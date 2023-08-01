Apple, iOS 17 beta 4’ün lansmanından bir hafta sonrasında, Apple Beta Yazılım Programına kayıtlı kullanıcılar için iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 ve macOS Sonoma’nın ikinci genel beta sürümlerini sundu. Bugün ise Cupertinolu firma karşımıza iOS 17 Public Beta 2 güncellemesi ile çıktı.

İlginizi Çekebilir: iOS 17 ile Oyun Modu Gelebilir! PUBG’ciler Yaşadı!

watchOS 10 ve tvOS 17’nin son yayımlanan beta sürümleri, bir önceki hafta geliştiricilerle paylaşılan versiyonlarla aynı iken, Apple, iOS 17 beta ve macOS Sonoma beta için revize edilmiş yapıları sunuyor.

iOS 17, Telefon, Mesajlar ve FaceTime’a birçok yenilik getirirken, aynı zamanda bilgileri yatay modda görmeye olanak sağlayan bir Bekleme özelliği de sunuyor. iPadOS 17, Kilit Ekranı özelleştirmesini, Sağlık ve Günlük uygulamalarını ve daha birçok yeniliği içermekte. Mesajlar ve FaceTime’daki bu geliştirmeler, yeni bir Oyun Modu özelliği sunan macOS Sonoma ile Mac’e de geliyor.

watchOS 10 ile birlikte, Apple Watch uygulamaları için tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü sunuluyor. tvOS 17’nin yeni sürümü, Apple TV’de FaceTime kullanımını ilk defa mümkün kılıyor.

Apple, yeni yazılımlarını bu sonbaharda resmi olarak duyurmayı planlıyor. Ancak, beta yazılımların cihazınızın kullanım deneyimini etkileyebilecek hatalar içerebileceğini hatırlatmak önemli. Beta yazılımını yüklemeden önce verilerinizi yedeklemeyi ve mümkünse bunu ana cihazlarınızda gerçekleştirmemeyi unutmayın.