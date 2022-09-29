Lenovo Legion Slim 7, yeni ve ince tasarımına rağmen oyun ve profesyonel kullanımlarda ihtiyacınız olacak üstün performansı sunmayı başarıyor. Sadece 16,9 mm kalınlığında ve 2,23 kg ağırlığında olan Legion S7, taşınabilir formda performans arayanlar için bire bir.

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Lenovo Legion Slim 7 Tasarımı

Lenovo Legion Slim 7, alüminyum kasa tasarımı ile 357.7 x 260 x 16.9 mm boyutlarında ve 2.23 kg ağırlığıyla dikkat çekiyor. 16 inç ekranlı bir ürün olduğunu düşündüğümüzde tasarımda gerçekten iyi bir çalışma yapıldığı aşikar. Harici ekran kartı ve soğutma sistemini de düşünecek olursak Legion Slim 7 için Lenovo mühendisleri güzel bir çalışma yaptığı görülüyor.

Bol port, bol bağlantı

Tasarımın önemli detaylarından biri de bağlantı seçenekleri tabiki. Üzerinde çoğu zaman ihtiyacınız olmayacağı kadar bağlantı noktaları yer alan Legion S7’de 2 adet USB 3.2 Gen 1 noktası yer alıyor. Ancak bu noktalardan biri “Her Zaman Açık” şekilde ayarlanmış. Yani sizin cihazınız kapalı olsa da tablet, telefon vb cihazlarınız için gerekecek şarj desteğini bu bağlantıdan 7/24 sağlayabilirsiniz. Pil durumuna da pek etki etmeyen bu özellik, özellikle telefon şarjını bir yerlerde unuttuğunuzda 99 Wh değerinde devasa bir powerbank taşımış gibi olacaksınız.

Diğer bir yandan 2 adet USB 3.2 Gen 2 bağlantısı bulunan cihazda bunlardan her ikisi de PD desteği sunuyor. Ayrıca biri tip A diğeri tip C olan bağlantılardan Tip-C olanı, cihazı dev ve ağır 230 Watt bataryasından kurtarıp, bu portlardan 135 Watt’a kadar şarj etmenizi sağlıyor. Yani dışarıya çıktığınızda ağır şarj aleti yerine 65 Watt ve üzeri bir telefon şarj aleti ile günlük kullanımda rahat işinize yarayabilecek şarj desteğini bu bağlantılardan sağlayabilirsiniz. Bir diğer yandan bu bağlantılardan farklı olarak bir adet de Thunderbolt 4 destekli Tip-C yeriniz de mevcut.

2 Tip C bağlantısında DP 1.4 desteği aldığınız Lenovo Legion Slim 7’de ayrıca bir adet tam boy HDMI bağlantısı da mevcut. 1 adet 3,5 mm ses giriş, ve 1 adet de tam boy SD kart okuyucu da dikkat çeken detaylardan. MicroSD koymak yerine tam boy SD kart koymak çok çok daha mantıklı ve kullanışlı olmuş.

Güç ise güç!

Legion Slim 7, ince yapılı bir cihaz olsa da Legion serisi adı üzerinde Lejyoner ve oyun ile performans odağı bir seri. Buna uygun olarak üzerinde 14 çekirdek 20 iş parçacığı sunan Intel Core i7 12700H barındırarak piyasanın en güçlü mobil işlemcilerinden birini kalbinde tutuyor. 4,7 GHz’e çıkabilen, normal durumlarda Iris Xe grafik ile tüm işlerinizi yapabilen ürün, 14 çekirdekli yapısında 6 performans 8 enerji verimli çekirdek sunuyor. Bunu Intel Thread Director ile kontrol eden işlemci, çoklu işlemlerde performans kanadına performans destekleyen işlere ise enerji verimli çekirdekleri ayırarak şahane performans sunmak için tasarlanmış.

Buna ek olarak NVIDIA GeForce RTX 3060 ile donatılan üründe Intel ve NVIDIA ikilisi gerektiğinde prize takılı iken yüksek Watt değerlerine ulaşarak performansta sizi şaşırtacak sonuçlara çıkabiliyor. Gerek yaptığımız benchmark testlerinde gerekse oyun testlerinde 2K çözünürlüklü ekranıyla beraber dört dörtlük performans sunarak oyuncuların dikkatini muhakkak çekecek gibi.

Bellek tarafında 16 GB 4800 Mhz DDR5 RAM kullanan üründe 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD konumlandırılmış. Bu da hem profesyonel hem oyun kullanımlarında bol bol yer ve bellek demek. Tabii dilerseniz arttırmanız da mümkün. Bunu da belirtmeden geçmeyelim.

