Redmi K40’ın işlemcilerinden birisi Qualcomm Snapdragon 870 olacak!

Redmi K40 serisi akıllı telefonların önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce Redmi K40 Pro da kullanılacak işlemcinin Snapdragon 888 olacağı biliniyordu.

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Redmi markasının sevilen serisini olan K serisinin devamı olacak olan K40’ta kullanılacak işlemcilerden birinin en son verilere göre Qualcomm Snapdragon 870 olacağı ortaya çıktı. Bu işlemci Qualcomm Snapdragon 865′ ile aynı konfigürasyona sahip ancak frekans ayarlarında bir takım düzenlemeler yapılarak hızı arttırılmış çeşidi olarak görülebilir.

5G modemine de içinde barındıracak olan Snapdragon 870’i Qualcomm’dan; Vivo, Oppo ve Sony gibi markaların satın alması ve kullanması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemcisinden daha ucuz olması olası işlemci ile daha düşük fiyatla birlikte Redmi kullanıcılarına telefonu sunmak ve fiyat/performans olarak da iyi bir seviyede kalmayı hedefliyor. Bu işlemcinin frekanslarından bahsedecek olursak; Snapdragon 865’teki “büyük” Cortex-A77 çekirdekleri 2,84 GHz’de çalışırken, Snapdragon 865 Plus’ta 3,1 GHz’de ve Snapdragon 870’de – 3,2 GHz’de çalışıyor. Bu çekirdeğin 3.13 GHz hızında olan Kirin 9000’den bile daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Snapdragon 870 ile çalışan Redmi K40’ın, 2999 CNY’ye (462 $) perakende satış yapacak olan Snapdragon 888 destekli modelden daha ucuz olması bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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