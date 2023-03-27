Apple’ın klasik müzik uygulaması Apple Music Classical‘in 28 Mart Salı günü piyasaya sürülmesi planlanıyor. Twitter kullanıcılarına göre, uygulama ilk olarak Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam gibi bazı Asya bölgelerini hedefleyecek.

Apple Music Classical, Apple’ın 2021 yılında satın aldığı klasik müzik akış hizmeti Primephonic‘i temel alıyor. Bu bağımsız uygulama Primephonic’in çalma listelerini ve ses içeriğini, arama işlevini, meta verilerini ve daha fazlasını barındırıyor. 5 milyondan fazla klasik müzik parçası sunan uygulama, iOS 15.4 ve üzeri sürümlerde standart Apple Music aboneliğiyle birlikte ücretsiz olarak sunuluyor.

Apple Music Classical is live pic.twitter.com/5BuUTDireQ — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 27, 2023

Apple’a göre, Apple Music Classical lansman sırasında sadece iPhone için mevcut olacak, Android versiyonu ise yakında çıkacak. Uygulama şu anda İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve Hollanda dillerinde mevcut.

Başlangıçta 2022 yılında bir klasik müzik uygulaması başlatmayı planlayan Apple, uygulamayı bu yıla kadar açıklamadı. Apple, Primephonic web sitesi hizmetini Eylül 2021’de kapattı ve abonelerine Apple Music’e 6 aylık ücretsiz erişim sundu.

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Ayrıca şirket, 192 kHz/24 bit yüksek çözünürlüklü ses kalitesine kadar yayın yapabileceğinizi ve uzamsal seste “binlerce” kayıt kullanılabilecek. Teknoloji devi ayrıca klasik kitaplığının bir kısmının “binlerce” özel albümden meydana geldiğini duyurdu.

Müziğe ek olarak, besteci biyografileri, önemli eserlerin açıklamaları ve “derinlemesine kılavuzlar” gibi yazılı içeriklere de göz atabilecek. Apple ayrıca, uygulamanın arama özelliğini özellikle klasik müzik sorguları için yeniden oluşturduğunu ve uygulamanın 700’den fazla küratörlüğünde çalma listesi sunacağını söylüyor.

Genel olarak, uygulama, ana Music yazılımıyla aynı tasarımın çoğunu taşıyor, ancak önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Teknoloji devi müzik uygulamasına odaklanmaya devam edecek.