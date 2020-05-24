iOS 14, bazı geliştiriciler tarafından aylardır ulaşılabilir durumda!

Daha önce pek çok özelliği sızdırılan iOS 14 sürümünün bazı geliştiriciler, korsanlar ve blog yazarları tarafından ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı.

Apple’ın tanıtmak üzere olduğu yazılım sürümlerinin bazı özelliklerinin tanıtıma aylar kala sızdırılması oldukça alışılmış bir olay. Fakat henüz yayımlanmamış olan bir iOS sürümünün tamamıyla internet üzerinde ulaşılabilir olması oldukça şaşırtıcı bir durum. Haberin kaynağı olan Vice’a göre böyle bir sızıntı ilk kez gerçekleşmiş.

Sızdırılan iOS 14 özellikleri neler?

iOS 14 sürümünün şimdiye kadar sızdırılan özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, Apple’ın kalemi ile uyumlu çalışacak uygulamalar için yeni bir PencilKit API’ı, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, yeni iCloud Keychain yer alıyor. Tabii ki Aralık Ayı’ndan bu bugüne kadar sızdırılan özellikler, iOS 14’ün yayımlanacak nihai kararlı sürümünde bulunmayabilir.

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Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirerek yeni iOS sürümünün Beta versiyonunu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan World Wide Developer Conference’da tanıtacak. WWDC 2020 etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından katılacak olan geliştiricilere iOS 14’e ek olarak iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerine erken erişim şansı verilecek.

Haberimizde konusu geçen iOS 14’e ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!