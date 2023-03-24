Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg siparişlerinin 80 bini geçtiğini ve 27 Mart tarihine kadar bu sayının 100 bini bulmasını beklediğini söylemişti. Togg bugün yaptığı açıklamayla 100 bin barajına ulaştığını duyurdu!

Yalnızca 7 Günde 100 Bin Sipariş!

16 Mart’ta başlayan ön sipariş döneminde yalnızca 1 günde 22 bin 150 adet sipariş alarak ülkemizdeki toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazla sipariş aldığı haberleriyle çalkalanan Togg T10X C-SUV modeli, 3 günde bu sayıyı 41 bin sınırına ve son olarak 7 günde de 100 bin sınırına çıkardı.

Bu dudak uçuklatan başarının gerçekten de oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg’un adeta bir talep patlaması yaşadığını söyleyebiliriz.

Yıllık 12 bin adet üretimin planlandığı Togg’un şu an ulaştığı sipariş sayısı yıllık planlanan üretimin 8 katı olan 96 bin rakamını bile geçmiş durumda. Bunun hayallerin bile ötesinde bir başarı olduğu görülüyor. Togg’un ilk teslimat tarihinin de belli olduğunu söyleyelim.

Togg tarafından geçtiğimiz günlerde hafta yapılan paylaşımla beraber ilk teslimatın ay sonundan itibaren başlayacağı belirtildi. Sahiplerini bekleyen araçların üretim bandındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Togg, paylaşımında “24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ön sipariş veren herkesin araca ulaşamayacağını ve çekiliş usulüyle araç sahiplerinin belli olacağını söyleyelim. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, Trumore e-Cüzdan’a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigürasyonunu seçip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak.

Bunun ardından, araçlar sahiplerini bulacak. Çekilişte aracı almaya hak kazanamayanlar ise en geç 14 gün içinde yaptıkları ön ödemeyi geri alacak. Togg almaya hak kazananlar da araçlarını hemen teslim alamayacak.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre ilk etapta uzun menzilli versiyon üretilmeye başlanıyor. Fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyatı olan bu versiyon Lansman Özel Paketi’yle 1 milyon 250 bin TL’den satılıyor. Temmuzda üretilmeye başlanacak Standart Menzilli versiyonunun fiyatı ise V1 donanımında 953 bin TL ve V2 donanımında 1 milyon 55 bin TL.

Standart Menzil V1’in Lansman Özel Paketi için 20 bin TL, V2’nin Lansman Özel Paketi için 35 bin TL daha ödenmesi gerekiyor. Henüz fiyatı açıklanmayan çift motorlu güçlü versiyonun teslimatları 29 Ekim’den sonra yapılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg başarılı olabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!