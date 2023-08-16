iOS 17 ve iPadOS 17’nin piyasaya sürülmesine bir aydan az bir süre kaldı, bu da beta testlerinin yakında sona ereceği anlamına geliyor. iPhone 15 serisinin tanıtımıyla beraber kararlı hale ulaşması beklenen sürümde artol tüm pürüzler giderildi ve neredeyse sona geldi. Apple bu süreçte artık haftalık beta güncellemeleri sunuyor ve bugün de son betalardan biri olması beklenen iOS 17 Beta 6 yayınlandı! İşte tüm yenilikler!

iOS 17 Beta 6 ile Küçük Ama Etkili Değişiklikler Geldi!

Beta test döneminin sonuna yaklaştıkça, Apple’ın önemli iyileştirmelere ve cilalara odaklanmasıyla güncellemelerin değişiklik günlüğünde yer alan yenilik sayısı azalıyor, ancak en son beta sürümünde hala göze çarpan birkaç değişiklik var.

Telefon Uygulaması

Daha önceki bir beta sürümünde Apple, Telefon uygulamasındaki kırmızı aramayı sonlandırma düğmesini arayüzün alt orta kısmından sağ alt kısma taşımıştı. İnsanların ortaya dokunmaya çok alışkın olduğu düşünüldüğünde, bu pek de sevilen bir değişiklik değildi.

Apple, beta 6’da aramayı sonlandırma düğmesini tekrar ortaya taşıyarak iOS 16 ve önceki sürümlerde bulunduğu yere geri getirdi.

Mesajlar Uygulaması

Mesajlar uygulamasında, artık “+” düğmesine uzun basarak fotoğraf seçiciyi açabilirsiniz. Bu sayede eskiden olduğu gibi listeden Fotoğraflar seçeneğini seçmek zorunda kalmyacaksınız.

Ruh Hali Takibi

Apple, ruh hali izleme özelliğindeki ruh halleri için kullanılan animasyonları daha da değiştirdi. Her bir ruh halinin etrafındaki halkalar artık her bir şeklin etrafında daha hızlı hareket ediyor ve daha fazla halka var.

Fotoğraflar Açılış Ekranı

Fotoğraflar uygulamasını ilk açtığınızda yeni bir açılış ekranı geliyor ve size yeni özellikler hakkında bilgi veriyor.

Ekran ve Parlaklık Ayarı



Ayarlar uygulamasının Ekran ve Parlaklık bölümünde, duvar kağıdı simgesi bir iOS 17 duvar kağıdı olarak güncellendi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İOS 18 Beta 6 sürümündeki yenilikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!