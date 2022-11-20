Yılın en çok beklenen mobil yongası Snapdragon 8 Gen 2, pek çok yeni özellik ve özellik ile çıktı. Yonga seti, önceki sürümlere göre birçok gelişmiş özellikle birlikte geliyor. Yeni Qualcomm çip, performans, pil dayanıklılığı, yapay zeka ve kamera gibi alanlarda geliştirmelerle geliyor.

Tüm bu yeni geliştirmelerle, kamera özellikleri oyunun kurallarını gerçekten değiştirecek. Yeni Qualcomm çipinin kamera özelliklerine güç sağlayan yeni görüntü işleme çipinin dışında ayrıca AI çipi ile doğrudan bir bağlantısı var. Bu işbirliğinin nihai sonucu, gerçekten göz alıcı görüntüler ve video çıktılarından başka bir şey olmayacaktır.

Qualcomm ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Judd Heapei, Snapdragon destekli telefonların yeni profesyonel kameralara sahip olduğunu söyledi.

Kamera Kurulumu

Snapdragon 8 Gen 2 artık AI motorundaki Spectra Image Signal Processor (ISP) ile Hexagon işlemci arasında doğrudan bir bağlantıyla geliyor. Bu doğrudan bağlantının yaptığı şey, görüntüleri yazılım yerine donanım yetenekleriyle işlemek.

Bundan önce, ISP ve AI motorları bağımsız olarak çalışıyordu. Dolayısıyla, görüntü işlemenin çoğu yazılım işlemenin yardımıyla mümkün hale getirildi. Elbette üreticiler, görüntüleri ve videoları geliştirmek için yazılım işlemeyi kullanmaya devam edecek. Ancak bu sefer donanım, işin çoğunu halledecek.

200 MP Lens Desteği

Evet, bu yıl 200 MP mobil kameralar gördük. Ancak Snapdragon 8 Gen 2, 200 MP kameraların gerçek profesyonel kameralar gibi çekim yapması için daha iyi geliştirmelerle birlikte geliyor.

200 MP lensler için yeni destekle, yakınlaştırabilir ve uzak mesafeden görüntü yakalayabilirsiniz. ISP, daha büyük görüntüleri 12.5 MP veya 50 MP’e indirebilen sensör içi yakınlaştırmayı destekliyor. Bu, telefonun kamerasıyla çektiğiniz görüntüleri yakınlaştırdığınızda paraziti giderir.

Anlamsal Bölünme

Snapdragon 8 Gen 2’nin bir diğer önemli özelliği anlamsal bölümlemedir. Bu aynı zamanda, ISP ve AI motoru arasındaki doğrudan bağlantı ile mümkün olmaktadır. Bu özellik, herhangi bir fotoğraftaki nesneleri ve çevrelerini ayırt edebilir.

ISP görüntüye odaklanırken, AI motoru ise hangisinin ne olduğunu söyler. Örneğin bir çift ayakkabı ve takım elbise giymiş, güneş gözlüğü takmış bir kişinin fotoğrafını çekerseniz AI motoru, fotoğraftaki kişinin giydiği her şeyin ayrıntılarını ISP’ye gönderebilir.

Bunun nihai sonucu, görüntünün fotoğraftaki her bir nesnenin saf ayrıntılarla çıkmasıdır. AI motoru ve ISP, bunun için birlikte çalışır.

Başlangıçta, telefon üreticileri bunu yazılım optimizasyonlarıyla mümkün kılıyordu. Ancak Snapdragon 8 Gen 2 ve mükemmel AI yetenekleri sayesinde artık durum böyle olmayacak.

Bokeh Motoru

Bokeh motoru geçtiğimiz yıllarda Snapdragon 8 Gen 1’de tanıtıldı. Ancak Qualcomm, Gen 2’deki motora gerçekten özel bir şey yaptı. Yeni geliştirmelerle fotoğraflarınızın arka plan efektlerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Arka plan bulanıklığının derinliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca arka plan ışıklarını bulanık noktalardan farklı bir şekle değiştirebilirsiniz. Örneğin, yeni bulanıklaştırma motoru, bulanık daireleri kalp şekillerine dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

YATAY TESVİYE

Snapdragon 8 Gen 2’ye yapılan bu yeni ekleme, hem fotoğraf çekerken hem de video kaydederken çok kullanışlı bir özellik olarak gelecek. Bu özellik, akıllı telefonunuzu kullanarak çektiğiniz tüm resimlerin ve videoların düz ve dik görünmesini sağlar.

Yani, çekim yaparken elleriniz biraz eğik olsa bile yeni yatay tesviye özelliği bunu sizin için otomatik olarak düzeltir. Bu daha çok bir gimbal gibi çalışır, bu nedenle artık profesyonel fotoğraflar ve profesyonel videolar için profesyonel bir fotoğrafçı olmanıza gerek yok. Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 2 çipi sayesinde.

Judd’un dediği gibi, yeni Snapdragon 8 Gen 2 yongası pek çok yetenekle birlikte geliyor. 2023’e yaklaşırken, hangi üreticinin hangi özelliklerden yararlandığını ve bu özelliklerin ne kadar işe yarayacağını görmeyi bekliyoruz.