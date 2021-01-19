Genel
Redmi K40’ın işlemcilerinden birisi Qualcomm Snapdragon 870 olacak!
Redmi K40 serisi akıllı telefonların önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce Redmi K40 Pro da kullanılacak işlemcinin Snapdragon 888 olacağı biliniyordu.
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Redmi markasının sevilen serisini olan K serisinin devamı olacak olan K40’ta kullanılacak işlemcilerden birinin en son verilere göre Qualcomm Snapdragon 870 olacağı ortaya çıktı. Bu işlemci Qualcomm Snapdragon 865′ ile aynı konfigürasyona sahip ancak frekans ayarlarında bir takım düzenlemeler yapılarak hızı arttırılmış çeşidi olarak görülebilir.
5G modemine de içinde barındıracak olan Snapdragon 870’i Qualcomm’dan; Vivo, Oppo ve Sony gibi markaların satın alması ve kullanması bekleniyor. Snapdragon 888 işlemcisinden daha ucuz olması olası işlemci ile daha düşük fiyatla birlikte Redmi kullanıcılarına telefonu sunmak ve fiyat/performans olarak da iyi bir seviyede kalmayı hedefliyor. Bu işlemcinin frekanslarından bahsedecek olursak; Snapdragon 865’teki “büyük” Cortex-A77 çekirdekleri 2,84 GHz’de çalışırken, Snapdragon 865 Plus’ta 3,1 GHz’de ve Snapdragon 870’de – 3,2 GHz’de çalışıyor. Bu çekirdeğin 3.13 GHz hızında olan Kirin 9000’den bile daha yüksek olduğu anlamına geliyor.
Snapdragon 870 ile çalışan Redmi K40’ın, 2999 CNY’ye (462 $) perakende satış yapacak olan Snapdragon 888 destekli modelden daha ucuz olması bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.
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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.
Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.
Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.
Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.
Genel
GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor
Bulut üzerinden oyun oynamanın en iyi yolu olan GeForce Now, Turkcell ile iş birliği yaparak geliyor. Popüler servisin sunucuları Türkiye’de de olacak.
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GeForce Now, kullanıcılarına internet akışı üzerinden oyun oynatan bir bulut servisidir. Nvidia’nın sahibi olduğu sistemin kullanıcıları, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan isterlerse eski bir bilgisayardan, isterlerse sıradan bir akıllı cep telefonundan sisteme bağlanarak oyun oynayabiliyor. Servis oyun oymamak için sadece stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısı talep ediyor. Türkiye’deki kur, kötüye giden ekonomi ve vergiler yüzünden oyun oynatabilecek donanımlara erişemeyen kullanıcılar, isterlerse ülkemizde de bu sistem üzerinden oyun oynayabiliyor. Servisin ülkemizdeki kullanıcıları için bir iyi haber daha geldi. GeForce Now, Turkcell ile beraber Türkiye’ye geliyor.
GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor
Şu ana kadar ülkemizde bu servisten yararlanan kullanıcılar, Almanya’daki ya da Avrupa’nın diğer bölgelerindeki sunucular üzerinden bağlantı sağlıyordu. Bu özellikle sistemin bu bölgelerde yaşayan kullanıcılara göre daha dezavantajlı olmasına ve araya daha fazla gecikmesine sebep oluyordu. Oyunlardaki bu gecikme, oyuncunun verdiği komut ve ekrana gelen görüntü arasında bir fark yaratarak oyun deneyiminin kötüye gitmesine sebep oluyor. GeForce Now, Turkcell ile yapacağı ortaklıkla bu sorunu çözmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre GeForce Now, Turkcell GamePlus iş birliği yaparak Türkiye’de hizmet verecek. Bu beraberlik daha iyi bir performans ve daha az gecikme süresi sunarak genel oyun deneyimini arttıracak. Turkcell, şimdiden ön kayıtları GamePlus internet sitesinden almaya başlamış durumda. Ortaklığın diğer detayları henüz bilinmezken, bu haber ülkemizdeki oyuncular oldukça sevinecek gibi.
Kalkan oyunlar
GeForce Now, geçtiğimiz yıl ilk çıkış yaptığında, bazı oyun firmalarından tepki görmüş ve bu firmalar sistemden çıkma kararı almışlardı. Bazıları zaman içinde geri gelse de hala Rockstar, Capcom ve EA gibi bazı büyük şirketlerin oyunları sistemde yok. Kullanıcıları GeForce Now, Turkcell ortaklığı kadar çok mutlu edebilecek bir şey varsa, o da muhtemelen bu şirketlerin sisteme geri dönmesidir. Umarız yakın zamanda konuyla ilgili yeni güzel haberler gelir. Gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Novitec’ten 791 beygirlik Ferrari F8 Tributo modifikasyonu
Ferrari F8 Tributo, İtalyan üreticinin en efsane modellerinden 458 Italia‘nın güncel ürün gamındaki temsilcisi. Hali hazırda oldukça etkileyici olan F8 Tributo’ya, Novitec tarafından bir dokunuş yapıldı.
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Ferrari F8 Tributo, fabrika çıkışı haliyle 710 beygir güç ve 770 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerler ise çift turbo beslemeli 3.9 litrelik V8 bir motordan geliyor. Araç bu haliyle 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.
Novitec ise bu değerleri 791 beygir güç ve 898 Nm torka yükseltmiş. Bu yeni güçlendirmelerle aracın 0-100 km/s hızlanması 2.6 saniyeye inmiş. Ayrıca aracın saatte 340 km’yi aşan bir maksimum hızı da olduğunu belirtelim.
Novitec, F8 Tributo’nun karakterini koruyarak, “sürüş keyfine daha fazla yatırım” mottosuyla bu projeyi yapmış. Bunu karbonla güçlendirilmiş paslanmaz çelik egzozun ısısını daha iyi dağıtmak için altınla kaplanmış Inconel marka spor egzoz kullanmasından anlamak mümkün.
Aracın dış detaylarındaki kişiselleştirme seçenekleri olarak karbon fiber kaput, ızgaralar, sportif yan etekler ve yere basma kuvvetini arttıran büyük arka kanat alınabiliyor. Ayrıca lip spoyler, özel arka difüzör ve 21-22 inçlik jant takımları da sipariş edilebiliyor.
Novitec’in F8 Tributo projesinde sürüş yüksekliğini 35 mm azaltan spor yaylar, üst seviye kalitede deri veya Alcantara ile istenen renk ve döşeme tasarımına sahip kabin gibi özellikler de bulunuyor.
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Kaynak: Carscoops
Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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