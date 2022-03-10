iPad Air 2022 ve iPad Pro 2021: Apple’ın 11 İnç Tabletleri Kıyaslandı

Apple’ın üst seviye iPad’lerinin hepsinde M1 çipleri, 5G ve yakınlaştırmalı öne bakan bir Center Stage kamerası bulunuyor. Buna rağmen iPad Pro, Air’in sahip olmadığı bazı özelliklere sahip.

Apple, yeni bir iPhone SE ve yeni bir pro-centered Mac ile birlikte şirketin en son Mart etkinliğinde duyurulan iPad serisinde yepyeni bir iPad Air’e sahip. Yine de bu etkinlikte diğer daha önceden piyasaya sürülmüş olan herhangi bir iPad’e güncelleme geleceğine dair bir açıklama yapılmadı . En son 2020 sonbaharında güncellenen iPad Air, bazı gerekli ama gecikmiş özellikler kazanıyor. Bu özellikler geçen yılki iPad Pro gibi bir M1 işlemci, isteğe bağlı 5G hücresel ve görüntülü sohbetler için otomatik olarak yakınlaştıran öne bakan bir Center Stage kamera.

İki iPad her zamankinden daha benzer, ancak Pro modelinin avantajları daha fazla. Apple, iPad Air üzerinden giriş seviyesi iPad Pro için 200 $ daha fazla ücret alıyor, ancak daha yüksek bir depolama alanı, daha iyi kameralar, biraz daha iyi bir ekran, Face ID (Touch ID yerine), lidar derinlik algılama, daha hızlı USB/Thunderbolt 4 veri aktarımı, ekstra ekler hoparlörler, üst düzey yapılandırmalarda daha fazla depolama ve RAM ve mmWave 5G desteği de sunuyor. Bu farklılıklar yine de Pro’yu seçmek için bir neden oluşturabilir. Ancak şu anda Air ve özelliklerinin (kağıt üzerinde giriş seviyesi iPad’den çok daha iyi) tercih edilmesi veya bu yıl içinde olası bir iPad Pro yenilemesini beklemek tavsiye edilen şey.Aşağıdaki temel özellik farklılıklarına bakıp sizler de karşılaştırabilirsiniz. Unutmayın, iPad Air 18 Mart Cuma günü satışa çıkıyor

iPad Air (2022)

En yeni iPad Air, bir buçuk yıl öncekiyle aynı başlangıç fiyatına (599 $) ve başlangıç depolama alanına (64 GB) sahip ancak 2021’deki iPad Pro’ya benzer bir M1 işlemci de ekleniyor. Oldukça hızlı görünüyor ve 2020 modelinden güç yükseltmesi kesinlikle hoş karşılanacak. ancak iPad Pro’nun sahip olduğu bir dizi küçük avantajı harici bırakıyor.

iPad Pro 11-inch (2021)

Apple’ın iki 2021 iPad Pro modelinin daha küçük versiyonunda bir M1 çip ve isteğe bağlı 5G bulunmakta ve daha yumuşak bir yenileme hızına sahip ProMotion ekran, daha fazla hoparlör, USB-C bağlantı noktası aracılığıyla daha hızlı Thunderbolt veri çıkışı, lidar, daha fazla depolama katmanı ve ekstra ön kısım ekler ve arka kamera özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor. 11 inçlik versiyonda da 12 inçlik modeldeki gibi Mini LED yok, bu yüzden ekranda fazladan bir ses çıkışı yok (ama yine de çok kullanışlı). Bir yıl sonra, mümkünse bir sonraki sürümü beklemenizin daha iyi olacağı tahmin ediliyor.