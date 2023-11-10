Apple, iOS 17.2 beta 2 güncellemesini duyurarak bir dizi yeni özelliği ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Bu güncelleme, özellikle iPhone 15 Pro kullanıcılarını heyecanlandıracak yenilikler sunuyor.

iOS 17.2 Beta 2 ile Yeni Özellikler Geldi

Güncellemeye erişmek için aygıtlarınızın geliştirici programına kayıtlı olması gerekiyor. Bu güncellemeyi yükleyebilmek için Ayarlar uygulamasından “Genel” bölümüne gidip ardından “Yazılım Güncelleme” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ayrıca, iOS 17.2 beta 2’nin bu hafta içinde herkese açık beta test kullanıcıları için yayınlanması da bekleniyor.

iOS 17.2, Apple’ın bu yılki WWDC etkinliğinde ilk kez duyurduğu yeni “Journal”, yani “Günlük”, uygulamasını içeriyor. Ayrıca Apple Music’te ortak çalma listelerine destek ekleniyor ve geri dokunma tepkilerinde bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca, Saat ve Hava Durumu için yeni widget’lar da kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

iOS 17.2 beta 2 ise bu özellikleri daha da geliştiriyor ve bazı ek özellikler sunuyor. Bu güncelleme ile iPhone 15 Pro kullanıcıları yakında Vision Pro kulaklık ile “uzamsal video” çekmeye başlayabilecekler.

Ayrıca “Hassas İçerik Uyarısı” özelliği de genişletiliyor, böylece Mesajlar uygulamasındaki çıkartmalar ve Kişiler uygulamasındaki Kişi Posterleri de bu uyarıya tabi tutulacak.

iOS 17.2 beta 2 ayrıca Ayarlar uygulamasında bazı değişikliklere de ev sahipliği yapıyor. “Garanti Kapsamı” menüsü, daha önce Ayarlar > Genel > Hakkında üzerinden erişilebilirken artık “Genel” menüsüne taşınıyor.

Siri de bu güncellemeden payını alıyor. Artık Apple Haritalar’ı kullanırken tahmini varış sürenizi ve mevcut yüksekliğinizi size söyleyebilecek. Bu da kullanıcıların seyahatlerini daha kolay ve bilgilendirici hale getirecek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak, macOS Sonoma 14.2’nin yeni beta sürümü ile Shazam artık Mac’inizin menü çubuğuna ve Kontrol Merkezi’ne ekleyebileceğiniz bir uygulama olarak kullanılabiliyor.

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peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni iOS 17 güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!