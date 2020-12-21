AMD yeni model Ryzen işlemciler üzerinde çalışıyor

Senenin artık son kısımlarına girerken, AMD hakkında yeni söylentiler dolaşmaya ve bizlere yeni planları hakkında fikirler vermeye devam ediyor.

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Bu alanlarda tanındık bir kaynak olan Momomo, paylaştığı bir tweet ile bu söylentilere yenisini ekledi. Paylaşımında ise iki farklı işlemciden bahsediliyor: AMD Ryzen 9 5900 ve AMD Ryzen 7 5800. İki işlemci de Zen 3 mimarisi üzerine kurulu durumda. Yine tweet üzerinden okuyabildiğimiz kadarıyla Ryzen 9 5900, 12 çekirdekli ve 65W’lık bir TDP’ye (Isıl Tasarım Enerjisi) sahip olacak. Bu da 5900X ve 5950X çiplerinin 105W kapasitesinden gözle görülür bir azalma demek. Ryzen 7 5800 için konuşursak, sekiz çekirdeğe sahip olacak işlemcinin TDP’si yine 65W olacak.

Bu işlemcilerle alakalı bir diğer önemli konu ise sadece OEM işbirlikçilerine ve üreticilere dağıtılacak olmaları. Dolayısıyla normal kullanıcılar istedikleri gibi bu çiplere erişemeyecekler. Dolayısıyla 5900X ve 5950X işlemcilerinin daha alt versiyonları olacağı öngörülen bu çiplerin hangi tip sistemlerde yer bulacaklarını bekleyip görmek gerekecek.

Diğer bir sızıntı ise yine Twitter üzerinden bu sefer Patrick Schur tarafından geliyor. Burada gördüğümüz iki işlemci ise yine Zen 3 mimarili ve 65W TDP’li AMD Ryzen 7 5700G ve 5600G. Benzerleri olan Ryzen 4000G işlemcilerinin yerlerini bu çiplere bırakmaları bekleniyor.

İşlemcilerin tanıtımı konusunda net bilgiler olmasa da, geçmişe de bakacak olursak OEM modeli kullanılarak sadece üreticilere geleceklerini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla orta segment alanındaki cihazlarda görebileceğimiz bu çipler, fiyat performans açısından denge arayan kullanıcılar için oldukça iyi bir seçenek oluşturacak gibi duruyorlar.