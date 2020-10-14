Apple
iPhone 12 serisi ile yapılan 5G hız testi sonuçları paylaşıldı
iPhone 12 serisi ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de hiç kuşkusuz 5G desteğinin olması. Ön siparişlerin başlamasına kısa bir zaman kalmışken, iPhone 12 serisi ile yapılan 5G hız testi sonuçları paylaşıldı. ABD’de gerçekleştirilen testler, yeni serinin ne tür hızlar sunacağı ile ilgili ipuçları sunuyor.
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mmWave 5G desteği yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak
Yeni seri, iki tür 5G bağlantısını destekliyor: mmWave 5G ve low-band sub-6 GHz 5G. mmWave 5G teknolojisi yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak. mmWave 5G teknolojisi, çok yüksek hızlar sunabilen fakat daha küçük bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi. Sub-6 GHz 5G ise çok yüksek hızlar vadetmeyen fakat daha geniş bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi.
Benzer bir durum, halihazırda kullanmakta olduğumuz 4.5G teknolojisinde de mevcut. Türkiye’deki 4.5G yayınları bant 1 (2100 MHz), bant 3 (1800 MHz), bant 7 (2600 MHz), bant 8 (900 MHz) ve bant 20 (800 MHz) üzerinden yapılıyor. 800 MHz’lik bir LTE yayını geniş bir kapsama alanı sunarken, hız tarafında çok yüksek değerlere ulaşamıyor. 2600 MHz’lik bir LTE yayını ise çok yüksek hızlar sunmasına karşın, kapsama alanı daha küçük bir bölge ile sınırlı kalıyor.
mmWave 5G teknolojisi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kullanılacak. Sub-6 GHz 5G teknolojisi ise daha çok kırsal alanlarda 5G kapsamasının sağlanabilmesi için tercih edilecek.
iPhone 12 serisi ile 5G hız testleri yapıldı
iPhone 12 serisi ile yapılan 5G testlerinde AT&T, Verizon ve T-Mobile operatörleri kullanıldı. Hız testi uygulaması olarak ise SpeedSmart’ın kullanıldığını belirtelim.
AT&T’nin sub-6 GHz 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;
Verizon’ın mmWave 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;
T-Mobile’ın mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojileri üzerinden yapılmış hız testi sonuçları;
Hız testi sonuçlarından görüldüğü üzere, iPhone 12 serisi ile 2 Gbps’e varan indirme (download) ve yaklaşık 100 Mbps’e varan yükleme (upload) hızlarına ulaşılmış durumda. mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojilerinin başarılı sonuçlar verdiği görülürken; sub-6 GHz 5G teknolojisinin, kullanmakta olduğumuz 4.5G’den pek de farkı olmadığı görülüyor.
Kullanıcı sayısı arttığında, 2 Gbps gibi hızlar görmenin mümkün olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
Aksesuar
Beats Flex kablosuz kulaklık satışa çıktı, fiyatı 549,00 TL!
Dün gerçekleşen Apple etkinliği sırasında Beats by Dr Dre, Beats Flex isimli yeni düşük maliyetli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürdü.
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Beats Flex tanıtıldı!
Apple’ın Beats markası, önceki BeatsX kulaklıklarına bazı güncellemeler ekleyen ancak 549,00 TL fiyat etiketi ile gelen Beats Flex kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürüyor. Yeni fiyat, onları Apple’ın kablosuz kulaklık ekosistemine girmenin en ucuz yolu haline getiriyor. Bu, Apple’ın artık iPhone’larla birlikte kutuya kulaklık dahil etmemesi nedeniyle önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
BeatsX’te olduğu gibi yeni Beats Flex kulaklıklarda da iki kulaklık arasında boynun etrafını saran ve bazı fiziksel kontrollere erişim sağlayan bir kablo bulunuyor. Beats Flex dört renkte satışa sunulacak; Beats Siyahı, Yuzu Sarısı, Duman Grisi ve Alev Mavisi. Beats Siyahı ve Yuzu Sarısı bugün sipariş alımlarına açıldı. Duman Grisi ve Alev Mavisi renkleri ise 2021’in başlarında satışa sunulacak.
Beats Flex ne gibi özellikler sunuyor?
Beats Flex’te, zengin ve hassas bas tepkisiyle sıra dışı stereo ses ayrımı elde edebilmeniz için çift odacıklı akustik tasarım ve tescilli bir katmanlı sürücü teknolojisi kullanıyor. Lazer kesimli mikro havalandırma sistemi kulak basıncının azaltılmasını, optimize edilmiş sürücü açısı ise seslerin temiz ve net duyulmasını sağlıyor. Gelişmiş bir dijital işlemci, hassas ve duygu dolu bir dinleme deneyimi için sesleri hassas bir şekilde ayarlıyor.
Tasarım tarafında Beats Flex, kulaklıkları bağlamak için dayanıklı Nitinolden yapılmış hafif ve rahat bir Flex-Form kabloya sahip. BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex kulaklıklar, kullanılmadıklarında boynunuzun etrafında güvenli bir şekilde kalmalarını sağlamak için manyetik olarak bir araya gelebiliyorlar. Genel olarak da Beats Flex, BeatsX’ten yüzde 8 daha hafif olarak tasarlanmış.
