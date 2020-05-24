Yazılım
iOS 14, bazı geliştiriciler tarafından aylardır ulaşılabilir durumda!
Daha önce pek çok özelliği sızdırılan iOS 14 sürümünün bazı geliştiriciler, korsanlar ve blog yazarları tarafından ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı.
Apple’ın tanıtmak üzere olduğu yazılım sürümlerinin bazı özelliklerinin tanıtıma aylar kala sızdırılması oldukça alışılmış bir olay. Fakat henüz yayımlanmamış olan bir iOS sürümünün tamamıyla internet üzerinde ulaşılabilir olması oldukça şaşırtıcı bir durum. Haberin kaynağı olan Vice’a göre böyle bir sızıntı ilk kez gerçekleşmiş.
Sızdırılan iOS 14 özellikleri neler?
iOS 14 sürümünün şimdiye kadar sızdırılan özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, Apple’ın kalemi ile uyumlu çalışacak uygulamalar için yeni bir PencilKit API’ı, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, yeni iCloud Keychain yer alıyor. Tabii ki Aralık Ayı’ndan bu bugüne kadar sızdırılan özellikler, iOS 14’ün yayımlanacak nihai kararlı sürümünde bulunmayabilir.
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Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirerek yeni iOS sürümünün Beta versiyonunu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan World Wide Developer Conference’da tanıtacak. WWDC 2020 etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından katılacak olan geliştiricilere iOS 14’e ek olarak iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerine erken erişim şansı verilecek.
Haberimizde konusu geçen iOS 14’e ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!
OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.
Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.
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XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.
Yazılım
MIUI 12 Global sürümün çıkış tarihi ve ilk cihazlar belli oldu!
MIUI 12 Global sürümü bügün Çin’de canlı olarak duyurulan ve 15:00’te başlayan lansman itibarıyla açıklanmış oldu. Lansmanda MIUI 12’yle birlikte gelene özellikler ve sürümün dünya çapında çıkış tarihleri açıklanmış oldu.
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MIUI, Xiaomi’nin kendi cihazları için senelerdir geliştirmesini üstlendiği ve oldukça yol kat ederek dünya üzerindeki en gelişmiş arayüzlerden biri haline gelen işletim sistemi. MIUI’ın ilk yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2010 yani bundan 10 sene öncesine tekabül ediyor. O zamandan bu yana oldukça gelişen işletim sistemimizde açıklanan bilgilere göre “doğadan ilham alınan” bir çizgide yoluna devam ediyor.
MIUI 12: Doğadan ilham alarak geliştirildi.
Örnek olarak, telefonunuzun depolamasını kontrol ederken ne kadar dolu olduğunu “su seviyesine” bakarak anlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte arayüzümüzün iskelet yapısı ve animasyonları da daha gerçekçi bir format kazandı. Firmanın, Mi Light Core Animation Framework adına verdiği yeni mimari, arayüzün tepkiselliğinin artmasına yararken arayüzü de daha akıcı hale getiriyor.
MIUI 12: For the first time, core animation is comparable to iOS The weather of MIUI 12 cuts in from a real perspective, bringing realistic weather animation to the system.#miui12 #MIUI11 #MIUI12 #miyouthedition pic.twitter.com/ifoxDDh84Z
— Writen are Given (@writenaregiven) April 27, 2020
İşte MIUI 12’de yer alan tüm özellikler! Neler yeni?
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7
Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5
Pocophone F1
Pocophone F1 Pro
Pocophone X2
Mi Note 10 Lite
Mi 8
Mi 8 Pro
Mi Mix 3
Mi Mix 2S
Mi 9 Lite
Redmi 8A
Redmi 7A
Redmi 7
Redmi Note 7S
Redmi Y3
Yazılım
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor!
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor! Firebase platformunu kullanan uygulamalardan 4,282 tanesinin gizli bilgilerin çalınmasına karşı açıklar barındırdığı tespit edildi.
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Firebase, geliştiricilerin yazılımlarını kolaylıkla ve güvenli bir şekilde geliştirebilmek için kullandıkları oldukça popüler bir mobil platform. Geliştiricilerin birçoğunun kullandığı bu platformun bulut bazlı sistem yapısı, kolay depolama ve kullanıcı verilerini senkronize etme konusunda büyük kolaylıklar sunuyor. Ancak Comparitech firmasının yeni araştırması Google Firebase veritabanındaki bazı hataların şifreler, telefon numaraları ve mesaj verileri gibi birçok önemli ve gizli kalması gereken bilgilerin dışarıdan erişebilmesine olanak sağladığını gösteriyor.
Bob Diachenko‘nun liderliğini yaptığı Comparitech firması 515,735 Android uygulamasını incelemiş ve bu uygulamalardan 155,066 tanesinin Google Firebase platformunu kullandığını tespit etmiş. Firebase kullanan uygulamalardan 11,730 tanesi ise Firebase veritabanını topluma açık kılıyor ve veri gizliliğini tehlikeye atıyor. Bu uygulamalarının 9,014 tanesinin yazma izni istediği ve verilen bu iznin saldırı yapmak isteyene akıllı cihaza veri ekleme ya da akıllı cihazdan veri silme gibi fırsatlar vermesine neden olduğu belirtildi. Analizin en çarpıcı noktası ise 4,282 uygulamanın gizliliği direk ihlal ettiği tespiti. Açığa çıkan verilerde 7 milyondan fazla e-mail adresi ve bu sayıya yakın sayıda mesaj verisi olduğu da raporda yer aldı. Ayrıca 4,4 milyon kullanıcı adı, 1 milyon şifre ve 5 milyon telefon numarası da bu açıkla ortaya çıkan hassas bilgiler arasında.
Google, yaptığı açıklamada Firebase platformunun geliştiriclere güvenli bir uygulama hazırlamak için çok sayıda imkan sunduğunun altını çizdi. Ayrıca Google, geliştiriclere bu hataları giderebilmek için bildirimler gönderildiğini ve öneriler de sunulacağını belirtti.