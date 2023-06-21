WWDC 2023 açılış konuşması sırasında Apple, iOS 17’de iPhone’un akıllı özelliklerini yeni makine öğrenimi süreçleriyle geliştirmekten bahsetti. Bu sürüm henüz beta sürümünün ilk günlerinde olsa da, şirketin kendisi Görsel Araştır adı verilen özellikteki iyileştirmelerin ipuçlarını verdi. Bu özellik iOS 15 döneminde duyurulmuştu ve şimdi daha da iyi hale geliyor! Artık iPhone’lar araba tamircisi olabilecek!

iPhone Modelleri iOS 17 ile Beraber Arıza İşaretlerini Tanıyabilecek!

Bu özelliği resmi sitesinde, “Görsel Araştır ile Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraflarınızda görünen popüler referans noktalarını, heykelleri, sanat eserlerini, bitkileri, evcil hayvanları ve daha fazlasını belirleyebilir ve bunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.” ifadeleriyle açıklayan Apple, iOS 17’de Görsel Arama’nın nasıl çalıştığına dair üç örnek verdi.

Bu örnekler şu şekilde:

Daha fazla fotoğraf ve video keşfedin: Bir fotoğraftan benzer yemekler için tarifler bulun;

Az önce kaldırdığınız şeye bakın: Bir fotoğraftan bir nesneyi kaldırdığınızda, doğrudan belirtme menüsünden onunla ilgili bilgilere bakabilirsiniz;

Videoda Görsel Arama: Videoyu herhangi bir karede duraklatın ve bir nesneye bakmak için bilgi simgesine dokunun.

Bunun yanı sıra, bir haber sitesi iOS 17’deki Görsel Arama ile daha da kullanışlı bir şey keşfetti. Son gelen bilgilere göre, bu özellik artık arabanızın gösterge panelindeki en yaygın sembolleri tanıyor.

Haber sitesi çalışanı, bu işlevi kendi arabasında denemiş ve iPhone’u her bir sembolün ne anlama geldiğine dair Motor yağı, fren sistemi arızası, direksiyon arızası, aydınlatma ve daha fazlası gibi çeşitli öneriler sunmuş. Ayrıca iPhone, her bir sembolün açık olmasına bağlı olarak ne yapması gerektiğini öğrenebilmesi için web sonuçları da sunuyor.

Görsel Araştır’ı kullanmak için bunları yapın:

Bir fotoğrafı tam ekranda açın;

“i” düğmesindeki bir parıltı, o fotoğraf için Görsel Arama bilgilerinin mevcut olduğunu gösterir.

Fotoğrafı yukarı kaydırın veya simgeye dokunun.

Siri Bilgisi’ni ve nesne hakkında daha fazla bilgiyi görüntülemek için fotoğrafta veya fotoğraf bilgi sonuçlarının en üstünde görünen simgeye dokunun.

Apple’ın bu özelliği iOS 17’de geliştirmesi gerçekten iyi olmuş. Bu sayede kullanıcılar arabalarında bir arıza lambası yandığında kullanıcı kılavuzunu karıştırmak yerine kolayca iPhone’larına başvurabilecek ve sorunun ne olduğunu öğrenebilecek.

İlginizi Çekebilir: iOS 17 Kayıp Apple Watch’unuzu Nokta Atışı Bulacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!