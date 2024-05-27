Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında, iOS 18 ve macOS 15’in yapay zeka destekli yeni özelliklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, bu yılki konferansın öne çıkan yeniliklerinden biri de Apple’ın ‘Project Greymatter’ adlı yapay zeka stratejisi olacak. Bu strateji, Safari, Fotoğraflar ve Notes gibi popüler uygulamalarda günlük kullanıcılara pratik araçlar sunmayı hedefliyor.

İçindekiler iOS 18 ile Sunulacak Yeni Yapay Zeka Özellikleri

iOS 18 ile Sunulacak Yeni Yapay Zeka Özellikleri

Apple’ın iOS 18 sürümünde yer alacak yapay zeka özellikleri oldukça kapsamlı. İşte bu özelliklerden bazıları:

Yapay Zeka Destekli Fotoğraf Rötuşlama: Kullanıcılar, fotoğraflarını daha profesyonel bir görünüme kavuşturmak için yapay zekanın gücünden faydalanabilecek. Sesli Not Transkripsiyonu: Sesli notlar, anında metne dönüştürülerek daha kolay düzenlenebilir ve aranabilir hale gelecek. Otomatik Yanıt Önerileri: E-posta ve mesajlara yanıt verirken zaman kazandıracak otomatik yanıt önerileri sunulacak. Otomatik Emoji Oluşturma: Mesajların içeriğine göre otomatik olarak uygun emojiler önerilecek. İyileştirilmiş Web Araması: Safari’de daha akıllı ve verimli bir web araması deneyimi sağlanacak. Geliştirilmiş Spotlight Arama İşlevi: Spotlight arama işlevi, kullanıcıların cihazlarında ve webde daha hızlı ve hassas arama yapmasına olanak tanıyacak. Siri ile Daha Doğal Etkileşimler: Siri, daha doğal ve insan benzeri etkileşimler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Apple Watch İçin Gelişmiş Siri: Apple Watch kullanıcıları, Siri’nin daha gelişmiş ve yetenekli bir versiyonunu kullanabilecek. Akıllı Bildirim Özeti: Kaçırılan bildirimler ve çeşitli içerikler, akıllı özetlerle kullanıcıya sunulacak.

iOS 18 ile kullanıcılar, uygulama simgelerinin renklerini değiştirme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacak. Örneğin, sosyal medya simgelerini mavi, finans simgelerini ise yeşil yapabilecekler. Bu özellik, şu anda sadece özel kısayollarla mümkünken, yeni güncelleme ile doğrudan ayarlar üzerinden yapılabilecek.

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Ayrıca, kullanıcılar uygulamaları ana ekran ızgarasının herhangi bir yerine yerleştirme konusunda daha fazla esnekliğe sahip olacaklar. Bu, widget benzeri bir özgürlük sunarak, ana ekranın kişiselleştirilmesini kolaylaştıracak.

Gurman’a göre, Apple’ın yapay zeka özelliklerinin bazıları cihaz üzerinde çalışacak ve böylece daha az işlem gücü gerektirecek. Daha yoğun işlem gücü gerektiren yapay zeka işlemleri ise bulut tabanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu yaklaşım, kullanıcıların gizliliğine olan bağlılığını da pekiştirecek.

iOS 18’in yapay zeka odaklı yenilikleri, 10 Haziran’da gerçekleşecek olan WWDC konferansında tanıtılacak. Bu yeni yapay zeka araçlarının büyük bir kısmı, Eylül ayındaki resmi lansmandan önce beta sürümlerde kullanıcılara sunulacak ve böylece önizleme imkanı sağlanacak.

Apple’ın yapay zeka alanındaki bu yenilikleri, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi ve günlük işlemleri daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor. WWDC 2024, Apple’ın teknoloji dünyasında nasıl bir yenilik rüzgarı estireceğini görmek için heyecanla bekleniyor.