Genel
Intel yeni işlemcilerinde eski mimari kullanacak
İşlemci pazarında yarış devam ediyor. 11. nesil Intel işlemciler, Rocket Lake ve Comet Lake adı altında iki fraklı mimariyle gelebilir.
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Intel, çok uzun zamanadır işlemci dünyasının tartışılmaz lideriydi. Uzun zamandır pazardaki liderliğini koruyan şirket, son zamanlarda üst üste gelen darbelerle başa çıkmaya çalışıyor. İlk olarak AMD tarafından çıkarılan, ZEN mimarili işlemcilerle fiyat performans anlamında geride kalan şirket, daha sonra Apple ve Microsoft cephesinden gelen ARM mimarili işlemcilerin haberiyle ikinci darbeyi aldı. Uzun süredir zirvede olan Intel, şu anda rekabette tutunma çabasında. Anlaşılan hala daha kendine gelemeyen şirket, yeni çıkaracağı işlemci ailesinde de tüketicilerin hoşuna gitmeyecek bazı kararlar almış durumda.
Rocket Lake ve Comet Lake
Intel, gelecek ay CES fuarında 11. nesil işlemcilerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Rocket Lake adındaki yeni mimariyle gelmesi beklenen işlemciler hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı. ijianao.com haberine göre şirketin yeni nesil işlemcilerinin tamamı Rocket Lake mimarisiyle gelmeyecek. Intel, daha üst seviye olan Core i5, Core i7 ve Core i9 işlemcilerinde bu mimariyi kullanırken, Core i3, Pentium ve Celeron serisi daha giriş ve orta seviye olan işlemciler eski nesil mimari olan Comet Lake kullanacak. Bu eski nesil mimarinin elden geçirilmiş ve biraz daha cilalanmış şekli olacak. Şirketin neden böyle bir karar aldığı şu an için bilinmiyor. Performansıyla oldukça iyi işler çıkarması beklenen Rocket Lake mimarisinden sonra bu haber kullanıcı cephesinde hayal kırıklığı yaratacak gibi.
Laptop satışları da tehlikede
AMD karşısında son yıllarda peş peşe yenilgiler alan Intel, son olarak 4000 serisi mobil işlemciler karşısında laptop piyasasında da güç kaybetmeye başladı. Kısa bir süre öncesine kadar AMD işlemcili laptop, bulmak neredeyse imkansızken firmalar bugünlerde en çok kırmızı takımın ürünlerini satıyor. Günün sonunda rekabetin en çok tüketiciye yaradığını düşünürsek, umarız Intel çok yakında kendini toparlar ve piyasaya yenilenmiş ve daha iyi şekilde dönüş yapar.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak!
Samsung Galaxy A22 5G modeli ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu 2021 yılı içerisinde kullanıcılarını karşılayacak.
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Uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon Samsung Galaxy A22!
Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Çoğu firmanın artık tek bir ürün ile gelmediği şu günlerde, Samsung da uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılayacak. Galaxy A22 modelini geliştirdiği Güney Kore basınında ortaya çıkan firma, özellikle Çinli rakiplerinin oldukça hakin olduğu orta ve giriş seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif oluşturmayı planlıyor. Ortalama 181 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon ile alakalı bütün bilgiler ise şu an teori aşamasında.
Uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon olarak bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy A22 5G, henüz hangi işlemciyi kullanacak kesin bir bilgiyi yine bizlere sunmadı. Dimensity 700 serisinden bir işlemcinin beklendiği akıllı telefon, duruma göre Qualcomm yapımı Snapdragon 600 serisinden bir işlemciye de sahip olabilir. Bu dedikodular dışında herhangi bir teknik detayı ortaya çıkmayan akıllı telefonun 2021 yazında kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tarih de tam olarak Galaxy A21 modelinin tanıtımından bir yıl sonraya denk gelmekte. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile rekabette önemli bir unsur olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Apple
Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir
Apple, elektrikli bir araba geliştiriyor ve bazı kaynaklar onun 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkacağını söylüyor.