Not: Test sonuçlarını görmek ve oyun deneyimine göz atmak isteyenler videoya göz atabilir.

Hem profesyonel hem oyuncu ekranı

16 inç boyutunda ve 2K olduğunu bahsettiğimiz ekrandan bu kadar kısa bahsetmek olmaz. 16 inçlik ve gerçekten %93,1 ekran boyut oranına ulaşarak “incecik” tabirine karşılık veren bir ekrana sahip olan Lenovo Legion Slim 7, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da teknik tabir olarak WQXGA olduğunu söylemek gerek. Ama orandan da anlayabileceğiniz gibi burada 16:10 bir ekran var. Bu da 16:9’a göre daha geniş bir ekran anlamına geliyor. Hem oyunda hem profesyonel kullanımda enlemesine daha fazla alan sunan Legion S7, bu ekranda 165 Hz tazeleme de sunuyor. Daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü ve daha akıcı bir ekran.

Profesyoneller için ise DisplayHDR 400 sertifikası ile HDR içerikleri üretmek ve düzenlemek mümkün olan ekranda, %100 sRGB desteği de sunuyor. Böylece yapılan düzenlemelerde renk doğruluğu da önemli olan insanların radadarına rahatlıkla girebilir.

RJ45’e ne gerek var?

Hem eleştirebileceğimiz hem de iki sebep ile kabul edebileceğimiz kablosuz bağlantı noktasına gelelim. Fark ettiğiniz üzere bağlantı seçeneklerinde RJ45 LAN portunu saymadık. Çünkü cihazda yok. Evet, “Bu nasıl oyun bilgisayarı” diyecekseniz, hemen sebebini açıklayalım. İlk sebebimiz tabiki kasa yapısı. İnce olan bu kasaya RJ45 koymak cihazı daha kalın hale getiirebilirdi. Bu nedenle bir vazgeçme olabillir. Ama ikinci neden daha önemli. Çünkü üzerinde Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i modülü mevcut. Wi-Fi 6E ile 2,4 GHz ve 5 GHz yanında 6 GHz ile de iletişim kuran Lenovo Legion Slim 7, bu sayede gerçek manada kablolu bağlantıyı aratmayan hızlı, akıcı, kayıpsız bir ağ bağlantısı sunuyor. Bluetooth 5.2 desteği de sunan üründe dosya aktarımı ve ağ noktasında gerçekten sorun yaşamanız neredeyse imkansız.

En büyük batarya!

Şimdi, işin sonuna ve garip tarafına gelelim. Cihazın ince ve -16 inç rakiplerine göre- ağır olmayan yapısından bahsettik. Ancak bu cihazda yasal uçak sınırı olan 99,99 Watt batarya olması da çok garip. Evet, böyle bir yasal sınır var onu söylemek gerek. Bir uçakta taşınabilecek en büyük batarya oranı 100 Watt. Bunun üstünde batarya varsa uçağa maalesef alınamıyor. Bu nedenle en son sınırda batarya ile bu cihazın yapılmış olması işte tam olarak işin garip tarafı oluyor. Daha ince ve hafiflik için 70 Watt dolaylarında bir batarya olsa o zaman neler konuşacaktık kim bilir?

Ama bu batarya elbette bize süper avantaj sunuyor. Böylesi bir bilgisayarı normal kullanırken 2 günü rahat ulaşacak bir kullanım vadedecektir. Gerçekten ofiste sadece Office dosyaları kullanma ve webde gezinme için kullansanız iki iş günü şarj gerekmeksizin gidecektir.

Genel değerlendirme ve sonuç

Genel olarak baktığımızda Lenovo Legion Slim 7, tasarımıyla dikkat çekici, bol bol fiziksel bağlantı sunup RJ45 yerine Wi-Fi 6E veren, QHD geniş ekranında oyun oynarken tazelemesi yüksek RTX avantajını yaşayan bir cihaz alacaklar. Intel’in en güçlü işlemcilerinden biri, en yeni ağ çözümü gibi detaylar ile de birleşince tam bir slim canavar olmayı başarıyor.

İnceleme Legion Slim 7 8.8 Puan Lenovo Legion Slim 7 ince ve taşınabilir yapısına rağmen sunduğu üstün performans ile hem oyuncuların hem de profesyonellerin aklını çelecek. ARTILARI İnce Tasarım

İnce Tasarım Üstün Performans

Üstün Performans Geniş Ekran EKSİLERİ RJ45 Bağlantı Yok Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

İşlevsellik 0

Batarya Performansı 0

Bağlantı Seçenekleri 0

Ekran 0