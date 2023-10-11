iPhone 15 Pro kullanıcıları, cihazlarının aşırı ısındığından şikayet ederken, Apple ilk başta bu sorunun yazılımsal bir durumdan kaynaklandığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda ise şirket, bu sorunun iOS 17’deki bir yazılım hatasından kaynaklandığını kabul etti ve yeni bir güncelleme yayınlanacağını söyledi. Kısa bir süre önce yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesinin ise bu soruna çare olduğu belirtiliyor. Peki yeni güncelleme bu sorunu nasıl çözüyor? A17 Pro işlemcisi yavaşlatıldı mı? Cevabı yazımızda!

Apple, iPhone 15 Pro Isınma Sorununa iOS 17.0.3 Güncellemesi ile Müdahale Ediyor!

Apple, güncellemenin A17 Pro çipinin performansını etkilemeyeceğini belirtti ve bazı kullanıcıların bu konudaki endişelerini giderdi. Apple’ın bu iddiasını test etmek isteyen bir internet sitesi, Geekbench 5 kullanarak bir dizi karşılaştırma testi gerçekleştirdi. Testler, iPhone 15 Pro Max ile yapıldı.

Güncelleme öncesinde alınan sonuçlar şu şekildeydi:

– Tek çekirdek skoru: 2914

– Çoklu çekirdek puanı: 7199

Güncelleme sonrasında yapılan testlerde olumlu yönde ufak değişiklikler görüldü:

– Tek çekirdek skoru: 2941

– Çoklu çekirdek puanı: 7523

Elde edilen sonuçlara göre, iOS 17.0.3 güncellemesi, iPhone 15 Pro’nun performansını olumsuz etkilemiyor gibi görünüyor. Tam aksine, özellikle çoklu çekirdek skorunda ciddi bir iyileşme olduğunu bile söylemek mümkün. Ancak burada yapılacak stres testlerini de beklemek önemli. Belki uzun süreli yük altında cihazların throttling davranışları değişmiş olabilir. Ayrıca, test sonuçlarının cihazın mevcut koşullarına bağlı olarak değişebileceği unutulmamalı.

Apple ayrıca, bazı uygulamaların cihazın ısınmasına neden olabileceğini ve bu sorunu çözmek için geliştiricilerle işbirliği yaptığını da belirtti. Kullanıcılar için bir öneri ise, iOS ve yüklü uygulamaları güncellemek.

Örnek vermek gerekise, Genshin Impact, iPhone 15 Pro serisinde birtakım sorunlar yaşamıştı. Bu Apple A17 Pro’nun sıcaklıklarının muhtemelen önerilen sınırların üzerine çıktığını gösteriyordu. Ancak iOS 17.0.3 güncellemesiyle Apple, çoğu sorunu çözerken kare hızını artırarak başta termal sorunlar olmak üzere birçok sorunu çözdü. iOS 17.0.3 güncellemesinden sonra hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’te hem performans arttı hem de sıcaklık düştü.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, oyun gibi uzun süreli yüklemelerde gerçek gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Genshin Impact, görsel olarak etkileyici bir oyun olmasının yanı sıra akıllı telefonları zorlayabilen bir oyun. Neyse ki Apple’ın iOS 17.0.3 güncellemesi, oyunda büyük fark yaratan bir yazılım iyileştirmesi getirdi. Güncelleme öncesinde sıcaklıklar bazen 50 dereceye kadar çıkabiliyordu.

Sonuç olarak, iOS 17.0.3 güncellemesi iPhone 15 Pro’nun performansını etkilemiyor gibi görünüyor, ancak cihazın uzun süreli yoğun kullanımında performansı nasıl etkilediği daha fazla kullanıcı deneyimiyle netleşecek.

İlginizi Çekebilir: iOS 17.0.3 oyunlarda iPhone 15 Pro’yu coşturuyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka söylendiği kadar odakta olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!