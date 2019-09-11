Huawei Mate 30’un kutu tasarımı sızdırıldı!

Huawei, Mate serisi yeni akıllı telefonunun kutu dizaynı Çin basını tarafından ortaya çıkarıldı. Dizaynda önceki seriden alışılagelmiş tasarımsal çizginin korunduğunu görüyoruz.

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Huawei, akıllı telefon sektörünü domine eden şirketler arasında yer alıyor. Fakat şu sıralar bilindiği üzere ABD Hükümeti tarafından etrafı çeşitli yaptırımlarla sarılı olduğu bilinmekte. Bu sancılı süreçte, şirket bir yandan problemlerle uğraşmaya çalışırken bir taraftanda sektördeki yerini korumak istiyor.

Bugün, GSMArena’da yayınlanan bir fotoğrafta, önümüzdeki günlerde şirketin çıkarmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi modelin kutu tasarımı sızdırıldı. Fotoğrafta cihazla ilgili herhangi fiziksel veya donanımsal bir detay maalesef ki yer verilmemiş. Sadece öğrenebildiğimiz, cihazın 6GB RAM/128GB depolama seçeneğiyle geleceği.

Fakat çıkan iddia niteliğindeki diğer bulgulardan edindiklerimizi işin içine katarsak, cihazın öncelikle Çin piyasasına sürüleceği ve cihazda Google servislerinin etkin olarak kullanılamayacağını söyleyebiliriz. Şirket bu dedikoduları yaymamak adına cihaz için yapacağı lansmana Türkiye ve Avrupa basınından gazetecileri davet etmiyor.

Huawei, ARGE servisleriyle Türkiye’de faalen çalışan sayılı şirketlerden biri. Umarım ABD ile olan ticaret savaşında üstün gelmeyi başarır, biz de uygun fiyata kalite algısını koruyan bu firmadan yararlanmaya uzun bir süre daha devam edebiliriz.