Apple Vision Pro Türkiye topraklarında satışa çıktı. Apple Vision Pro Türkiye fiyatı ise resmen dudak uçuklattı. Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ABD dışındaki piyasaya sürülmeye hazırlanırken, bazı perakendecilerin bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığı gözleniyor. İstanbul Havaalanı’nda, Apple Vision Pro’nun temel modelinin 5.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulduğu tespit edildi. ABD’de 3.499 dolar olan bu cihazın, ülkemizde bu kadar yüksek fiyatlarla satılması ise tüketicilerin tepkisini çekiyor.

Apple Vision Pro İstanbul Havaalanında: Korkmayın Bu Resmi Apple Vision Pro Türkiye Fiyatı Değil!

İstanbul Havaalanı’ndaki D&R mağazasında Apple Vision Pro’nun 5.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulduğu görüldü. Apple Vision Pro Türkiye fiyatı 5,114 dolar olarak yazılmış. Türk Lirası cinsinden cihazı fiyatı 164 bin 687 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, Apple Vision Pro’nun ABD’deki satış fiyatının neredeyse iki katı. Apple Vision Pro Türkiye fiyatı 164 bin 687 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Mağazada Vision Pro’nun üzerine kırmızı renkli “Özel Teklif” etiketi konulmuş, bu da potansiyel alıcılara, bu yüksek fiyatın bir fırsat olduğu izlenimini veriyor. Ancak bu durum, Apple’ın ABD’deki satış fiyatının oldukça üzerinde olan bu rakamın neden bu kadar yüksek olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Apple Vision Pro’nun temel modeli ABD’de 3.499 dolara satılıyor ve İstanbul Havaalanı’ndaki fiyatın 5.000 doların üzerinde olması, özellikle Türkiye’de cihazı almak isteyenler için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bu fahiş fiyatlandırma, havaalanlarının genellikle yüksek fiyat politikaları ile biliniyor olmasıyla açıklanabilir. Havaalanlarındaki mağazaların yüksek kiralar ve ithalat maliyetleri gibi ek masraflar nedeniyle fiyatlarını artırdığı bilinen bir gerçek. Ancak bu fiyat artışının bu kadar abartılı olması tüketiciler arasında hoşnutsuzluk yaratıyor.

D&R mağazasında sadece Vision Pro değil, aynı zamanda üst düzey iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi diğer Apple ürünleri de yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ürünlerin fiyatları hakkında net bir bilgi verilmemekle birlikte, mağazada bulunan cam dolaplarda sergilenen bu ürünlerin de benzer şekilde yüksek fiyatlara sahip olduğu tahmin ediliyor. Apple ürünlerinin bu kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulması, tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Havaalanlarındaki mağazaların yüksek kiralar ödemesi ve ithalat maliyetleri gibi faktörler, fiyatların artmasına neden olabiliyor. Türkiye’deki fiyatlandırmalarla beraber çok değil, yalnızca 4 yıl kadar öncesinde orta segment bir araba aldığımız fiyata artık Vision Pro alabiliyoruz. Bu yönüyle Vision Pro Türkiye fiyatı çok konuşulacak gibi duruyor.

Ancak bunun Apple sitesindeki resmi fiyat olmadığını söyleyelim. Apple cephesi henüz resmi yollardan bu ürünü Türkiye pazarına getirmedi ve satışını yapmıyor. Cihaz ABD’den sonra 9 ülkede daha satışa çıkacak ve Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşnüüyorsunuz? Sizce cihazın Türkiye fiyatı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!