İşlemci
AMD yeni model Ryzen işlemciler üzerinde çalışıyor
Senenin artık son kısımlarına girerken, AMD hakkında yeni söylentiler dolaşmaya ve bizlere yeni planları hakkında fikirler vermeye devam ediyor.
İlginizi çekebilir: Nvidia, bu ortaklığıyla stoklarında AMD’yi geçebilir
Bu alanlarda tanındık bir kaynak olan Momomo, paylaştığı bir tweet ile bu söylentilere yenisini ekledi. Paylaşımında ise iki farklı işlemciden bahsediliyor: AMD Ryzen 9 5900 ve AMD Ryzen 7 5800. İki işlemci de Zen 3 mimarisi üzerine kurulu durumda. Yine tweet üzerinden okuyabildiğimiz kadarıyla Ryzen 9 5900, 12 çekirdekli ve 65W’lık bir TDP’ye (Isıl Tasarım Enerjisi) sahip olacak. Bu da 5900X ve 5950X çiplerinin 105W kapasitesinden gözle görülür bir azalma demek. Ryzen 7 5800 için konuşursak, sekiz çekirdeğe sahip olacak işlemcinin TDP’si yine 65W olacak.
Bu işlemcilerle alakalı bir diğer önemli konu ise sadece OEM işbirlikçilerine ve üreticilere dağıtılacak olmaları. Dolayısıyla normal kullanıcılar istedikleri gibi bu çiplere erişemeyecekler. Dolayısıyla 5900X ve 5950X işlemcilerinin daha alt versiyonları olacağı öngörülen bu çiplerin hangi tip sistemlerde yer bulacaklarını bekleyip görmek gerekecek.
Diğer bir sızıntı ise yine Twitter üzerinden bu sefer Patrick Schur tarafından geliyor. Burada gördüğümüz iki işlemci ise yine Zen 3 mimarili ve 65W TDP’li AMD Ryzen 7 5700G ve 5600G. Benzerleri olan Ryzen 4000G işlemcilerinin yerlerini bu çiplere bırakmaları bekleniyor.
İşlemcilerin tanıtımı konusunda net bilgiler olmasa da, geçmişe de bakacak olursak OEM modeli kullanılarak sadece üreticilere geleceklerini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla orta segment alanındaki cihazlarda görebileceğimiz bu çipler, fiyat performans açısından denge arayan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek oluşturacak gibi duruyorlar.
Donanım
Intel bu yeni çipiyle bilgisayar yapay zekalarını geliştirecek
Intel tarafından tamamlayıcı bir çip olarak üretilmesi planlanan bu eklenti ile, öncelikle dizüstü ve ofis bilgisayarlarının yapay zekalarını geliştirmek amaçlanıyor.
İlginizi çekebilir: Intel uygulamalarını Apple’ın M1 çipiyle çalıştıran Rosetta 2 nedir?
Intel yakın zamanda, Clover Falls ve Intel Visual Sensing Controller isimleriyle bilinen yeni bir çip yayınladı. Yapay zekada bir gelişim sağlayan çip, şimdiye kadarkilerden daha güvenli ve işlevli bir bilgisayar kullanımı sunacak. Başlarda sadece dizüstü ve ofis cihazlarında görebileceğimiz çipler, sonraları ise daha genel olarak satın alınan bilgisayarlarda da yerlerini alacaklar.
Bilgisayarın ana kartına yerleştirilen çip, bilgisayarın farklı durumlara daha kolay ve daha iyi bir şekilde uyum sağlamasına imkan verecek. Örnek olarak; Intel tarafından onaylanan bilgilere göre bilgisayar, odadaki ışık durumuna göre webcam kamerasını kullanarak ekran parlaklığını ayarlayabilecek.
Clover Falls aynı zamanda bir ikinci işlemci görevi de görebilecek durumda, ancak şimdilik sadece yapay zekanın geliştirilmesinde rol alıyor. İşlevleriyle birincil işlemcinin yükünü azaltırken, böylelikle bilgisayarın gücünü ve bataryasını daha dengeli kullanmasına da yardımcı olmuş oluyor.
