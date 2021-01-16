Intel H570 ve B560 anakartlarında hafıza overclock işlemi aktifleşti

500 serisi anakartlarıyla beraber Intel alışkanlığını bozdu ve Z anakartları dışında da hafızaya yapılan overclock işlemini aktifleştirdi. Bu jenerasyon içerisinde H570 ve B560 anakartları kullanıcılarının resmi olarak desteklenen hafıza hızının üstüne çıkmaları artık mümkün olabilecek.

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AMD sahipleri açısından ise bu hamle fazla bir anlam ifade etmeyebilir çünkü zaten AMD markası; A veya B serisi gibi bütçe dostu anakartlarının hafıza overclock işlemlerinde bu konuda daha esnek davranıyor. Intel kullanıcıları ise 500 serisi kartlardan önce bu özelliğe sadece Z amiral gemisi kartlarında erişebiliyorlardı. Biraz gecikmiş olsa da Intel firmasının daha düşük bütçeli anakartlar için de bu kapıyı açmış olması iyi bir haber.

Intel firmasının hafıza desteği iki farklı şekilde oluyor

Anakartlar hakkında genel bir bakış sağlayacak olursak Comet Lake-S hafıza desteği için Intel iki seviyeli bir şema kullanıyor. i9 ve i7 işlemcileri varsayılan olarak DDR4-2933 desteğine sahiplerken, i5 ve altı ise DDR4-2666 hafıza desteğine sahip. Bu nedenle de H470 ve B460 anakartları sadece DDR4-2933 desteğine kadar çıkabiliyorlardı.

momomo_US tarafından gelen bilgilere göre ASRock Z590 Taichi ürün sayfasında ise Intel’in Rocket Lake-S ile de aynı yolu izlediğini söylüyor. Hafıza desteği kısmında “11.Intel Core (i5/i7/i9) 3200’e kadar DDR4 bellek desteklerken; Core i3, Pentium ve Celeron 2666’e kadar DDR4 destekler” yazdığı görülebiliyor.

Önceki gelen bilgiler 11.nesilin Rocket Lake-S ve Comet Lake Refresh işlemcilerine sahip olduğunu söylüyordu. ASRock tarafından gelen bu bilgiler de bunu destekler nitelikte. Core i9 ve Core i5 modelleri DDR4-3200 destekleyen Rocket Lake-S işlemcileri olarak karşımıza çıkarken, Comet Lake Refresh çipleri ise mevcut jenerasyon gibi DDR4-2666 desteğine sahip.

Böylelikle yeni gelen düzenlemeyle H570 ve B560 anakartları artık hafıza overclock işlemine olanak sağlıyor. Ancak anakarttaki işlemcinin i5 ve üzeri olması gerekiyor. i3 ve altı işlemciler DDR4-2666 desteğinde kalıyor. Bunun öncesinde ise H ve B serisi anakartlarda i9 işlemci kullanıldığında daha hızlı bir bellek kullanılamıyordu. Dolayısıyla tam bir overclock desteği sayılmasa da yine de hiç yoktan iyidir diyebiliriz.