Apple’ın, Mac kullanıcılarının oyun performansını artırmak için tasarlanmış bir “Oyun Modu” özelliğini iOS 17’ye getirmek için çalıştığına dair belirtiler ortaya çıktı. macOS Sonoma’da bu özellik, bir oyun oynanırken sistem ayarlarını otomatik olarak düzenleyerek daha yüksek bir oyun deneyimi sağlayacak. Apple, geliştiricilere iOS 17’nin 4. beta sürümünü yayınladı. Her ne kadar büyük yeni bir özellik getirilmemiş olsa da 9to5Mac, iOS ve iPadOS için Oyun Modu üzerinde çalışıldığına dair kanıtların kodda gizli olduğunu keşfetti.

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macOS Sonoma’da Oyun Modunu kontrol etmek için kullanılan bazı çerçeveler, iOS 17 beta 4’e eklenmiş görünüyor. Bu durum, Apple’ın bu özelliği iOS cihazlarına taşıma ihtimalini artırıyor. Ancak, Oyun Modu’nun iOS’ta hem iPhone hem de iPad için mi, yoksa yalnızca iPad için mi mevcut olacağı konusunda hala belirsizlikler var.

Oyun Modu, oyunlar için donanım kaynaklarına öncelik vererek daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Ayrıca, Apple’ın bu özelliğin Bluetooth gecikmesini önemli ölçüde azalttığını iddia ettiğini belirtmekte fayda var. Bu da AirPods veya Bluetooth denetleyicileri kullanan oyuncular için büyük bir avantaj olabilir.

Beta test süreci devam ettikçe, Oyun Modu’nun iOS ve iPadOS’taki olası uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. Ancak, bu özelliğin son kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda hala belirsizlik mevcut.

Dördüncü iOS 17 beta sürümü şu anda geliştiricilere sunulmuştur ve yakın zamanda Halka Açık Beta testçileri için de yayınlanması bekleniyor. Apple’ın beta güncellemesini nasıl kuracağınıza dair daha fazla bilgiyi, Apple Developer ve Apple Beta web sitelerinde bulabilirsiniz.