkında çıkan söylentilerin doğru olup olmadığını hep beraber görmüş olacağız.
Akıllı Telefonlar
Mi 10T Lite, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı!
Xiaomi’nin çok yakında tanıtması beklenen Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine bir model daha eklenebilir. Tahminlere göre Mi 10T Lite adıyla gelecek olan model, FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı.
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Xiaomi tarafından merakla tanıtılması beklenen yeni Mi 10T serisine bir model daha eklenebilir. Redmi ya da Poco markasıyla çıkmayacak olan ve Mi 10T Lite ismini taşıması beklenen M2007J17G model kodlu cihaz, FCC sertifikasyon programında ortaya çıktı. Verilerinde batarya kapasitesi haricinde başka detayı bulunmayan cihaz, 4720 mAh kapasiteli pille gelecek.
Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery
The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE
— Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020
Mi 10T Pro modelinde amiral gemisi fiyatlandırması
Şirketin merakla beklenen 10T ailesi için sızıntılar paylaşan ‘Ice Universe’, Snapdragon 865 yonga setinden güç alan 10T Pro’da 144Hz tazeleme hızına sahip panelin yer alacağını ve 5000 mAh kapasiteli bataryayla geleceğini belirtti. Ice Universe, cihazda 108 MP’lik kamera sensörünün bulunacağını ve 699€ fiyat etiketiyle satışa sunulacağını öne sürüyor.
Mi 9T Pro’dan çok daha pahalı
Takriben 822$ fiyatı ile amiral gemisi sınıfına yaklaşan cihaz, selefine göre oldukça pahalı bir hale geliyor. 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Mi 9T Pro modelinin 323$ olan çıkış fiyatını göz önüne aldığımızda model fanlarını üzen bir tablo ortaya çıkıyor.
Mi 10T modelinde ise şirket, Snapdragon 865 yonga setini aynı tutarak 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Pro modelinden farklı olarak baz modelde 64 MP’lik kamera yer alıyor. Mi 10 T ailesi, selefi gibi başarı gösterebilecek mi ilerleyen süreçte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!
Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi 10 Ultra‘yı şirketin onuncu yıl dönümünde düzenlenen lansmanda resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Yakın tarihli bir rapora göre şirket bu cihazın bazı özelliklerini değiştiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacaktı. Geçtiğimiz günlerde ise telefon, MIUI 12.0.10 güncellemesini aldı. Bu güncelleme ile cihazın kamerası DxOMark sürümüne yükseltildi. Ayrıca pil, ekran, şarj sıcaklığı kontrolü ve video tarafında çeşitli optimizasyonlar gerçekleşti.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, şarj hızında nasıl bir artış gösterecek?
Kullanıcı raporlarına göre bu güncelleme şarj protokolünü uygun şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, %0’dan %100’e şarj için 23 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuyor. Fakat cihaz şarj olurken %92,77 şarj düzeyindeyken %100 olarak gözüküyor. 10 dakika boyunca telefon 9,75 Wh ile şarj oluyor ve 100W yaklaşık olarak 1 dakika sürüyor. Güncellemeden sonra ise %100‘ü görmek için geçen zaman hala 23 dakika olsa bile şarjın iç dengesinde değişmeler mevcut. Pil %100 gösterildiğinde artık %92,77 yerine %93,50 düzeyinde şarj bulunacak. 10 dakika boyunca telefon 11,72 Wh ile şarj olacak ve 100W yaklaşık 13 saniye sürecek.
Güncellemenin ardından 100W şarj süresi kısalıyor ancak 10 dakika içinde gerçekleşen şarjda artış mevcut. Mi 10 Ultra, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor. Şirkete göre cihaz 5 dakikada %41, 23 dakikada ise %100 şarja ulaşıyor. Telefonun TUV Rheinland tarafından güvenli hızlı şarj sertifikası da bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
AMD, Huawei ile iş birliği için lisans aldı!
Geleceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunan Huawei, her şeye rağmen projelerini ve ürünlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket için Eylül başından bu yana işler oldukça zorlaştı. Samsung, WD, Micron, Kioxia ve Sharp ile yapılan ticaretin kesilmesi üzerine firma zor zamanlar geçiriyor. Huawei‘nin böyle bir durumda düzenli bir işleyiş elde etmesi zor gözüküyor. Fakat bugün ortaya çıkan AMD lisansı ile bazı şeylerin yoluna girebileceği umudu oluştu.
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AMD, Huawei ile iş birliğini sürdürecek mi?
Qualcomm, Samsung ve MediaTek ile ABD yüzünden çalışamaz hale gelen şirket AMD ile çalışmak için lisans aldı. AMD‘nin Başkan Yardımcısı, şirketin Huawei‘ye tedarikte bulunmak için lisans aldığını doğruladı. ABD‘nin Huawei‘ye uyguladığı yasağa rağmen AMD‘nin lisans alması oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Çin‘de fiyat artışı ve ABD ambargosuna rağmen büyük ölçüde Huawei cihazlar alınmaya devam ediyor. Şirket her ne kadar zor bir dönemden geçse de kullanıcılar firmayı destekliyor.
Huawei, yasaklar yüzünden maliyetlerde büyük artış yaşadı. Bu da telefon ve diğer akıllı cihazların fiyatlarında artışa neden oldu. Kullanıcılar fiyat artışının ve ürün stoklarının az kaldığının farkında. Bu sebeple Huawei cihazların satışları artmış durumda. Analistler, şirketin bileşen stoğunun gelecek senenin ortasına kadar yeterli olacağını söylüyor. Çin milliyetçiliği, firmanın en önemli kaynaklarından biri. Önümüzdeki sene de kullanıcılar Huawei‘yi desteklemeye devam ederse bu çıkmazdan çıkılması daha kolay hale gelebilir.