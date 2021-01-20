iPad’den esinlenen yeni JingOS ile tanışın !

Ben Çinli Linux Distrosu, Linux dünyasına İPadOS işlevselliği getiriyor. JingOS işletim sistemi İPad’e çok benzeyen bir görünümle piyasaya sürülüyor.

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Linux’ta İPadOS işlevselliği

JingOS ile kullanıcılar uygulamaları çalıştırabiliyor, cihaz özelliklerine erişebiliyor ve kolaylıkla gezinebiliyor. Bu yeni işletim sistemi, son zamanlarda gördüğümüz en şık Linux distrosudur.

JingOS nedir?

Çinli bir geliştirici ekip tarafından geliştirilen Yeni platform ülkenin ilk İPadOS tarzı Linux Distrosudur. iPadOS platformuna benzer bir şekilde fonksiyonellik sunan JingOS masa üstü ve tablet kullanımını bir araya getiriyor.

Daha verimli ve fonksiyonel tablet deneyimi

Yeni platform, tabletlerin fonksiyonelliğini ve verimliliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Arayüz oldukça sade ve kullanımı kolay. İkonların yerleşimi, menü çubuğu, pencereler ve kontrol bileşenleri hızlı etkileşim için tasarlanmış.

Klavye ve fare desteği sunan JingOS ayrıca tam fonksiyonlu bir Linux dağıtımıdır. Dokunmatik ve masaüstü için iki ayrı mod yer alıyor. Sistem için geliştirilen pek çok uygulama da yerleşik olarak bu modları destekliyor.

Geliştiricilerin işletim sistemi hakkındaki resmi açıklamasına göre, “Apple’ın birleşik bir deneyim sağlamak için MacOS ve iPadOS’u entegre ettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ancak Apple’ın bunu yapmadaki ilerlemesi çok yavaş ve ekosistemi açık değil. ” Yeni sistemin arkasındaki kişiler durumu bu JingOS ile düzeltmek istiyorlar, “küresel kullanıcılar için birleşik ‘mobilite’, ‘üretkenlik’ ve ‘eğlence’ deneyimine sahip bir gelecek açık işletim sistemi diyorlar.”

Şimdilik sadece Huawei MateBook 14 ve Microsoft Surface 6 modellerinde kullanılabilen işletim sistemi için yıl içerisinde ARM dahil pek çok işlemciye destek sunacak. Ayrıca bir akıllı telefon sürümünün de yolda olduğu belirtiliyor. İlk test sürümü 31 Ocak tarihinde indirmeye açılacak.

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