Beats Flex ayrıca otomatik çalma/duraklatma desteğine sahip, kulağa takıldığında çalmayı başlatıyor ve boyna takıldığında çalmayı durduruyor. Dört kulaklık ucu seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş bir uyum sunuyor.
Önceki BeatsX’te olduğu gibi, Beats Flex, Apple’ın cihazlarıyla hızlı eşleşmeyi destekleyen W1 çipini barındırıyor ve cihazlar arasında hızlı geçiş için iCloud senkronizasyonunu destekliyor. İki adet uyumlu Beats veya AirPods kulaklığının aynı cihaza bağlanmasına ve ses paylaşımıyla aynı anda 2 farklı kulaklıktan tek cihazda müzik dinlemeye de imkan sağlıyor.
Beats Flex kablosun üzerindeki kontroller, rüzgar gürültüsü azaltma ve ses netliği optimizasyonuna sahip yerleşik bir mikrofonun yanı sıra ses seviyesini ayarlama, çalmayı kontrol etme, telefon görüşmeleri alma ve Siri’ye erişim kontrolleri sunuyor.
Beats Flex, tek bir şarjla 12 saate kadar dinleme süresi sağlıyor ve Apple veya Android kullanıcıları için maksimum uyumluluk sağlamaya yardımcı olmak için USB-C kullanarak şarj oluyor. Pil seviyesi düşük olduğunda 10 dakikalık Fast Fuel şarj ile size 1,5 saat ses çalma süresi sağlayabiliyor.
Apple
Apple, servis ücretlerine ve aksesuarlara zam yaptı
Dün yeni iPhone 12 serisini duyuran Apple, kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı resmen çıkartmıştı. Markanın EarPods ve şarj adaptörüne indirim yaptığı görülürken, Lightning kablosu başta olmak üzere aksesuarlara ve servis ücretlerine ise zam geldi!
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Apple, yeni iPhone lansmanının ardından zam yaptı!
Apple’ın şarj adaptörü ve kulaklık kararı pek çok teknoloji kullanıcısı tarafından tartışılmaya devam ediyor. Plastik atık ve karbon salınımını azaltacağı öne sürülen gelişmenin ardından kutudan çıkartılan aksesuarlarda fiyat indirimine gidilip gidilmeyeceği merak konusu olmuştu. Apple Store’da güncellenen fiyatlara göre, Lightning bağlantısına sahip EarPods kulaklığın fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye indirildi. 18W hızlı şarj aleti ise 20W değerine ulaşacak şekilde güncellendi ve fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye düşürüldü.
Kulaklık ve şarj adaptörünün fiyatlarında indirime gidilirken, servis hizmeti ve diğer aksesuarlarda ise önemli bir zam yapıldığı görülüyor. Kutudan çıkmaya devam eden 1 metrelik USB-C Lightning kablosunda fiyat değişikliği bulunmuyor. Ancak 2 metrelik USB-C Lightning kablosunun 249 TL’den 329 TL’ye çıktığı görülüyor. 379 TL’ye satılan Lightning Dock’ın yeni fiyatı 499 TL olurken, Smart Battery Case bataryalı kılıflar ise %30 artışla 1.299 TL’ye yükseldi. Yine Apple markalı diğer aksesuarlarda da %20 ile %30 oranında fiyat artışı yapılması dikkat çekiyor.
Öte yandan servis onarım ücretlerinde de önemli miktarda zam yapıldığı göze çarpıyor. Yeni fiyat tarifesinde batarya değişiminde 50-110 TL, ekran değişiminde ise iPhone modeline göre 360-590 TL arası zam yapıldı. Garanti kapsamı dışında kalan hasarlardaki cihaz değişim fiyatları ise 1.060 TL-1.680 TL arasında artış gösterdi.
Bilindiği üzere iPhone 12’den önceki diğer Apple modellerinin kutu içeriğinde de kulaklık ve şarj adaptörü yer almayacak. Bu nedenle ilk defa iPhone satın alan kullanıcıların orijinal kutu içeriğini tamamlaması için fazladan yaklaşık 400 TL ödemesi gerekecek.
Güncellenen iPhone servis fiyat listesi
|iPhone Pil Değişim Ücreti (Garanti Dışı)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
|489 TL
|599 TL
|iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus
|349 TL
|349 TL
|iPhone Ekran Değişim Ücreti (Garanti Dışı)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max
|2.369 TL
|2.959 TL
|iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X
|2.009 TL
|2.509 TL
|iPhone 11, iPhone XR
|1.429 TL
|1.789 TL
|iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus
|1.219 TL
|1.219 TL
|iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 Plus
|1.069 TL
|1.069 TL
|iPhone 6, iPhone SE, iPhone SE 2020, iPhone 5s, iPhone 5c
|939 TL
|939 TL
|iPhone Garanti Dışı Cihaz Değişim Ücreti (SWAP)
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max
|6.319 TL
|7.999 TL
|iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X
|5.799 TL
|7.399 TL
|iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 Plus
|4.139 TL
|5.199 TL
|iPhone 8, iPhone 7 Plus
|3.599 TL
|3.599 TL
|iPhone 7
|3.269 TL
|3.269 TL
|iPhone SE 2020
|3.299 TL
|3.299 TL
|iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus
|2.499 TL
|2.499 TL
|iPhone 6s, iPhone 6
|2.069 TL
|2.069 TL
|iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c
|1.419 TL
|1.419 TL
Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.