Intel: İşlemci ve Ekran Kartı Kıtlığı 2023’e Kadar Sürebilir

Intel tarafından hali hazırdaki çip krizi ve covid-19 sebebiyle yaşanan bazı problemler sebebiyle işlemci ve ekran kartlarında yaşanan sıkıntıların 2023’e kadar sürebileceği söylendi. Durum aynı zamanda konsol pazarını da etkileyecek.

Yeni nesil bir konsolun veya bilgisayarındaki eskiyen ekran kartını yenilemenin hayalini kuranlara kötü haber. Devasa işlemci şirketi Intel’e göre, yaşanan yarı iletken kıtlığı sıkıntıları 2022 yılında da yeni bir elektronik eşya bulup alabilmeyi zorlaştıracak.

CNBC tarafından 21 Ekim tarihinde yayınlanan bir röportajda konuşan Intel CEO’su Pat Gelsinger durumu iyi bir haber olarak açıkladı. İyi habere göre işler yavaş yavaş iyileşecekmiş. Ancak işlemci ve ekran kartı üretimindeki problemlerin tamamen bitmesi bir kaç yıl sürebilirmiş. Tabi haberin iyiliği ve kötülüğü olaya nereden bakıldığına bağlı. Ama bence bu oldukça kötü bir haber. Özellikle de 2022 yılında yeni ve ucuz bir ekran kartı veya konsol hayali kuranlar için. Gelsinger açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu an en kötü kısmındayız,” “Önümüzdeki yıl her çeyrekte adım adım iyiye gideceğiz, ama arz ve talep dengesi 2023 yılına kadar kurulamayacak.”

Intel’den gelen çip krizi ve üretim problemlerinin 2023’e sarkacağının söylendiği bu son tahmin bu ayın başında Xbox’ın başı Phil Spencer’ın açıklamalarından daha kötü bir tablo çiziyor. Spencer, konsollara, dizüstü bilgisayarlara, işelmci ve ekran kartlarına olan yüksek talebin karşılanamamasının suçunun yalnızca yarı iletken kıtlığına atılmaması gerektiğini söylemişti. Xbox Series X/S gibi son teknoloji ürünü elektronik cihazların üretim ve gönderme süreçlerinde bazı önemli noktalar olduğunun altını çizmişti.

Spencer, son olarak üretimde yaşanan sıkıntıların 2022’ye sarkabileceğini söylemişti. Ama 2023 yılında benzer problemler veya kıtlıklar devam eder mi net bir şey söylememişti. Intel’in CEO’su Gelsinger’in belli ki Spencer’dan daha olumsuz bir gelecek 2 yıl öngörüsü var.

Yeni nesil konsolların çıkışından bu yana bir yıl geçmişken hala stok sorunları yaşanmaya devam ediyor. Intel ve Xbox tarafından gelen yorumlar da işlerin yakın bir zaman içerisinde düzelmeyeceğini gösteriyor.

Devam eden ve hayal kırıklığı yaratan problemlerin kaynakları arasında global çip krizi, covid-19 önlemleri, aşırı yüksek talep, satıcıların fiyatları arttırması, kripto madencileri ve satın alma botları gösteriyor. Tüm bu sebepler bir araya gelerek oyuncuların yeni nesil bir konsol veya Amazon ya da mağaza raflarından yeni bir ekran kartı bulmasının önüne geçiyor. Halbuki tüm bu elektronik cihazlar bir zamanlar oyuncular içindi. PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsolları bulabilmek bile bazı bölgelerde imkansız hale geliyor.