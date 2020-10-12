Apple
iPhone 12, daha iyi FaceID ve kamera deneyimi sunacak!
13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi, çok daha hızlı FaceID deneyimi sunarken, geliştirilmiş kamera özellikleriyle gelecek. Söylentilere göre iPhone 12 Mini modeli, bu geliştirmelerinden bazılarını taşımayabilir.
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13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Sektörden gelen son bilgilere göre yeni iPhone ailesi, daha hızlı FaceID deneyimi sunarken geliştirilmiş kamera özellikleriyle de göz dolduracak. Mobil fotoğrafçılık alanında oldukça başarılı olan Apple, geliştirmelerle beraber kamera deneyimini bir ileri seviyeye taşıyacak.
FaceID çok daha hızlı hale geliyor
PineLeaks adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet’e göre Apple, TrueDepth kameralara yerleştirdiği ‘dinamik bölgeleme algoritması’ sayesinde yüzleri çok daha hızlı algılayabilecek. Bu bağlamda FaceID ile kilit açma işlemi, daha da hızlı hale gelecek.
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The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically.
— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020
Tweet dizisinde yer alan bir detay ise iPhone 12 Mini modelinin FaceID tarafındaki geliştirmeden mahrum kalacağı yönünde. Küçük ekranla gelmesi beklenen modelin, yeni algoritmayı barındıran FaceID teknolojisi için yeterli alanı sunamaması sebebiyle özelliği bünyesinde barındıramayacağı öne sürülüyor. Apple Insider’da yer alan habere göre Mini modelinde çentiğin daha dar ama uzun bir biçimde yer alacağı ifade ediliyor.
Apple, kamerada da atılım peşinde
Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone modellerinde, kameralarda da bir dizi geliştirmeyi getirecek. Şirket bu yıl cihazlarına getireceği ‘geliştirilmiş dijital yakınlaştırma’ özelliği ile büyük atılım peşinde görünüyor. Algoritma destekli çekilen fotoğraf, birkaç fotoğraftan ve optik yakınlaştırma özelliğinden elde edilen verilerle, hibrit şekilde işleyen geliştirilmiş dijital yakınlaştırma ile oluşturulacak.
Söylentilerin yer aldığı Tweet dizisinde yeni tanıtılacak olan 12 serisinin yakındaki öğelere daha iyi odaklanma yapabileceği, makro ve ultra geniş açı modlarında da iyileştirmeler olacağı ifade ediliyor. iPhone 12 ailesinin 13 Ekim’de tanıtılmasının ardından tüm detayları öğrenmiş olacağız.
Apple
6.1 inçlik iPhone 12, en çok satan model olacak!
Sektördeki analiz ve sızıntı verileriyle bilinen Ming Chi Kuo, iPhone 12 ailesinde en çok satacak modelin 6.1 inçlik baz model olacağını ifade etti. Kuo’ya göre iPhone 12 Mini daha uygun fiyatlı olsa da ekranı nedeniyle tüketici portföyü daralıyor.
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13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12’ler farklı ekran ve konfigürasyon seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sektördeki analiz, sızıntı ve raporlarıyla bilinen Ming Chi Kuo, yeni bir rapor yayınladı. Kuo raporunda bu yıl satılacak olan iPhone modelleri hakkında analizlerini ve beklentilerine yer verdi.. Kuo’ya göre 6.1 inçlik iPhone 12 modeli, ailenin en çok tercih edilecek modeli olabilir.
iPhone 12 Mini, ekranı nedeniyle handikaplı
Geçen senenin modellerine göre yaklaşık olarak 100$ pahalı olacak yeni 12 ailesi, yeni Mini modeliyle genişliyor. Gelecek olan Mini modelinin 699$ fiyat etiketiyle geleceği öne sürülüyor. iPhone 11’in baz modeliyle aynı fiyat etiketindeki modelin toplam satışta yüzde 20 pay sahibi olacağını belirten Kuo, modelde yer alan küçük ekranın handikap oluşturacağını aktarıyor.
iPhone 12’lerin üst segment versiyonu Pro Max modeline ise fiyatı nedeniyle erişilmesi zor olacak. Pro Max’ler için de yüzde 20’lik pay biçen Kuo, popüler versiyonun baz iPhone 12 ya da 12 Pro modeli olacağını öne sürüyor. 9to5Mac‘te yer alan habere göre 23 Ekim’de satışa sunulacak yeni iPhone 12’lerin daha pahalı olma sebebi, Apple’ın bütün modellerde OLED panele geçmesi olarak gösteriliyor.
