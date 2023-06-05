Apple, WWDC 23 etkinliğinin açılışına 15 inç MacBook Air modeli ile başladı. Apple M2 yonga setinden gücünü alan bu canavar 15.3 inç büyüklük ekranı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Etkinlikte Windows PC’ler ile yeni modelini karşılaştıran Apple, batarya ve ekran konusunda rakiplerinden çok önde olduğunu belirtiyor.

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15 inçlik yeni modelin mevcut modellerden tasarımsal açıdan pek bir farkı yok. Yine çentikli Liquid Retine ekran ile gelen yeni MacBook Air yine MagSafe ile geliyor. Touch ID’ye de sahip olan bu model 18 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile gelen Apple M2 yonga seti 24 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar SSD ile modifiye edilebiliyor.

Altı adet hoparlör ile gelen yeni modelde 1080P FaceTime kamera da bulunuyor. 1.299 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan yeni modelin Türkiye fiyatı merakla bekleniyor. Muhtemelen 35.000 TL’nin üzerinde bir fiyata sahip olacak diyebiliriz.

MacBook Air’ın yeni ekranının 500 nit parlaklığa çıkabildiğini ve 1 milyar rengi de desteklediğini belirtelim. Intel işlemcili MacBook’lardan 12 kat daha hızlı olan bu canavar dünyanın en ince 15 inç laptopu konumunda yer alacak. Bu kadar büyük bir ekranı ince bir tasarım ile birleştiren Apple’ı tebrik etmek gerekiyor.

Türkiye fiyatı baz model için 36.999 TL olarak açıklandı. 512 GB SSD’li sürüm 42.199 TL’den satılacak.