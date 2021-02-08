Intel Core i9-11900K sızıntısı rekor kırıyor

Yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinden Intel Core i9-11900K çevrimiçi test sitelerine bir kez daha uğradı. İşlemci AMD Ryzen çiplerini tekli çekirdekte geçerken, çoklu çekirdekte de önemli performans sergiliyor.

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Intel’in 8 çekirdekli işlemcisinin muhtemelen en son özellikleriyle görüldüğü bu testi Videocardz tespit etti. 5.3GHz artırılan saat hızıyla görülen işlemcinin temel hızı ise 3.5GHz.

Gigabyte Z490 anakart ve 32GB RAM ile Geekbench’te birkaç sefer test edilen işlemcinin tekli çekirdekte elde ettiği en yüksek puan 1.905. Bu ise Geekbench üzerinde tespit edilen en yüksek skor olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ryzen 9 5950X amiral gemisi işlemcisinden de %13 hızlı olduğu anlamına geliyor.

Bununla beraber çoklu çekirdekte 10.994’e kadar ulaşan işlemci Ryzen’dan bu alanda geride kalıyor. Çünkü Ryzen işlemci bu tarafta 14.000 skorunu aşıyor. Yani yaklaşık %27 daha hızlı. Ancak AMD’nin işlemcisinin 16 çekirdeğe sahip olduğunu unutmamak gerek.

Diğer taraftan 8 çekirdekli diğer rakibine bakacak olursak Intel Core i9-11900K AMD’nin 5800X’inden %15 daha hızlı. Çoklu çekirdekte ise bu rakam sadece %5. Onun dışında kendi akranlarıyla karşılaştırıldığında ise 2 tane fazladan çekirdeğe sahip olan ve aynı saat hızında çalışan 10900K işlemcisini çoklu çekirdekte 30 puan gibi çok az bir farkla geçiyor. Dolayısıyla önemli bir performans ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Ancak bu testlerde 11900K için hız aşırtma uygulanıp uygulanmadığının net olmadığını da belirtmek gerek. Yani her sızıntıda olabileceği gibi bunda da biraz dikkatli olmakta fayda var.

Bunun dışında işlemcinin güç tüketimi ve fiyatı açısından da bazı soru işaretlerinin mevcut olduğunu belirtelim.