iOS 14 ve iPadOS 14 cihaz uyumluluk listesi sızdı!

iOS 14 ve iPadOS 14’ün hangi cihazlar tarafından destekleneceğine dair liste açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda, Apple birçok cihaza sürüm desteğini vermeye devam edecek.

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Android telefon üreticilerinde olduğu gibi Apple’da kullanıcılarına olan itimatını sürdürmek için her sene akıllı telefonlarına güncelleme göndermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene verilen desteğin bu sene de aynı cihazlarla devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki yeni cihazlar eklendikçe liste genişliyor. Böylece iOS 13 alan tüm cihazların iOS 14’e de geçeceğini söylemek yanlış olmaz.

iOS 14 güncellemesini alacak cihazlar, tam liste!

iPhone 11 Pro Max – Eylül 2019’da yayınlandı.

– Eylül 2019’da yayınlandı. iPhone 11 Pro – Eylül 2019’da yayınlandı.

– Eylül 2019’da yayınlandı. iPhone 11 – Eylül 2019’da yayınlandı.

– Eylül 2019’da yayınlandı. iPhone XR – Kasım 2018’de yayınlandı.

– Kasım 2018’de yayınlandı. iPhone XS Max – Eylül 2018’da yayınlandı.

– Eylül 2018’da yayınlandı. iPhone XS – Eylül 2018’da yayınlandı.

– Eylül 2018’da yayınlandı. iPhone X – Eylül 2017’da yayınlandı.

– Eylül 2017’da yayınlandı. iPhone 8 Plus – Eylül 2017’da yayınlandı.

– Eylül 2017’da yayınlandı. iPhone 8 – Eylül 2017’da yayınlandı.

– Eylül 2017’da yayınlandı. iPhone 7 Plus – Eylül 2016’da yayınlandı.

– Eylül 2016’da yayınlandı. iPhone 7 –Eylül 2016’da yayınlandı.

–Eylül 2016’da yayınlandı. iPhone SE – Mart 2016’da yayınlandı.

– Mart 2016’da yayınlandı. iPhone 6s Plus – Eylül 2015’de yayınlandı.

– Eylül 2015’de yayınlandı. iPhone 6s – Eylül 2015’de yayınlandı.

– Eylül 2015’de yayınlandı. iPod Touch (7th generation) – Mayıs 2019’da yayınlandı.

Destek, hem iPhone 6s hem de SE’ye gelmesiyle kullanıcılarına büyük bir süpriz olacak. Eğer bir aksilik olmaz ise haziran ayındaki geliştirici etkinliğinde bu iki cihazı da listede görmüş olacağız.