Google Pixel 10 ve Pixel 10 Pro modelleri için beklenen Tensor G5 çipi hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İlk çıkışından bu yana Samsung’un teknolojisi ve üretim süreçleriyle desteklenen Tensor yongalarının aksine, Google’ın bu kez TSMC’ye geçiş yapacağı konuşuluyor. Ortaya çıkan bir sevkiyat belgesi, bu geçişi doğruluyor ve Google’ın bu yeni çip için TSMC ile çalıştığını netleştiriyor. Artık Google Exynos altyapısını bırakıyor.

Google Pixel 10 Serisinde Tensor G5 Çipi Büyük Sıçrama Yapacak: iPhone 16 Yandı!

Bir internet sitesi, Hindistan’a ithal edilen bir Tensor G5 çipinin sevkiyat manifestosuna ulaşarak önemli bilgiler ortaya çıkardı. Bu belgede, parça numarası, ürün kategorisi gibi bilgiler yer alıyor ve çipin yeni bir ürün olduğu belirtiliyor. Ayrıca, çipin üretim sürecinin TSMC tarafından gerçekleştirileceği doğrulanıyor.

Tensor G5 çipinin kod adı olan “Laguna Beach” (LGA) de beşinci nesil Google Tensor yonga setine işaret ediyor. Belgede ayrıca TSMC’nin özel InFO POP çip paketleme teknolojisinin kullanıldığı belirtiliyor. Bu teknoloji, yonga setlerinin daha kompakt ve verimli olmasını sağlıyor ve bu da TSMC’ye özgü bir özellik olarak öne çıkıyor. Samsung cephesi bildiğimiz kadarıyla bu teknolojiyi etkin olarak kullanmıyor.

Ayrıca, çipin temel işlevlerini simüle eden sistem düzeyinde bir testi başarıyla geçtiği ve 16GB RAM içerdiği de belgede yer alıyor. Bu, yeni Pixel 10 serisinin daha güçlü ve hızlı bir performans sunacağını gösteriyor. Daha önce 12GB ve 8GB gibi RAM kapasitelerini Pixel serisinde görmüştük, ancak 16GB RAM bir ilk olacak.

Bu sızıntılar ışığında, bu yıl Google Pixel 9 serisine geçmeyi düşünen kullanıcıların bir süre daha beklemeleri ve Google Pixel 10 serisini tercih etmeleri önerilebilir. Google tarafından tasarlanan ve optimize edilen Tensor G5 çipi, kullanıcılarına daha yüksek performans ve özelleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Google’ın bu yeni hamlesi, Pixel telefonlarını daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, Pixel 10 serisinde daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü bir deneyim yaşayacaklar. Bu da Google’ın akıllı telefon pazarında daha sağlam bir yer edinmesine yardımcı olacak.

Google Pixel 10, akıllı telefon pazarında Samsung Galaxy S25 serisi, Apple iPhone 16 serisi, Xiaomi 15 serisi gibi modellerle rekabet edecek. Google cephesi özellikle işlemci konusunda her yıl direkt rakiplerinin gerisinde kalmıştı, bu yıl işler değişecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel 10 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!