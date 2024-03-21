Weibo’da ortaya çıkan yeni bir söylenti, Apple‘ın yaklaşan iPad Pro modellerinin kullanıcılara hem mat hem de parlak ekran seçenekleri sunacağını iddia ediyor. Bu söylenti, Apple Studio Display ve Pro Display XDR gibi ürünlerin benzer şekilde hem parlak hem de Nano dokulu ekran seçenekleriyle sunulmasına benziyor.

Apple’ın bu hamlesi, üçüncü taraf ekran koruyucu üreticilerinin iPad Pro kullanıcıları arasında giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte geliyor. Özellikle, Paperlike gibi markaların sunduğu mat ekran koruyucuları, kullanıcıların iPad’lerini kişiselleştirme ve ekranlarını koruma konusunda daha fazla seçenek sunuyor.

Söylenti, Weibo’da bulunan Instant Digital hesabından geldiği belirtiliyor. Çarşamba günü yapılan bir gönderide hesap, yeni iPad Pro’nun “parlak ve mat ekran versiyonlarında” satışa sunulacağını iddia etti. Mat versiyonun, parlama önleyici bir işlemle %29 artı veya eksi %4’lük bir “pus değeri” içereceği iddia ediliyor. Bu, kullanıcıların parlak veya mat ekran seçenekleri arasında tercih yapmalarını sağlayacak ve ihtiyaçlarına göre bir seçenek bulmalarını kolaylaştıracak.

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Mat ekranlar genellikle ekran yüzeyinde yumuşak bir dokunuş sunar ve parlama önleyici bir işlem kullanırlar. Bu nedenle, ışığın ekran yüzeyinden yayılma seviyesini tanımlayan “pus değeri” genellikle %2-7 civarında çok düşük olur. Bu tür ekranlar, ışık emisyonu ve yansıtma özellikleri açısından parlak bir yüzeye en yakın seçenek olarak kabul edilirler.

Ancak, mat ekran seçeneğinin parlak versiyondan daha pahalı olması muhtemeldir. Örneğin, Studio Display’in Nano dokulu versiyonu, parlak “Standart cam” versiyonundan 300 dolar daha pahalıdır. Bu, kullanıcıların tercihlerine ve bütçelerine göre bir seçim yapmalarını gerektirebilir.

Instant Digital’in bugünkü gönderisinde ayrıca, yeni iPad donanımının önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağının “doğrulandığı” belirtiliyor. Yeni iPad Pro modellerinin OLED ekranlara, M3 çipe, daha ince bir tasarıma ve yeni Magic Keyboard aksesuarına sahip olması bekleniyor. Bu gelişmeler, Apple hayranları arasında heyecan yaratıyor ve yeni iPad modellerinin ne gibi yeniliklerle geleceğini merakla bekliyorlar.