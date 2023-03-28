Apple Pencil’ın “üzerinde tutma” özelliği ile, desteklenen uygulamalarda farklı araçların ve denetimlerin önizlemelerini hızla görebiliyor ve bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Apple Pencil’ı üzerinde tutma, Apple Pencil (2. nesil) ile iPad Pro 11 inç (4. nesil) veya iPad Pro 12,9 inç (6. nesil) üzerinde destekleniyordu. Geçtiğimiz gün yayınlanan iPadOS 16.4 ile bu özellikte önemli iyileştirmeler yapıldı!

Apple Yöneticisi Açıkladı!

Ünlü bir internet sitesine konuşan Apple yöneticisi, bu özelliği nasıl çalıştığını ve yapılan iyileştirmeleri aktardı. Apple Pencil üzerinde tutma özelliği için eğim ve yön desteği iPadOS 16.4’te tanıtıldı ve Apple yöneticileri güncellemeyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Apple Pencil üzerinde tutma, 2022 yılında piyasaya sürülen iPad Pro modellerine özel yeni bir özellik. Özellik, gelişmiş işlevsellik için Apple Pencil’ın eğimini ve yönünü belirleyebilen ek ölçümlerle güncellenmiş.

Apple’ın Girdi Deneyimi Direktörü Leslie Ikemoto, verdiği bir röportajda Apple Pencil üzerinde tutma için güncellenen özellikler hakkında bilgi verdi. Geliştiriciler, M2 donanımlı iPad Pro’lar için iPadOS 16.1’de bu özellik yayınlandığından beri üzerinde tutma özelliğini benimsedi, ancak son güncelleme bu özelliği daha da yetenekli hale getiriyor.

Ikemoto, “Procreate’e bakarsanız, ekrana dik olduğunuzda küçük ve ince olan ve gölgelendirme için Eğdiğinizde genişleyen kalem fırçasına sahip olduklarını görürsünüz.” ifadelerini kullanıyor. “Eğim ve Yön ile Procreate, kalem fırçanızı bıraktığınızda yapacağınız işaretin tam bir taslağını oluşturabiliyor ve bu, kullanıcıları için büyük bir hızlandırıcı olabiliyor.” diyerek sözlerine devam ediyor.

Başlangıçta, sözkonusu özellik Procreate gibi uygulamalarda fırçanın basit bir önizlemesini gösteriyor veya seçimden önce kalemin hangi aracın üzerine geldiğini gösteriyordu. Seçilen kalınlık ve saydamlığa göre fırçanın sayfada nasıl görüneceğini önizlemek için de bu özellik kullanışlıydı, ancak bazı önemli ayrıntılar eksikti.

Artık Apple Pencil’ın üzerine gelindiğinde aygıtın eğimi ve yönu hesaba katılarak Pencil’ın açısının çizilen çizgiyi tam olarak nasıl etkileyeceği gösterilebiliyor. Örneğin, Procreate’te bir kalem aracı seçiliyse, kullanıcılar gölgelendirme efekti için kalemi yan yatırabilir. Bu vuruş artık iPadOS 16.4’te doğru şekilde önizleniyor.

Apple, el yazısının Apple Pencil için çizim ve boyamadan daha popüler bir kullanım olduğunu paylaştı. Bu nedenle üzerinde tutma çeşitli uygulamalarda çalıştı ve basit bir şekilde benimsenmesi için geliştiricilerin kodu değiştirmesini gerektirmedi.

Ikemoto, “Üzerinde tutmanın mümkün olduğunca kolay uyarlanabilir olmasını istedik, bu yüzden Magic Keyboard Trackpad için kullandığımız mevcut API’leri kullandık. Bunlar UIPointerInteraction ve UIHoverGestureRecognizer. Uygulamalarında UI işaretçi etkileşimini zaten benimsemiş olan geliştiriciler, herhangi bir değişiklik yapmadan Apple Pencil üzerinde tutma özelliğini kullanabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Yine de bu kafa karıştırıcı geometrik terimler üzerinde fazla düşünmenize gerek yok. Yön ve eğimin her ikisi de iPad’in artık Apple Pencil’ın ucunun nerede durduğunu ve ekrandan ne kadar uzakta olduğunu hesaplama becerisinin yanında, kalemin tam olarak hangi açıda tutulduğunu da hesaplama becerisine sahip olduğunu ifade ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce Samsung’un eski Galaxy Note tabletlerinde gördüğümüz bu özellik sizce kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!