Cihazın piyasalara geliş tarihi hakkında net bir bilgi henüz olmasa da; Intel tarafından gelen bu resmi tanıtımla beraber fazla beklemeyeceğimizi tahmin edebiliyoruz. Son zamanlarda yeni işlemciler ve uygulamalar sunan Intel’in bu çipiyle beraber birçok güncellemeler ve iyileştirmeler de cihazlarda yerini alacak gibi. Hatta bu şekilde bir ana, bir de yardımcı olmak üzere çift işlemci barındıracak bilgisayarlar, daha ileride standart haline bile gelebilirler.
Akıllı Telefonlar
Yeni Qualcomm işlemciler 4 Android güncellemesini destekleyecek!
Google’ın Android ile ilgili belki de en çok aldığı eleştiri, iOS’a kıyasla uzun süre bekleten ve belki de hiç gelmeyen işletim sistemi güncellemeleri. Şirket, yaklaşık üç buçuk yıl önce bu konuyu ‘Project Treble’ ile bir nebze olsa çözmüştü. Ancak işlemci üreticileri için durum daha da zorlaştırmıştı. Bugün Google ile işbirliği yapmaya başlayan Qualcomm, ‘Project Treble’ı daha basitleştirmeyi ve Snapdragon’lu cihazlara dört yıla kadar güncelleme desteği sunmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
Qualcomm, ‘Project Treble’ı radarına aldı!
‘Project Treble’ ilk duyurulduğunda da aynı hedefleri barındırmaktaydı. Ancak projenin yol haritası ve gereklilikleri işi işlemci üreticileri için daha da zorlaştırıyordu. Üreticiler her bir işlemci için altı farklı kombinasyonda güncelleme ve farklı uyarlamalar yapmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelen Google ve Qualcomm’un iş birliği ise projeyi geliştirerek Android’in en büyük yaralarından birini en azından Snapdragon’lu cihazlarda kapatmayı planlıyor.
Yeni benimsenen yaklaşımda şirketler ‘Project Treble’ ile başarısız olan eski bakış açısından kurtuluyorlar. Artık Qualcomm gibi çip üreticileri aynı Android uyarlamasını ileride çıkacak olan yeni cihazları için de kullanabilecek. Böylece üreticilerin desteklemesi gereken yazılım çeşidi de azalmış olacak ve bir telefon çok daha uzun yıllar Android güncellemelerini alabilecek.
Bu gelişme sadece daha uzun süre Android güncellemelerini değil, aynı zamanda daha tutarlı ve stabil desteği de sağlayacak. Projede bulunan herhangi bir Snapdragon platformu dört farklı Android sürümünü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Günümüzde üç yılı bile çok ender gördüğümüz Android pazarında çoğu telefon iki ya da daha az yıl içinde güncelleme yaşamını tamamlıyor. Böyle bir ortamda dört yıl iddiası gerçekleşebilirse Qualcomm ve Google bu ortaklıkla çok büyük bir işe imza atacak denebilir.
Snapdragon 888’ten itibaren!
Ancak tabii ki bu projenin de bir eksi yanı bulunmakta. ‘Project Treble’ eski donanımları desteklemeyecek. Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinde bulunması beklenen Snapdragon 888 ve sonrasındaki işlemciler bu projeyi destekleyecek. Yani yakın zamanda yalnızca amiral gemisi modeller bu projeye dahil olacakken zaman geçtikçe daha orta düzey telefonların da dört yıl Android güncellemesi aldığı bir gelecek çok da uzak görünmüyor.
Her ne kadar Google ve Qualcomm takımı tarafından geliştirilen bu proje geliştiriciler için güncelleme vermeyi kolaylaştırsa da bundan sonra çıkacak olan modellerin tüm Android güncellemelerini alacağını söylemek mümkün değil. Ancak dört yıl güncelleme desteği sloganıyla satılacak olan bir fiyat/performans modeli piyasada büyük etki yaratabilir.
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 678 tanıtıldı: Orta sınıfın yeni gözdesi!
Qualcomm Snapdragon 678 Mobil Platformu resmi olarak tanıtıldı. Orta sınıf telefonlar üreten markalara hitap eden Snapdragon 678, iki yıl önce tanıtılan selefine göre önemli iyileştirmelerle geliyor.
