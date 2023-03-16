Apple iPhone için iOS 16.4 beta 4 ve iPad için iPadOS 16.4 beta 4 sürümlerini yayınladı, bu yeni betalar öncekilerden bir hafta sonra geldi.

iOS 16.4 güncellemesi ile birlikte iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, tvOS 16.4 ve watchOS 9.4’ü yayınlayacak. Apple, resmi olarak bu güncellemelerin “ilkbahar” döneminde yayınlanacağını söylüyor. Son bilgilere göre Apple, iOS 16.4 güncellemesini Mart ayı sonunda veya Nisan ayının ilk haftalarında tanıtacak.

iOS 16.4 ve iPadOS 16.4’ün yeni betaları geliştiricilerin denemesine sunuldu ve Apple ayrıca yazılımın bazı yeni genel betalarını da yayınladı.

Bu yeni betalar iPhone ve iPad’e bir dizi yeni özellik getiriyor. iPhone ve iPad için aralarında eşek, geyik, denizanası, sallanan kafa, mavi kalp, pembe kalp ve daha fazlasının bulunduğu Unicode 15 emojileri de dahil olmak üzere toplam 31 yeni emoji bulunuyor.

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Ayrıca iPad ve iPhone için bazı yeni özelliklerin yanı sıra bir dizi hata düzeltmesi ve cihazlar için çeşitli performans iyileştirmeleri de var.

Bu sürümün iOS 16.4 ve iPadOS 16.4’ün son beta sürümü olmasını bekliyoruz; önümüzdeki hafta yayınlanacak sürümün yazılımın Release Candidate sürümü olmasını ve bir sonraki hafta iOS 16.4 ve iPadOS 16.4’ün genel sürümünü görmeyi bekleyebiliriz

Elbette bu betalarda herhangi bir sorun yaşanırsa nihai sürümün çıkması daha uzun sürebilir. Yeni iOS 16.4 beta 4 ve iPadOS 16.4 beta 4 şu anda indirilebilir durumda, daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdan Apple’ın geliştirici web sitesinde bulabilirsiniz.