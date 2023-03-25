Intel ve Gordon ve Betty Moore Vakfı bugün şirketin kurucu ortağı Gordon Moore’un 94 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Vakıf, 24 Mart 2023 Cuma günü Hawaii’deki evinde ailesiyle huzur içinde öldüğünü bildirdi. Moore ve uzun süredir meslektaşı Robert Noyce, Temmuz 1968’de Intel’i kurdu. Moore başlangıçta başkan olduğu 1975 yılına kadar başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1979’da Moore, CEO pozisyonundan vazgeçtiği ve başkan olarak devam ettiği 1987 yılına kadar yönetim kurulu başkanı ve CEO olarak görev yaptı. 1997’de Moore emekli başkan oldu ve 2006’da istifa etti.

Moore, yaşamı boyunca odağını ve enerjisini hayırseverliğe, özellikle çevre koruma, bilim ve hasta bakımı iyileştirmelerine adadı. 72 yıllık karısıyla birlikte, 2000 yılında kuruluşundan bu yana hayır işlerine 5,1 milyar dolardan fazla bağışta bulunan Gordon ve Betty Moore Vakfı’nı kurdu.

Vakıf başkanı Harvey Fineberg, “Gordon ile tanışan ve çalışan bizler sonsuza dek onun bilgeliğinden, alçakgönüllülüğünden ve cömertliğinden ilham alacak. Hiçbir zaman bir ev ismi olmayı arzulamasa da, Gordon’un vizyonu ve hayatının çalışması, günlük hayatımızı şekillendiren olağanüstü yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri sağladı. Yine de bu tarihi başarılar onun mirasının sadece bir parçası. Onun ve Betty’nin hayırseverler olarak cömertliği, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirecek.” dedi.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, “Gordon Moore, teknoloji endüstrisini içgörüsü ve vizyonuyla tanımladı. Transistörlerin gücünü ortaya çıkarmada etkili oldu ve on yıllar boyunca teknoloji uzmanlarına ve girişimcilere ilham verdi. Intel olarak Moore Yasası’ndan ilham almaya devam ediyoruz ve periyodik tablo bitene kadar onu takip etmeyi planlıyoruz. Gordon’un vizyonu, dünyadaki her insanın hayatını iyileştirmek için teknolojinin gücünü kullandığımız için gerçek kuzeyimiz olarak yaşıyor. Kariyerim ve hayatımın büyük bir kısmı, Gordon’un Intel’in yönetimindeki liderliğinin körüklediği olasılıklar içinde şekillendi ve onun mirasını ileriye taşımanın onuru ve sorumluluğu beni alçalttı.” ifadelerini kullandı.

Gordon Moore Kimdir?

Intel’i kurmadan önce Moore ve Noyce, Fairchild Semiconductor’ın kuruluşuna katıldılar ve burada ilk ticari dağınık silikon transistör üretiminde ve daha sonra dünyanın ticari olarak uygulanabilir ilk entegre devrelerinde merkezi roller oynadılar. İkili daha önce transistörün ortak mucidi ve Silikon Vadisi olacak olan ilk yarı iletken şirketi olan Shockley Semiconductor’ın kurucusu William Shockley altında birlikte çalışmıştı. Moore ve Noyce, kendi başlarına grev yaptıktan sonra gelecekteki Intel CEO’su Andy Grove’u üçüncü çalışan olarak işe aldılar ve üçü Intel’i dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getiriyor. Birlikte “Intel Trinity” olarak tanındılar ve mirasları bugün de devam ediyor.

1975’te Moore tahminini önümüzdeki 10 yıl boyunca her iki yılda bir entegre bir devrede transistörlerin iki katına çıkarılmasına revize etti. Ne olursa olsun, çip teknolojisinin katlanarak büyüyen, elektroniği sürekli olarak daha hızlı, daha küçük ve daha ucuz hale getirdiği fikri, yarı iletken endüstrisinin arkasındaki itici güç haline geldi ve çiplerin milyonlarca günlük üründe her yerde kullanılmasının yolunu açtı.

2022’de Gelsinger, Intel ekiplerinin gelecekteki süreç teknolojilerini geliştirdiği Oregon’daki Ronler Acres kampüsünün adını Ronler Acres’teki Gordon Moore Park olarak değiştirdiğini duyurdu. Intel’in Teknoloji Geliştirme Grubu’nun çoğuna ev sahipliği yapan RA4 binası, kafesi The Gordon ile birlikte Moore Center olarak da yeniden adlandırıldı.

Gordon Earle Moore, 3 Ocak 1929’da San Francisco’da Walter Harold ve Florence Almira “Mira” (Williamson) Moore’un oğlu olarak dünyaya geldi. Moore, San Jose Eyalet Üniversitesi, Berkeley’deki California Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim gördü ve 1954’te kimya alanında doktora derecesi aldı.

Araştırma kariyerine Maryland’deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda başladı. Shockley Semiconductor’a katılmak için 1956’da Kaliforniya’ya döndü. 1957’de Moore, Robert Noyce ve Shockley Semiconductor’dan diğer altı meslektaşıyla birlikte Fairchild Camera and Instrument’ın bir bölümü olan Fairchild Semiconductor’ı kurdu. On bir yıl sonra Moore ve Noyce, Intel’i kurdular.

Fairchild ve Intel ile finansal başarı geldi. Birçoğu anonim olan bireysel hediyelerle başlayarak, ardından Moore Aile Vakfı’nı kurdu ve sonunda 2000 yılında Gordon ve Betty Moore Vakfı’nı kuran Moore ve karısı, dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmek için hayırseverlik yoluyla aradılar. Etki ve ölçüm tutkusu, hayırsever çalışmalarının ve özlemlerinin ayırt edici özellikleriydi.

2006’da Intel’den emekli olduktan sonra Moore, zamanını Kaliforniya ve Hawaii arasında böldü ve 2018’de fahri başkanlığa geçene kadar Gordon ve Betty Moore Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Moore ayrıca Conservation International ve Gilead Sciences, Inc.’in yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi, Kraliyet Mühendisler Derneği Üyesi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Üyesiydi. 1995“ten 2001”in başına kadar California Teknoloji Enstitüsü mütevelli heyeti başkanı olarak görev yaptı ve Yaşam Mütevelli Heyeti olarak devam etti.