İlginizi çekebilir: Honor, Qualcomm ile yonga setleri için görüşüyor
ABD’li teknoloji devi Qualcomm bundan tam iki yıl önce, orta sınıf akıllı telefonlar için özel olarak geliştirdiği Snapdragon 675 işlemcisini tanıtmıştı. Snapdragon 675 mobil işlemcinin devamının gelip gelmeyeceğiyle alakalı uzun süredir sessizliğini koruyan Qualcomm, bugün işlemcinin halefini piyasaya sürerek sessizliğini bozdu. ABD’li çip tasarım şirketi bugün, orta düzey akıllı telefon pazarı için geliştirdiği Snapdragon 678 işlemcisini duyurdu.
Qualcomm Snapdragon 678, şirketin uygun fiyatlı olma iddiası taşıyan bir işlemci modeli olması hasebiyle, bünyesinde öyle üst düzey özellikler barındırmıyor. Bu konuyla alakalı olarak, Snapdragon 678’in 5G desteğinin olmamasını örnek gösterebiliriz. Aslında bakacak olursanız ülkelerin 5G’ye hızla geçtiği şu zamanlarda 5G’nin kenara atılması pek de hoş değil; ancak Snapdragon 678’in yüksek bir hedef ortaya koymamasını da göz önünde bulundurarak 5G eksikliğini mazur görelim.
Uygun fiyatlı işlemci Qualcomm Snapdragon 678, orta seviye telefonlara performans dağıtacak
Qualcomm yetkilileri, yaptıkları açıklamada Snapdragon 678 işlemcide ağırlıklı olarak performans optimizasyonuna odaklandıklarını belirttiler. Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon 678’in bulunduğu akıllı telefonlar (orta seviye bir telefona göre) olabildiğince yüksek bir performans sergileyecek. Qualcomm mühendislerinin uzun uğraşları neticesinde elde edilen performans, önceki nesil Snapdragon 675’e açık ara fark atıyor.
Qualcomm, kullanıcılarına vaat ettiği söz konusu “performans”ı, Snapdragon 678’e yerleştirdiği Kyro 460 CPU ve Adreno 612 GPU sayesinde gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Kyro 460 CPU, hatırlarsanız önceki nesil Snapdragon 675 işlemcide 2.0 GHz saat hızıyla çalışıyordu; Snapdragon 678’de ise Qualcomm saat hızını 2.2 GHz’e çıkardığını belirtti. Bu anlamda işlemci, bir orta seviye akıllı telefondan beklenen oyun ve genel sistem performansını hayli karşılayacak.
Snapdragon 678, daha çok kamera ve bağlantı konusunda iddialı
11 nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 678, kullanıcısına sadece performans konusunda vaatler vermiyor; aynı zamanda işlemci, bulunduğu telefonun yüksek hızlı bağlantılara sahip olmasını sağlayacak ve bununla birlikte, telefonun kamera deneyimini de güçlendirecek. Açıklamaya göre, bünyesindeki Qualcomm X12 LTE modem vesilesiyle 600 Mbps’ye kadar yüksek hızlı bağlantı sunan Snapdragon 678, 48 MP çözünürlüğe kadar da fotoğraf çekebilme desteği sunuyor.
Bu anlamda aslında bakarsanız Snapdragon 678’in en iddialı olduğu tarafın, bağlantı ve kamera deneyimi olduğunu söyleyebiliriz. Spectra 250L ISP ve 3. nesil Qualcomm AI Engine ile desteklenen Snapdragon 678’le beraber, orta seviye akıllı telefonlara portre modu, düşük ışıkta çekim, 4K video kaydı gibi birbirinden güzel yenilikler gelecek. ISP’nin kendisi sıfır deklanşör gecikmesi ile, iki sensörle 16MP; ZSL desteği sayesindeyse tek bir sensörden 25MP görüntü yakalayabiliyor.
Qualcomm, Snapdragon 678’in ne zaman piyasaya çıkacağına dair bilgi vermedi. Ancak büyük ihtimalle 2021 yılında Snapdragon 678’den güç alan akıllı telefonların hayatımıza girdiğine şahit olacağız gibi görünüyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 14 saat önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 3 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce