Apple, iPad platformuna özel gelişmiş özellikleri kullanarak video ve müzik yapımcılarına hayal güçlerini keşfetmeleri için yeni bir fırsat sağlayan iPad için Final Cut Pro ve Logic Pro’yu tanıttı. Final Cut Pro ve iPad için Logic Pro’ya dahil edilen yepyeni dokunmatik arayüzlerle, kullanıcılar artık sezgisel ve hızlı Multi-Touch teknolojisini kullanarak iş akışlarını kolaylaştıracak.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Series 9 iPhone İşlemcisi ile Gelebilir

Final Cut Pro ve Logic Pro , 23 Mayıs’tan itibaren iPad kullanıcıları için App Store üzerinden satışa sunulacak. Apple M1 yongaları veya sonraki sürümleri olan iPad modelleri Final Cut Pro’yu desteklerken A12 Bionic yongaları veya sonraki sürümleri Logic Pro’yu kullanabilir. Bu uygulamaları iPad’de çalıştırmak için kullanıcıların iPadOS 16.4 yüklü olması gerekiyor.

iPad için Final Cut Pro

Yepyeni bir dokunmatik arabirim ve sezgisel araçlarla donatılmış iPad için Final Cut Pro. Bu özellikler, video oluşturucular için yeni iş akışları açarak düzenleme sürecini daha sorunsuz ve daha erişilebilir hale getiriyor. Final Cut Pro for iPad’in temel özelliklerinden bazıları şunlar;

Jog Wheel: Yeni jog wheel, düzenleme sürecini her zamankinden daha kolay hale getiriyor ve kullanıcıların içerikle tamamen yeni yollarla etkileşim kurmasını sağlıyor.

Canlı Çizim: Canlı Çizim ile kullanıcılar, M2 özellikli iPad Pro için Apple Pencil’ı kullanarak doğrudan video içeriğinin üzerine çizim yapabilir ve yazabilir.

Pro Kamera Modu ve Multicam Video Düzenleme: Pro kamera modu, iPad’de oluşturma işlemine daha fazla kontrol getiriyor.

Makine Öğrenimi ile Hızlı Kesim Özellikleri: iPad için Final Cut Pro, zaman alan düzenleme görevlerini hızlandırmak için Apple silikon ve makine öğreniminin gücünden yararlanır.

Profesyonel Grafikler, Efektler ve Ses: Video oluşturucular, hikaye anlatımlarını geliştirmek için geniş bir profesyonel grafik, efekt ve ses kitaplığından seçim yapabilir.

İçe ve Dışa Aktarma: Editörler, desteklenen medyayı Dosyalar veya Fotoğraflar’dan içe aktarabilir ve doğrudan bir Final Cut Pro projesinin içine kaydedebilir.

iPad için Logic Pro

Logic Pro’nun gücünü iPad’in taşınabilirliğiyle birleştiren hepsi bir arada bir müzik oluşturma uygulaması. Sezgisel Multi-Touch hareketleriyle, müzik yaratıcıları yazılım enstrümanlarını kolayca çalabilir ve sıkıştırmak için yakınlaştırma ve kaydırmak için kaydırma ile karmaşık projelerde gezinebilir.

Plug-in Tiles, sık kullanılan kontrollere kolay erişim sağlayarak sesleri şekillendirmeyi kolaylaştırır. Dahili mikrofonlarla, kullanıcılar ses veya enstrüman kayıtlarını yakalayabilir ve iPad Pro’daki stüdyo kalitesinde beş mikrofonla neredeyse her alan bir kayıt stüdyosuna dönüştürülebilir. iPad için Logic Pro’nun özelliklerinden bazıları şunlardır:

Yepyeni Ses Tarayıcı: Bu özellik, müzik yaratıcılarının ilham geldiğinde mükemmel sesi bulmalarına yardımcı olmak için dinamik filtrelemeyi kullanır.

Profesyonel Enstrümanlar ve Efekt Eklentileri: 100’den fazla güçlü enstrüman ve efekt eklentisi ile kullanıcılar, müziklerinin sonik niteliklerini şekillendirebilir.

Vuruş Yapma ve Üretim Araçları: Bu özellik seti, örnekleri kesmek ve çevirmek, vuruşları ve bas hatlarını programlamak ve özel bateri kitleri yapmak için araçlar içerir.

Pro Mikser: Kanal şeritleri, ses kısıcıları, kaydırma kontrolleri, eklentiler, gönderimler ve hassas otomasyon içeren tam özellikli bir mikser, kullanıcılara profesyonel bir miksaj oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi verir.

İçe ve Dışa Aktarma: iPad için Logic Pro, gidiş-dönüş özelliklerini destekleyerek, projeleri Mac için Logic Pro ve iPad arasında taşımayı kolaylaştırır.