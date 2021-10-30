Intel’in Yeni Ekran Kartlarından İlk Görüntüler Sızdı

Intel’in oyunculara yönelik yeni ekran kartı Intel Arc Alchemist’ten olduğu iddia edilen ilk görüntüler ve bilgiler sızdı. Görüntülerdeki referans tasarımın 2 fanlı olduğu görülüyor. 6+8 pin PCIe güç girişi bulunan kartta 512 işlem birimi mevcut.

Intel, işlemcilerin yanında ekran kartı sektöründe de AMD ve NVIDIA’ya rakip oluyor. Sektöre iyi bir giriş yaparak önemli bir pazar payı elde etmek isteyen Intel, şansını öncelikle Arc Alchemist ismini verdiği ekran kartıyla deneyecek. YouTuber Moore’s Law is Dead tarafından sızdırılan bilgilere göre ekran kartları 2022’nin ilk çeyreğinde çıkış yapacak.

İşte YouTuber tarafından sızdırılan Arc Alchemist ekran kartından gelen ilk görüntüler:

Arc, Intel’in yeni ekran kartı markası olma özelliği taşıyor. Intel Arc serisiyle NVIDIA’nın GeForce ve AMD’nin Radeon serisine rakip olacak. Arc serisinin ilk ekran kartı olan Arc Alchemist, şirketin yol haritasında çıkışını planladığı ilk ekran kartı olacak. Şirket daha önceden bazı testler yapabilmek için Intel DG1 ismini verdiği ekran kartını yapmıştı. Ancak bu kartlar, Xe LP (düşük güç) grafik mimarisine göre oldukça zayıf kartlardı. Ayrıca bu kartlar hiç bir zaman da satışa çıkmadı. Intel’in yeni kartları ise yine şirketin kısmen Xe HPG (yüksek güç/oyunculuk) yol haritasının bir parçası. Ve bu kartlar bünyesinde bulundurduğu 512 işlem birimi (EU) ve 16GB GDDR6 bellekleri ile NVIDIA GeForce RTX 3070 benzeri bir performans sağlayacağı söyleniyor.

Sızıntılara göre Intel ayrıca bir kaç çeşit DG2 ekran kartı işlemcileri özerinde de çalışıyor. Bu işlemciler ise 448, 384, 256 ve 128 işlem birimine sahip olan daha düşük modellerde kullanılacak. 128 işlem birimine sahip modellerin giriş seviyesi kartlarda kullanılacağı düşünülüyor. Gerçi bunlar bile normalde Intel’in kendi işlemcilerine entegre ettiği grafik çekirdek kümelerinin sayısından fazla.

Intel’in ekran kartı sektörüne girerek yeni bir rekabet alanı yaratması elbette ki tüketiciler açısından oldukça iyi bir haber. Özellikle içerisinden geçtiğimiz çip krizi kıtlığı sebebiyle bulunması neredeyse imkansız hale gelen ekran kartları için tüketicilere yeni bir umut ışığı doğuyor. Umuyoruz ki en azından bu ekran kartları aç gözlü satıcıların ve stokçuların astronomik fiyatlarından nasibini almaz ve oyuncuların kasalarına ulaşabilir. Intel’in yeni ekran kartlarıyla ilgili daha kesin bilgiler elimize ulaştıkça sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Burada paylaşılan bilgilerin sızıntı olduğu ve gerçeği yansıtmayabileceği de bilinmelidir.