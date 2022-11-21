Sahte videolar büyük bir sorun ve Intel, teknolojisinin bunları iyi bir şekilde tespit ederek şirketlerin bu tür içerikleri kaldırmasına yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Şirket son birkaç yılda çiplerin ötesine geçerek yeteneklerini farklı sorunların üstesinden gelmek için kullandı. Ve şimdi Intel, bir videonun deepfake öğeler içerip içermediğini yüzde 96 doğrulukla söyleyen bir dedektör geliştirdiğini iddia ediyor.

Şirket FakeCatcher’ın dünyanın ilk gerçek zamanlı deepfake dedektörü olduğunu söyledi. Intel, bu sistemi tasarlamak için donanım ve yazılım becerilerini Devlet üniversitesi araştırmacılarıyla ortaklaşa kullandı.

Intel FakeCatcher’ı laboratuvarlarında, New York Eyalet Üniversitesi’nden Umur Çiftçi ile işbirliği içinde çalışan kıdemli araştırma bilimcisi İlke Demir ile birlikte tasarladı. FakeCatcher, Intel’in kendi donanım ve yazılımını kullanarak oluşturduğu bir sunucu üzerinde çalışıyor. Uygulama web tabanlı bir arayüz üzerinden veri sağlıyor.

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Deepfake’ler temelde görselde bir kişinin olduğu ancak konuşan kişinin başka biri olduğu içeriklerdir. Bunu, meslekten olmayanlar için tanımlanamayan sanal bir estetik ameliyat gibi düşünün.

İçindekiler Intel FakeCatcher Deepfake Dedektörü Nasıl Çalışır

Intel FakeCatcher Deepfake Dedektörü Nasıl Çalışır

Intel, FakeCatcher’ın piyasadaki diğer tüm deepfake dedektörlerinden farklı olduğunu söylüyor. Bu iddia oldukça yüksek ve videoları tespit etmek için kullanılan teknolojinin şirketin yüzde 96 doğruluk oranı sunmasına yardımcı olduğunu, bunun da şimdiye kadar ideal eşleşmeyi vermeye en yakın oran olduğunu açıklıyor.

Intel, FakeCatcher’ın video piksellerindeki kan akışını analiz ederek çalıştığını söylüyor. Bu işlem fotopletismografi ya da PPG adı verilen bir teknoloji kullanılarak gerçekleştiriliyor. PPG ile Intel’in teknolojisi canlı doku tarafından yansıtılan ışık miktarını ölçebiliyor. Şimdi, eğer videodaki kişi gerçekse, PPG normal şekilde çalışacak, ancak bu bir deepfake ise, dedektör kişiyi uyaracaktır.

Şirket ayrıca, kalbiniz kan pompaladığında damarın renginin değiştiğinden ve bunun FakeCatcher tarafından kolayca tespit edilerek kişiyi ya da platformu uyardığından bahsediyor.

Intel, şimdiye kadar kimsenin kullanmadığı bir özelliği kullanarak bir çözüm bulduğuna inanıyor. Şirket, sosyal medya platformlarının sahte içeriği tespit etmek ve toplu tüketimden önce bunları kaldırmak için teknolojisini kullanabileceğini umuyor.