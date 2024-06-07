Apple, kullanıcıların web siteleri ve yazılımlarda oturum açma süreçlerini daha güvenli ve basit hale getirmek için ‘Şifreler’ adlı yeni bir uygulama tanıtmayı planlıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, bu bilgi, Apple’ın planlarına aşina olan kaynaklardan elde edildi. iOS 18 Şifreler uygulaması ile rakip uygulamaları üzecek gibi görünüyor.

İçindekiler iOS 18 Şifreler uygulaması ile rakiplerine göz dağı verecek

iOS 18 Şifreler uygulaması ile rakiplerine göz dağı verecek

iOS 18 Şifreler uygulamasının, iPhone, iPad ve Mac cihazları için gelecek büyük güncellemeler olan iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile birlikte sunulması bekleniyor. Bu uygulama, iCloud Anahtar Zinciri tarafından desteklenen parolaları oluşturma ve saklama işlevi görecek.

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Daha önce bu tür işlevsellik Apple’ın ayarlar uygulamasına entegre edilmişti ve kullanıcılar web sitelerinde oturum açarken otomatik olarak ortaya çıkıyordu. Ancak, bağımsız bir uygulama haline getirilmesi, kullanıcıların bu özelliklere daha kolay erişebilmesini sağlayacak.

Şifreler uygulaması, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için çeşitli özellikler ile donatılmış durumda:

Şifre Oluşturma ve Depolama: Güçlü şifreler oluşturur ve bunları güvenli bir şekilde saklar.

Senkronizasyon: iCloud Anahtar Zinciri aracılığıyla şifreleri ve hesap bilgilerini tüm Apple cihazları arasında senkronize eder.

Kategoriler: Kullanıcıların oturum açma işlemlerini hesaplar, Wi-Fi ağları ve Geçiş Anahtarları gibi kategoriler halinde düzenler.

Otomatik Doldurma: Web siteleri ve uygulamalarda oturum açma işlemlerini sorunsuz hale getirmek için bilgileri otomatik olarak doldurur.

Çapraz Platform Desteği: Vision Pro kulaklık ve Windows bilgisayarlarla uyumludur.

Kimlik Doğrulama: Doğrulama kodları ve Google Authenticator benzeri işlevleri destekler.

İçe Aktarma İşlevselliği: 1Password ve LastPass gibi hizmetlerden şifrelerin içe aktarılmasına olanak tanır.

Apple, bu bağımsız uygulamayı oluşturarak hem güvenli parolaların kullanımını teşvik etmeyi hem de cihaz gizliliğini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, bu hamlenin üçüncü taraf şifre yöneticileriyle rekabeti artıracağı belirtiliyor.

Mark Gurman, Şifreler uygulamasının Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) duyurulacak yeniliklerin sadece bir parçası olacağını belirtiyor. Bu etkinlikte Apple, birçok yeni teknolojiyi tanıtmayı planlıyor.

Öne çıkan duyurular arasında, bildirim özetleri, anında fotoğraf düzenleme, yapay zeka tarafından oluşturulan emojiler ve gelişmiş Siri özellikleri yer alıyor. Ayrıca, Apple’ın ChatGPT sohbet robotunu entegre etmek için OpenAI ile yaptığı ortaklık da etkinlikte vurgulanacak. Bu yapay zeka girişimleri, Apple’ın kullanıcı deneyimini ve cihaz işlevselliğini daha da ileriye taşıma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliği, 10 Haziran’da gerçekleşecek ve teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle takip edilecek. Bu etkinlikte, Apple’ın geleceğe yönelik vizyonu ve yenilikleri detaylı bir şekilde tanıtılacak.