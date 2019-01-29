Android’den iPhone’a WhatsApp verileri nasıl taşınır? (VİDEO)

Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone – Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno45

28 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına %20 indirimle sahip olabilirsiniz.

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Android’den iPhone’a WhatsApp taşıma

Bu videomuzda ise Android ve iOS arasında yapılan geçişin ardından WhatsApp yedeğini transfer etmeyi anlatıyoruz. dr.fone – Backup & Restore Social App sayesinde WhatsApp’ınızı yedekleyebilir, Android ve iPhone arasında geçişleri sorunsuz ve kolayca yapabilirsiniz.

Sırasıyla

iPhone- iPhone

iPhone – Android

Android – iPhone

Android – Android

arasında geçişler dr.fone ile mümkün.

dr.fone kullanarak sadece WhatsApp değil kik ve WeChat başta olmak üzere birçok anında mesajlaşma yazılımına ait verilerinizi Android’ten iPhone’a veya iPhone’dan Android’e taşıyabilirsiniz.