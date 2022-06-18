Apple geçtiğimiz günlerde, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2022′de iOS 16 iPhone işletim sisteminin yeni bir sürümünü tanıttı. Yeni iOS 16 sürümü ile Apple, bazı ek yerel uygulamaları kaldırmak artık mümkün kılarak, iPhone arayüzünü daha da özelleştirilebilir hale getirecek. Konferans sırasında doğrudan bir özellikten bahsedilmedi.

Gerçekten de, kullanıcılar artık iPhone’larında daha fazla yerel uygulamayı kaldırmanın mümkün olduğunu fark ettiler. Hatırlatma olarak, 2016’da Apple, daha önceki Android akıllı telefonlarda uzun süredir mevcut olan bir özellik olan iOS 10 ile stok uygulamalarını kaldırma özelliğini tanıttı. Ancak, yalnızca birkaç uygulama etkileniyordu.

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iOS 16’da yerel uygulamaları iPhone’dan kaldırabileceksiniz

Önceden yalnızca Haritalar veya Hesap Makinesi gibi uygulamaları kaldırmak mümkünken, iOS 16 listeye üç yeni uygulama ekliyor. Gerçekten de, katılabileceğiniz toplam uygulama sayısını 29’a çıkaran Sağlık, Bul ve Saat uygulamalarını kaldırmak artık mümkün.

Beklediğiniz gibi, Find My uygulamasını silerseniz, kaybederseniz cihazlarınızı ve aksesuarlarınızı bulamaz. Saat uygulamasını kaldırmak artık alarm kurmanıza veya Dünya Saati’ne erişmenize izin vermez.

Neyse ki, uygulamaları yeniden yüklemeye karar verirseniz, prosedür oldukça basit. Tek yapmanız gereken Apple App Store’a gitmek ve kaldırdığınız uygulamaları aramak. iOS 16’nın ilk beta sürümünde kaldırılabilecek 29 uygulamanın tam listesi aşağıdadır. Bu toplamın gelecekteki güncellemelerde değişebileceğini unutmayın.

Kitaplık

Hesap makinesi

Takvim

Pusula

Kişiler

Face Time

Dosyalar

iTunes Mağazası

E-posta

Wallet

Ölçüm

Müzik

Haberler

Derecelendirmeler

Podcast’ler

Hatırlatıcılar

Kısayollar

Envanter

İpuçları

Çevirici

Apple TV

Sesli Notlar

Hava Durumu

Saat

Bul

Sağlık