iPhone 12, daha iyi FaceID ve kamera deneyimi sunacak!

13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi, çok daha hızlı FaceID deneyimi sunarken, geliştirilmiş kamera özellikleriyle gelecek. Söylentilere göre iPhone 12 Mini modeli, bu geliştirmelerinden bazılarını taşımayabilir.

İlginizi çekebilir: Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!

13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sektörden gelen son bilgilere göre yeni iPhone ailesi, daha hızlı FaceID deneyimi sunarken geliştirilmiş kamera özellikleriyle de göz dolduracak. Mobil fotoğrafçılık alanında oldukça başarılı olan Apple, geliştirmelerle beraber kamera deneyimini bir ileri seviyeye taşıyacak.

PineLeaks adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet’e göre Apple, TrueDepth kameralara yerleştirdiği ‘dinamik bölgeleme algoritması’ sayesinde yüzleri çok daha hızlı algılayabilecek. Bu bağlamda FaceID ile kilit açma işlemi, daha da hızlı hale gelecek.

https://t.co/EPj76hm9wZ

The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically.

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020