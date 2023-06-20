Apple her yeni sürümle beraber iPhone’larına yepyeni yararlı özellikler eklemeye devam ediyor. iOS 17 ise bu geleneği sürdürmekte kararlı. Son gelen yenilikle beraber kayıp Apple Watch’ları bulmak kolaylaşacak. Kayıp iPhone’unuzu Apple Watch’unuzdan zaten bulabiliyordunuz. iOS 17’den itibaren iPhone da bu iyiliğe karşılık verebilecek. İşte iOS 17’nin unutkanların hayatını kolaylaştıracak yeniliği!

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Apple Watch’tan iPhone’unuzu bulmak çok basit. Saat kadranını yukarı kaydırın ve telefon simgesine dokunun (veya watchOS 10 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız yan düğmeye tıklayın ve telefon simgesine dokunun), bu telefonunuzun size bulmanız için bir işaret vermesini sağlayacak. Hava karanlıksa, telefon simgesine uzun basarak flaşı tetikleyerek de telefonunuzun yerini tespit edebilirsiniz.

Apple’ın bu basit özellikle gurur duyduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki, şirket bir keresinde bu özelliğin reklamını bile yapmıştı.

iOS 17, yeni bir Kontrol Merkezi ayarı ile bu özelliğin tam tersini hayata geçiriyor. Yani artık kayıp Apple Watch’unuzu bulmak için iPhone’unuzu kullanabileceksiniz. Şu anda varsayılan olarak kapalı olan bu özellik, iOS 17 beta sürümlerinde kullanılabiliyor. Eğer bir geliştirici hesabına sahipseniz iOS 17 beta sürümlerini yükeleyerek bu özelliği açabilir ve test edebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için sırasıyla şu adımları takip edin:

Ayarlar’ı açın

Kontrol Merkezi’ne dokunun

Aşağı kaydırın ve Saatime Ping At (Ping My Watch) öğesinin yanındaki + düğmesine dokunun

Kontrol Merkezi’ni açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırın (veya Ana Ekran düğmeli telefonlarda yukarıya kaydırın)

Yeni eklenen Saatime Ping At düğmesine dokunun

Kontrol Merkezi’ndeki Ping My Watch özelliği, telefonunuz ve saatiniz Bluetooth menzilinde ve iPhone ile Apple Watch birbirine bağlı olduğu sürece çalışyor. Daha uzak mesafelerde ise saatinize ping atmak için Bul uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

Apple Watch’unuz etrafınızda nerede olursa olsun, iOS 17’deki Ping My Watch saatinizi bulmaya hazır. iPhone yazılım güncellemesi şu anda beta aşamasında ve Eylül ayında herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.

Apple beta sürümlerini artırdıkça daha farklı özelliklerin de karşımıza çıkacağı kesin. Bununla birlikte, iOS 17’nin WWDC konuşması sırasında tanıtılan bazı özelliklerinde gecikmeler yaşanması da muhtemel. Bizler de iOS 17’nin getireceklerini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce Apple Watch’unuzu kaybettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!