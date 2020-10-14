iPhone 12 serisi ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de hiç kuşkusuz 5G desteğinin olması. Ön siparişlerin başlamasına kısa bir zaman kalmışken, iPhone 12 serisi ile yapılan 5G hız testi sonuçları paylaşıldı. ABD’de gerçekleştirilen testler, yeni serinin ne tür hızlar sunacağı ile ilgili ipuçları sunuyor.

İlginizi çekebilir: Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor

reklam

mmWave 5G desteği yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak

Yeni seri, iki tür 5G bağlantısını destekliyor: mmWave 5G ve low-band sub-6 GHz 5G. mmWave 5G teknolojisi yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak. mmWave 5G teknolojisi, çok yüksek hızlar sunabilen fakat daha küçük bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi. Sub-6 GHz 5G ise çok yüksek hızlar vadetmeyen fakat daha geniş bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi.

Benzer bir durum, halihazırda kullanmakta olduğumuz 4.5G teknolojisinde de mevcut. Türkiye’deki 4.5G yayınları bant 1 (2100 MHz), bant 3 (1800 MHz), bant 7 (2600 MHz), bant 8 (900 MHz) ve bant 20 (800 MHz) üzerinden yapılıyor. 800 MHz’lik bir LTE yayını geniş bir kapsama alanı sunarken, hız tarafında çok yüksek değerlere ulaşamıyor. 2600 MHz’lik bir LTE yayını ise çok yüksek hızlar sunmasına karşın, kapsama alanı daha küçük bir bölge ile sınırlı kalıyor.

mmWave 5G teknolojisi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kullanılacak. Sub-6 GHz 5G teknolojisi ise daha çok kırsal alanlarda 5G kapsamasının sağlanabilmesi için tercih edilecek.

iPhone 12 serisi ile 5G hız testleri yapıldı

iPhone 12 serisi ile yapılan 5G testlerinde AT&T, Verizon ve T-Mobile operatörleri kullanıldı. Hız testi uygulaması olarak ise SpeedSmart’ın kullanıldığını belirtelim.

AT&T’nin sub-6 GHz 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;



Verizon’ın mmWave 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;

T-Mobile’ın mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojileri üzerinden yapılmış hız testi sonuçları;



Hız testi sonuçlarından görüldüğü üzere, iPhone 12 serisi ile 2 Gbps’e varan indirme (download) ve yaklaşık 100 Mbps’e varan yükleme (upload) hızlarına ulaşılmış durumda. mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojilerinin başarılı sonuçlar verdiği görülürken; sub-6 GHz 5G teknolojisinin, kullanmakta olduğumuz 4.5G’den pek de farkı olmadığı görülüyor.

Kullanıcı sayısı arttığında, 2 Gbps gibi hızlar görmenin mümkün olup olmayacağını ise zaman gösterecek.