Kuo’ya göre satışlar düşecek
Yeni modellerin 5G bağlantı teknolojisi kazanmasındansa satışlarının daha çok fiyatlandırmaya bağlı olduğunu aktaran analist, geçen seneye göre daha az cihaz satılacağını öngörüyor. Buna neden olan en büyük sebep ise tanıtımda yaşanan gecikme olarak gösteriliyor. 13 Ekim’de gerçekleştirilecek olan etkinlikle yeni iPhone serisi haricinde Apple, HomePod ve AirPods Studio’yu da tanıtmış olacak. Ürünün satışa çıkmasının ardından selefine göre nasıl bir satış performansı göstereceği ise merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!
Apple, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan başlıca pil sorunlarının nasıl düzeltilebileceğini açıkladı. Ancak karmaşık çözüm, telefonu tamamen silmeyi ve tekrar geri yüklemeyi gerektiriyor.
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Apple, şarj problemine nasıl bir çözüm getiriyor?
iOS 14’ün tam sürümü, şirketin en son lansman etkinliğinin ardından Eylül ortasında piyasaya sürüldü. Kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar iPhone’larının pilinin hızla düştüğünden şikayet ettiler ve bazıları yalnızca birkaç saat içinde pilin aşırı derecede tükendiğini bildirdi.
Telefon, işletim sisteminin yeni bir sürümüyle birlikte gelen dosyaları yeniden düzenleme ve tarama gibi bir dizi görevi yerine getirdiğinden, yeni iPhone yazılım güncellemeleri düzenli olarak bazı olağan dışı pil davranışlarına neden olur. Ancak çok sayıda rapor, performansın beklenenden çok daha kötü olduğunu ve kurulumdan sonraki ilk günlerden sonra da kaybolmadığını ileri sürdü.
iOS 14’ün yayınlanmasından sonra Apple, iOS 14.0.1 numaralı bir güncelleme daha yayınladı ancak bu mevcut sorunların hiçbirini çözemedi.
Geçtiğimiz günlerde şirket, iOS 14 yüklendikten sonra pilin bitmesiyle ilgili yaygın sorunlara yanıt veren bir destek notu yayınladı. Aynı belge, kullanıcıların Apple Watch’larındaki antrenman, sağlık ve fitness verileriyle ilgili diğer sorunlarında olabileceğini belirtiyordu. Ancak, sorunun düzeltilmesi için önemli bir değişiklik gerektirdiği vurgulanan yazıda, iPhone’u silip geri yüklemenin şart olduğu belirtildi.
Apple, sıfırlama işleminden sonra eski verilerin cihazlara geri yüklenebilmesi için telefonlarının bulutta yedeklendiğinden emin olmaları konusunda da kullanıcıları uyardı.
Tam talimatların yanı sıra Apple Watch ve Sağlık uygulaması sorunlarıyla ilgili daha kesin ayrıntılar da Apple’ın web sitesinde bulunabilir. Belgede belirtilenlere göre aynı işlemin Apple Watch ile ilgili sorunları da çözmesi gerekiyor.
Apple
Spotify, iOS 14 için widget’larını test ediyor!
iOS 14 ile beraber gelen widget özelliği için Spotify kanadından iki yeni widget tasarımı, beta versiyonda ortaya çıktı. Beta versiyonundaki widget’lar, tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer.
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Android kullanıcılılarının uzun süredir deneyimlediği widget özelliği geçtiğimiz ay Apple tarafından da kullanıcılara sunulmuştu. Eylül ayında kullanıcılara sunulan iOS 14 ile beraber nihayet iPhone kullanıcıları ‘widget’larla buluştu. Apple Music haricinde iOS kullanıcılarının en çok tercih ettiği çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify kanadından herhangi bir widget gelmemişti. Üçüncü parti uygulamaların widget’larından destek alan kullanıcılar için Spotify harekete geçmiş gibi görünüyor. 9to5Mac’te yer alan habere göre uygulamanın beta versiyonunda Spotify’ın kendi widget’ları ortaya çıktı. Tasarımsal açıdan Apple Music ile benzer olan widget’lar iki farklı tasarıma sahip.
Spotify widget’ları, iki farklı seçenekle geliyor
9to5Mac okuyucusu Yo Nel tarafından fark edilen widget’larda şimdilik iki boyut seçeneği bulunuyor. Orta boyuttaki widget’ta dört öğe aynı anda yer alabilirken, küçük olan widget’ta yalnızca bir şarkı, şarkıcı ya da albümün bilgileri bulunuyor. Beta aşamada yer alan bu widget’larda şimdilik albüm kapağı görüntüsü yükleme konusunda sıkıntı bulunsa da kararlı versiyonda bu hataların hiçbirisi bulunmayacağını söylemek yanlış olmaz. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Test aşamasındaki Spotify widget’larının, ne zaman kararlı versiyona geleceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.