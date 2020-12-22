Intel yeni işlemcilerinde eski mimari kullanacak

İşlemci pazarında yarış devam ediyor. 11. nesil Intel işlemciler, Rocket Lake ve Comet Lake adı altında iki fraklı mimariyle gelebilir.

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Intel, çok uzun zamanadır işlemci dünyasının tartışılmaz lideriydi. Uzun zamandır pazardaki liderliğini koruyan şirket, son zamanlarda üst üste gelen darbelerle başa çıkmaya çalışıyor. İlk olarak AMD tarafından çıkarılan, ZEN mimarili işlemcilerle fiyat performans anlamında geride kalan şirket, daha sonra Apple ve Microsoft cephesinden gelen ARM mimarili işlemcilerin haberiyle ikinci darbeyi aldı. Uzun süredir zirvede olan Intel, şu anda rekabette tutunma çabasında. Anlaşılan hala daha kendine gelemeyen şirket, yeni çıkaracağı işlemci ailesinde de tüketicilerin hoşuna gitmeyecek bazı kararlar almış durumda.

Rocket Lake ve Comet Lake

Intel, gelecek ay CES fuarında 11. nesil işlemcilerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Rocket Lake adındaki yeni mimariyle gelmesi beklenen işlemciler hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. ijianao.com haberine göre şirketin yeni nesil işlemcilerinin tamamı Rocket Lake mimarisiyle gelmeyecek. Intel, daha üst seviye olan Core i5, Core i7 ve Core i9 işlemcilerinde bu mimariyi kullanırken, Core i3, Pentium ve Celeron serisi daha giriş ve orta seviye olan işlemciler eski nesil mimari olan Comet Lake kullanacak. Bu eski nesil mimarinin elden geçirilmiş ve biraz daha cilalanmış şekli olacak. Şirketin neden böyle bir karar aldığı şu an için bilinmiyor. Performansıyla oldukça iyi işler çıkarması beklenen Rocket Lake mimarisinden sonra bu haber kullanıcı cephesinde hayal kırıklığı yaratacak gibi.

Laptop satışları da tehlikede

AMD karşısında son yıllarda peş peşe yenilgiler alan Intel, son olarak 4000 serisi mobil işlemciler karşısında laptop piyasasında da güç kaybetmeye başladı. Kısa bir süre öncesine kadar AMD işlemcili laptop, bulmak neredeyse imkansızken firmalar bugünlerde en çok kırmızı takımın ürünlerini satıyor. Günün sonunda rekabetin en çok tüketiciye yaradığını düşünürsek, umarız Intel çok yakında kendini toparlar ve piyasaya yenilenmiş ve daha iyi şekilde dönüş yapar.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…