iPhone 12, daha iyi FaceID ve kamera deneyimi sunacak!

13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi, çok daha hızlı FaceID deneyimi sunarken, geliştirilmiş kamera özellikleriyle gelecek. Söylentilere göre iPhone 12 Mini modeli, bu geliştirmelerinden bazılarını taşımayabilir.

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13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sektörden gelen son bilgilere göre yeni iPhone ailesi, daha hızlı FaceID deneyimi sunarken geliştirilmiş kamera özellikleriyle de göz dolduracak. Mobil fotoğrafçılık alanında oldukça başarılı olan Apple, geliştirmelerle beraber kamera deneyimini bir ileri seviyeye taşıyacak.

FaceID çok daha hızlı hale geliyor

PineLeaks adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet’e göre Apple, TrueDepth kameralara yerleştirdiği ‘dinamik bölgeleme algoritması’ sayesinde yüzleri çok daha hızlı algılayabilecek. Bu bağlamda FaceID ile kilit açma işlemi, daha da hızlı hale gelecek.

https://t.co/EPj76hm9wZ

The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically. — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

Tweet dizisinde yer alan bir detay ise iPhone 12 Mini modelinin FaceID tarafındaki geliştirmeden mahrum kalacağı yönünde. Küçük ekranla gelmesi beklenen modelin, yeni algoritmayı barındıran FaceID teknolojisi için yeterli alanı sunamaması sebebiyle özelliği bünyesinde barındıramayacağı öne sürülüyor. Apple Insider’da yer alan habere göre Mini modelinde çentiğin daha dar ama uzun bir biçimde yer alacağı ifade ediliyor.

Apple, kamerada da atılım peşinde

Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone modellerinde, kameralarda da bir dizi geliştirmeyi getirecek. Şirket bu yıl cihazlarına getireceği ‘geliştirilmiş dijital yakınlaştırma’ özelliği ile büyük atılım peşinde görünüyor. Algoritma destekli çekilen fotoğraf, birkaç fotoğraftan ve optik yakınlaştırma özelliğinden elde edilen verilerle, hibrit şekilde işleyen geliştirilmiş dijital yakınlaştırma ile oluşturulacak.

Söylentilerin yer aldığı Tweet dizisinde yeni tanıtılacak olan 12 serisinin yakındaki öğelere daha iyi odaklanma yapabileceği, makro ve ultra geniş açı modlarında da iyileştirmeler olacağı ifade ediliyor. iPhone 12 ailesinin 13 Ekim’de tanıtılmasının ardından tüm detayları öğrenmiş olacağız.