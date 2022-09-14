Apple, salı günü geliştiricilere gönderilen bir mesaja göre, tatil sezonunda en kısa sürede yeni reklam “yerleşimleri” yayınlamayı planlıyor. Yeni noktalar, Apple’ın App Store’a odaklanan reklam envanterinde önemli bir genişlemeyi temsil ediyor. Son yıllarda, Apple’ın reklam envanteri, App Store’daki arama sekmesinde bir birim ve arama sonuçları sayfasında bir birim ile sınırlandırıldı.

Mobile Dev Memo’nun kurucusu Eric Seufert bir mesajda “Apple Arama Ağı Reklamlarına gelen yeni fırsatlarla, bu tatil sezonunda daha da fazla müşteriyle etkileşim kurmak için uygulamalarınızı App Store’da tanıtabilirsiniz.” dedi.

Geliştiricilere gönderilen mesaj, yeni reklam yerleşimlerinin nerede sunulacağını belirtmedi. Ancak temmuz ayında Apple, App Store’un ön sayfası olan Bugün sekmesinde bir reklam birimi ve bir başka reklam birimi ile menüsünü genişletmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca ürün sayfalarında “Beğenebilecekleriniz” başlığı altında sponsorlu bir alandan daha bahsedildi.

Bir Apple temsilcisi, “Apple Arama Ağı Reklamları, her büyüklükteki geliştiriciye işlerini büyütmeleri için fırsatlar sunuyor. Diğer reklam tekliflerimiz gibi, bu yeni reklam yerleşimleri de aynı temel üzerine inşa edilmiştir. Yalnızca uygulamaların onaylı App Store ürün sayfalarından içerik içerecek ve aynı katı gizlilik standartlarına bağlı kalacaktır.” dedi.

Apple’ın reklam geliri, diğer şeylerin yanı sıra garantiler, arama motoru lisansı, App Store satışları ve çevrimiçi abonelik gelirlerini de içeren hizmet işinin bir parçası olarak bildiriliyor. Apple, 2021’de 68 milyar dolardan fazla hizmet geliri bildirdi.

Bank of America analisti Wamsi Mohan, temmuz ayında Apple’ın 2022’de yalnızca Apple Arama Reklamlarından 5 milyar dolarlık reklam geliri elde edebileceğini tahmin etmişti.

2021’de Apple, iPhone kullanıcılarına benzersiz bir kimliği uygulama geliştiricilerle paylaşma veya paylaşmayı reddetme seçeneği sunmak için Uygulama İzleme Şeffaflığı’nı (ATT) yayınladı. Çoğu iPhone sahibi paylaşmamayı seçiyor ve bu da çevrimiçi reklam verenlerin reklamlarının performansını doğru bir şekilde izlemesini engelliyor.

Apple, kullanıcı gizliliği konusundaki kurumsal konumu nedeniyle değişikliği yaptığını söylüyor. Kendi kullanıcılarının App Store’da Apple’a özel reklamları kapatmasına ve Apple’ın arama reklamlarını hedeflemek için hesap bilgileri ve önceki satın alma işlemleri gibi verileri kullanmasını engellemesine olanak tanıyor. Kullanıcıların %78’i Apple’ın kişisel reklamlarını kapatıyor. Bu, tahmin edilen “ATT’yi kapatacak kullanıcı sayısına” yakın bir oran.

Meta da dahil olmak üzere reklam şirketleri, ATT’yi rekabete aykırı ve kendi kendine hizmet eden olarak andı. Meta, Apple’ın değişikliğinin bu yıl 10 milyar dolara mal olabileceğini söyledi.