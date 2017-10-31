Intel’in Yeni Optane SSD Modelleri Ekstra RAM Olarak Bile Kullanılabiliyor

Intel’in her bilgisayarda kullanılabilecek olan süper hızlı okuma ve yazmaya sahip Optane SSD 900P modeli sonunda geliyor.

Intel’in Optane SSD 900P modeli 2500 MB/s okuma ve 2000 MB/s yazma hızına sahip. Optane sürücüleri 3D XPoint bellek teknolojisi ile geliştiriliyor. Bu sayede sürücülerde DRAM’den daha yoğun bir depolama elde edilirken sürücünün hızı NAND SSDlerden daha yüksek oluyor. Bir başka değişle bilgisayarda yer alan RAM yüksek hızlı ancak düşük kapasiteli. Diğer taraftan SSD sürücüler ise RAMlere göre daha düşük hızlara sahip ancak daha yüksek kapasiteli. Ancak Optane SSD 900P hem RAM kadar hızlı hem de SSD sürücüler kadar büyük kapasiteye sahip.

Şirket bu yıl başında 16 GB ve 32 GB büyüklüğünde M.2 Optane bellek kartları çıkarmıştı. Bu kartlar daha eski platformlara SSD benzeri bir hız sağlamak için çıkmıştı. Ancak çıkan Optane DC P4800X modelleri tamamen 3D XPoint teknolojisi ile üretilen Optane SSD 900P’nin yanına bile yaklaşamıyor. Optane SSD 900P’nin 280 GB büyüklüğündeki modeli 389$’dan, 480 GB büyüklüğündeki modeli ise 599$’dan satışa çıkacak.