iOS 13 sürümünden iOs 12’ye iTunes olmadan geçişin nasıl yapılacağını bu videomuzda aktarıyoruz.

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iOS 13’ten iOS 12’ye nasıl dönülür? | iOS sorun çözümleri (VİDEO)

iOS downgrade ve sorun çözümlerini Dr.Fone Repair (http://bit.ly/2Mh1V2Q) ile çözebilirsiniz.

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Daha önce farklı videolar ile size Dr.Fone sistemini tanıtmıştık. Şimdi ise başta iOS 13 beta ya da tam sürümden iOS 12’ye dönüş, yani downgrade dışında neredeyse yazılımsal olan tüm iOS sorunlarını çözebileceğiniz Repair özelliğini aktarıyoruz.

Sadece tek bir tıklama ile iPhone, iPad ve iPod cihazlarınızdaki sorunu çözebilir, büyük ihtimalle verilerinizin de kurtarılmasını sağlayabilirsiniz.

Önemli: Ücretsiz dr.fone lisansına sahip olmak için yukarıda verilen bağlantıda İngilizce olarak belirtilen şartları yerine getirerek toplamda 24 adet verilecek lisanstan birine sahip olabilirsiniz. Söz konusu kampanya Wondershare tarafından düzenlenmektedir. HWP sponsorlu ürün tanıtımı dışında kampanya ile alakalı bir bağlantısı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.