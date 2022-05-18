Apple tarafı, App Store için katı kurallar koymuştu. Bu kurallarda bazı değişiklikler olduğu görülüyor. Öyle ki, App Store abonelikleri, abonelik fiyatlarında artış olsa bile artık otomatik olarak yenilenecek. Önceki dönemlerde, herhangi bir fiyat artışı durumunda kullanıcıdan izin alınmadan abonelik yenilenmiyordu. Yeni kuralla beraber bu değişiyor!

Kullanıcı İzni Alınmadan Ücreti Artan Abonelikler Yenileniyor!

Bu kararın pek de akıllıca olmadığı söylenebilir. Zira, eğer bir kullanıcı abonelik ücretlerini sürekli takip etmiyorsa, hesabından çekilen ücreti gördükçe şaşırabilir.

“Bu değişiklik, bir servise fiyat artışından önce abone olmuş ve fiyat artışını kabul etmiş kullanıcıları kapsıyor. Eğer kullanıcılar yeni fiyatı kabul etmezse, abonelikleri yenilenmeyecek.”

Apple’ın resmi kanallarının geçtiğimiz günlerde yaptığı bu açıklamanın kafaları karıştırdığı söylenebilir.

Yeni fiyatı kabul etmeyen kullanıcıların abone oldukları servise erişimleri ise kesilecek. Bu da kullanıcıları cihaz ayarlarına giderek, aboneliklerini yeniden gözden geçirmeleri konusunda teşvik ediyor. Ancak yeni kuralın uygulanması için bazı şartların sağlanması gerektiğini de belirtelim. Bu şartlar, kullanıcıların aboneliklerine erişimlerinin yanlışlıkla kesilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Bu şartlara göre, bir servisin abonelik fiyatları yılda yalnızca bir kere yükseltilebilecek ve bu yükseliş aylık abonelik sunan servisler için 5 dolar ya da servisin aylık ücretinin %50’lik bir kısmından fazla olamazken, yıllık servisler için bu değerler 50 dolar ve yıllık servis ücretinin %50’si olarak belirlenmiş. Eğer kullanıcılar otomatik yenileme seçeneğini seçmişse ve artışlar belirlenen sınırların içerisindeyse abonelikler otomatik olarak yenilenecek ve kullanıcılar bu servisleri kesintisiz kullanabilecek. Eğer fiyat artışı belirlenen sınırlardan daha fazlaysa, otomatik yenileme için kullanıcıların izni gerekecek.

Yine de firmanın her ihtimale karşın kullanıcıları elektronik ileti ve bildirimler ile fiyat artışları konusunda uyaracak. Ayrıca kullanıcılara aboneliklerini kontrol etmek için neler yapmaları gerektiği konusunda rehberler de sunulacak.

Apple’ın neden böyle bir değişiklik yaptığı ise henüz bilinmiyor. Ancak teknoloji çevrelerinde bunun sebebinin dünya piyasalarındaki değişken kurlar ve değişen abonelik ücretleri olduğu söylentileri dolaşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fiyat artışına rağmen App Store aboneliklerinizin otomatik olarak yenilenmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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