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Apple Car
Economic Daily News (EDN), Apple Car elektrikli otomobilinin beklenenden daha erken sunulabileceğini bildirdi. İddiaya göre Eylül 2021’de. Ancak gazeteciler, kaynaklarının tedarik zincirlerinden olmasına rağmen hala oldukça şüpheli olduğu konusunda uyarıyorlar. Apple Car, şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı bir ürün olup düzenli olarak söylentilerde, patent başvurularında ve analist raporlarında karşımıza çıkıyor.
Aslında arabanın ortaya çıkmasının yıllar alacağı düşünülüyordu, ancak yeni bir rapor, Apple‘ın arabasını önümüzdeki yıl çalışır durumda gösterebileceğini öne sürüyor. Tarih olarak, Apple‘ın Tayvan‘daki tedarik zincirlerindeki katılımcılardan biri Eylül 2021‘i gösterdi. Apple‘ın Heda, Heqin, Tomita ve BizLink-KY gibi Tayvanlı parça üreticilerinden parça sevkiyatlarını hızlandırdığı söyleniyor.
EDN raporu, diğer otomobil parçası fabrikalarının da Apple Car için üretimi artırdığını iddia ediyor ve bu da gelecek vaat eden ürünün daha önce duyurulması ihtimalini artırıyor. Örneğin Heqin, bu yılın sonunda fabrika taşıma işini tamamladıktan sonra seri üretimi genişletmenin yanı sıra 2021‘in ikinci çeyreğine kadar fabrikalarından biri için beşinci bir hat açmayı planlıyor.
EDN genellikle Apple‘ın tedarik zincirlerinde olup bitenler hakkında doğru bilgiler sağlarken, ürün çıkış tarihlerini doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Muhtemelen Apple gerçekten de otomobil parçaları tedariğini geliştiriyor, ancak elektrikli otomobilin 10 ay içinde piyasaya çıkması son derece düşük görünüyor.
Birincisi, arabaları çalışır duruma getirmek uzun zaman alıyor, muhtemelen iPhone’dan çok daha uzun. Otomobil üretimi için parçaların sayısının ve boyutunun, henüz söylentilere göre monte edilmesi için büyük bir üretim tesisi gerekecek. Diğer otomobil üreticileri de oldukça gizli, ancak piyasaya sürülmemiş araçlarla ilgili sızıntılar piyasaya sürülmeden çok önce ortaya çıkabiliyor. Proje son aşamalarında olsaydı Apple Car için benzer bir döngü beklenirdi.
Apple‘ın tedarik zinciri siparişlerinin, test amacıyla az sayıda aracı hazırlamanın erken bir aşaması olması daha makul. Belki Eylül 2021‘de aşağı yukarı gerçek bir şey göreceğiz, ancak bunun bir üretim arabası olması olası değil. Genellikle daha doğru olan analist Ming-Chi Kuo, daha önce Apple Car‘ın 2023‘e kadar ana akım haline gelmeyeceğini tahmin etmişti. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Apple‘ın, Tesla ruhuna uygun olarak Apple Car robotik arabası için ABD‘deki çiplerin piyasaya sürülmesini hazırlarken TSMC ile işbirliği yaptığı haberi çıkmıştı.
Genel
Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme Watch S Pro modeli çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni akıllı saatinin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme Watch S Pro ile alakalı yeni bir sızıntı daha!
Realme yeni akıllı saati Watch S Pro‘yu kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen akıllı saat ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan akıllı saatin şimdi de detaylı teknik özellikleri Twitter’da ortaya çıktı. Sızıntıları ile adından sıkça söz ettiren Mukul Sharma, firmanın yeni akıllı saatinin detaylı bütün teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.
Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv
— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020
Teknik özellikleri bakımından Çinli rakiplerine benzer özellikler sunan akıllı saat, özellikle şarj konusunda öne geçmeyi planlıyor. Normal şartlarda yıl sonunda küresel pazara çıkış yapması beklenen akıllı saatin, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 Aralık tarihinde yapılacak tanıtım ile bizleri karşılayacak olan yeni nesil akıllı saat, Hindistan’da başlayacak satışın ardından Avrupa’da satışa çıkarılacak. Fiyat performans konusuna daha çok odaklanacağı düşünülen akıllı saatin fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Eylül ayında ilk kez IFA 2020‘de gösterilen ve resmi tanıtım için 2020 yılının son çeyreği adres gösterilen akıllı saat, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Yazan: levent_orgun, 3 saat önce
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