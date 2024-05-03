Apple’ın iOS 17.5 güncellemesi, kullanıcıların onarım için gönderdikleri cihazlarda Bul özelliğini etkin tutmayı sağlayacak olan yeni bir özellikle birlikte geliyor. Kullanıcılar, cihazlarını onarmak için gönderdiklerinde genellikle Bul özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kalıyorlardı. Ancak iOS 17.5 güncellemesiyle birlikte gelen Onarım Durumu adlı yeni özellik, bu durumu değiştiriyor. Artık onarım süreci boyunca iPhone’umu Bul özelliği otomatik olarak etkin kalacak.

iOS 17.5 ile Gelen Yeni Özellik: Onarım Durumu

Yeni özellik, onarım sürecini hem tüketiciler hem de onarım teknisyenleri için daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni iOS 17.5 özelliği Salı günü yayınlanan en son iOS 17.5 beta sürümünde keşfedildi. Bul özelliğinin onarım süreci boyunca etkin kalması, kullanıcıların cihazlarını kaybettiklerinde veya çalındığında daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlayacak.

Daha önce, Bul özelliğinin devre dışı bırakılması gerekliliği, yetkili bir servis merkezinin bilmeden çalıntı bir iPhone üzerinde çalışmamasını sağlamak için önemliydi. Ancak iOS 17.5 ile birlikte gelen Onarım Durumu özelliği, bu zorunluluğu ortadan kaldırarak kullanıcıların ve teknisyenlerin işini kolaylaştırıyor.

Yeni güncellemenin en son iOS 17 sürümlerinden biri olması bekleniyor. Büyük ihtimalle iOS 17.6 veya iOS 17.7 sürümleri final sürümler olacak. Bu nedenle yeni iOS güncellemesi, genel olarak küçük bir güncelleme olarak görünüyor.

Apple cephesinin yakında yeni nesil işletim sistemlerini WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor. iOS 18 güncellemesinin yanında, yeni iPadOS, tvOS gibi yazılımlar için de yeni sürümler karşımıza çıkacak. WWDC etkinliği Haziran ayında gerçekleşecek. Bu etkinlikte iOS 18 yapay zeka özellikleri odakta olacak gibi duruyor.

iOS 17’ye dönmek gerekirse, bu güncellemeyle birlikte, Apple kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı ve onarımların daha sorunsuz bir şekilde yapılmasını amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iOS 17 özelliği nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!