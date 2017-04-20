1200 InterContinental Oteli’nden Kredi Kartı Bilgileri Çalındı

InterContinental Hotels Group bu sene başında yaklaşık bir düzine otelinden kredi kartı bilgilerini çalmaya yarayan malware bulunduğunu açıklamıştı.

Görünen o ki asıl sayı InterContinental’in açıkladığının 100 katı kadarmış. Dünya çapında Holday Inn, Kimpton ve diğer markaları bünyesinde barındıran IHG güvenlik açığı ile ilgili daha geniş çaplı bir araştırma başlatıldığını açıkladı. Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklama da bu açıktan Güney ve Kuzey Amerika’da yaklaşık 1200 otelin etkilendiğini belirtti.

Bu açığı Aralık ayında fark eden KrebsOnSecurity ise daha fazla otelin açıktan etkilenmiş olabileceğini çünkü IHG’nin henüz bütün otelleri araştırmadığını belirtti. IHG soruşturmanın sürdüğünü ve sadece az sayıda otelin henüz kontrol edilmediğini belirtti. Sadece Amerika’da 3925 otelde henüz bu açığın olup olmadığı bilinmiyor.

Şirket açıktan hangi otellerin etkilendiğini gösteren bir liste yayınladı. Bu listeden ülke ve şehir seçerek oteli kontrol edebiliyorsunuz. Bu açıktan etkilenen yeni oteller bulunduka liste güncellenmeye devam edecek. Yayınlanan raporda açık 2016 yılının Eylül ayı sona doğru başlıyor ve Aralık 2016’nın sonuna kadar devam ediyor. Kötü amaçlı yazılımın 29 Aralık’tan önce aktif olup olmadığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz Mart ayına kadar kaldırılmadığı raporda yer alıyor.