Apple, geçtiğimiz aylarda birçok ürün grubunu yeniledi. Yenilenen ürünler arasında; iPhone, iPad, MacBook Air, MacBook Pro ve Apple TV 4K gibi ürünler bulunsa da, firmanın profesyonel kullanıcılara hitap eden performans canavarı Mac modeli olan Mac Pro ise en son 2021 yılında yenilenmişti.

Son gelen haberler, firmanın üst seviye performans canavarının da yakın zamanda yenileneceğini gösteriyor. Yeni modelde 256 GB’a varan bellek kapasitesi sunulabilir!

M2 Extreme Çip Seçeneğiyle Geliyor!

Yeni nesil Mac Pro, 2 farklı M2 çip seçeneğiyle gelebilir. Bunlardan birinin M2 Ultra olacağı neredeyse kesindi. Ünlü Bloomberg analisti Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, diğer çip ise Extreme adıyla satılacak. En yüksek performansı isteyenlerin M2 Extreme ile donatılan Mac Pro’yu satın alması gerekecek.

Yeni Mac Pro’nun muhtemel özellikleri hakkında bazı bilgiler paylaşan Gurman’a göre, cihazda birçok farklı donanım seçeneği sunulacak. Bu seçenekler arasında 24 ve 48 CPU çekirdeği, 76 ve 152 GPU çekirdeği ve 256 GB’a varan bellek yer alıyor.

Gurman, Apple tarafından aktif olarak test edilen bir model bulunduğunu, ve bu modelin 24 CPU çekirdeğine (16 performans ve 8 verimlilik çekirdeği), 76 GPU çekirdeğine ve 192 GB belleğe sahip olduğunu belirtiyor.

Gurman, test edilen cihazın henüz yayımlanmamış olan MacOS Ventura 13.3 sürümüne sahip olduğu bilgisini de eklemiş. Bu sürümün, Kasım ayının sonlarına doğru yayımlanacağı söyleniyor. Apple da yeni nesil Mac Pro’yu bu tarihlerde tanıtabilir.

Her ne kadar bu özellikler ortalama bir bilgisayardan çok daha iyi olsa da, Mac Pro’nun Apple’ın en tepe Mac modeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Birçok konuda rakipsiz olan Mac Pro’nun yeni modelinin fiyatı hakkındaysa henüz bir bilgi yok. Halihazırda satışta olan Mac Pro’nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı 105,999 Türk lirası.

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