Android’den iPhone’a WhatsApp verileri nasıl taşınır? (VİDEO)

Videoda bahsi geçen Android ve iOS cihazları arasında WhatsApp transferi yapabileceğiniz dr.fone – Restore Social App indirmek için; http://bit.ly/2QJno45
28 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında SENCFJ kodunu kullanarak dr.fone uygulamasına %20 indirimle sahip olabilirsiniz.
Android’den iPhone’a WhatsApp taşıma
Bu videomuzda ise Android ve iOS arasında yapılan geçişin ardından WhatsApp yedeğini transfer etmeyi anlatıyoruz. dr.fone – Backup & Restore Social App sayesinde WhatsApp’ınızı yedekleyebilir, Android ve iPhone arasında geçişleri sorunsuz ve kolayca yapabilirsiniz.
Sırasıyla
iPhone- iPhone
iPhone – Android
Android – iPhone
Android – Android
arasında geçişler dr.fone ile mümkün.
dr.fone kullanarak sadece WhatsApp değil kik ve WeChat başta olmak üzere birçok anında mesajlaşma yazılımına ait verilerinizi Android’ten iPhone’a veya iPhone’dan Android’e taşıyabilirsiniz.
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