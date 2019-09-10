iPhone 11 kazanmak ister misin? | Dr.Fone iPhone hediye ediyor!

Dr.Fone, bugün tanıtılacak olan iPhone 11 modellerinden birini hediye edecek. Detayları videomuzda!

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Daha önce birçok farklı işlevini gösterdiğimiz Dr.Fone yeni versiyonu ile karşımızda. Bunun şerefine Wondershare firması ise bir kişiye iPhone 11 hediye edecek! Eğer siz de iPhone 11 kazanmak istiyorsanız videodaki adımları izleyerek kolayca çekilişe katılabilirsiniz.

iPhone XI çekilişi katılım linki: http://bit.ly/2ZBF7TA

Dr.Fone Facebook – https://www.facebook.com/drfonetoolkit/

Tek yapmanız gereken Facebook üzerinden bir fotoğraf paylaşarak #drfone10 etiketini ekleyip @drfonetoolkit hesabını da eklemek.

Kazanan 27 Eylül’de Dr.Fone Facebook hesabı ve internet sitesinden açıklanacak.

Not: Kampanya Wondershare/Dr.Fone tarafından yapılmaktadır. Hardware Plus bu çekilişi duyurmak ile yükümlüdür. Hediyeyi kazanmanız durumunda hediye teslimi ya da gümrük işlemleri için Dr.Fone ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.