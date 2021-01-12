Intel, Apple’ın ARM tasarımlarını taklit eden yeni ‘Alder Lake’ çiplerini tanıttı!

CES 2021 sırasında Intel, x86 mimarisi için “önemli bir atılım” olduğunu söylediği yeni nesil Alder Lake çip ailesini tanıttı.

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Intel Alder Lake nedir?

Hibrit Alder Lake yonga setleri, hem yüksek performanslı hem de yüksek verimli çekirdekleri tek bir pakette birleştiren Apple’ın M1 yongalarına benzer bir tasarım kullanıyor.

Bu, Intel’in tıpkı geçen yıl ön gösterimini yaptığı “Lakefield” işlemcilere benziyor. Intel, Alder Lake ailesinin gelecekteki masaüstü ve mobil işlemcilerin temeli olacağını söylüyor ve bu çiplere sahip bir sistem ile donatılmış ilk bilgisayarların, 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor.

12. nesil Alder Lake yongaları, Intel’in Tiger Lake ailesinde zaten ortaya çıkmış olan 10 nanometre SuperFin tasarımlarının “gelişmiş bir versiyonunu” barındıracak. Alder Lake çipleri ayrıca yüksek güçteki “Golden Lake” çekirdeklerinin ve yeni “Gracemont” enerji verimliliği çekirdeklerinin bir kombinasyonuna sahip olacak.

Intel’in Alder Lake ailesi için mobil cihazların ötesine geçen planları da bulunuyor ve bu hareketi bize, Apple’ın ARM tabanlı yongalarla elde ettiği başarıdan ilham aldığını gösteriyor.

Atılım, Apple’ın silikon çipleri karşısında Intel’in endüstrideki üstünlüğünü kaybedeceği ile ilgili üzerinde artan baskıdan doğdu.

Apple, Intel çipli bir macOS cihazını en son Ağustos ayında 2020 iMac serisiyle piyasaya sürmüştü. Bu noktadan sonra kaç Mac’in daha ileride Intel çiplerini kullanacağı henüz net değil.

Apple’ın yaklaşık iki yıl süreceğini söylediği Apple Silikon’a geçiş şimdiden başlamış durumda. 2020’de Apple, tescilli yonga setlerine sahip yeni Mac mini, MacBook Pro ve MacBook Air cihazlarını piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Haziran 2020’de Apple, henüz bir sürümü görülmemiş olan “üretim hattında bazı yeni Intel tabanlı Mac’ler bulunduğundan” da bahsetti.