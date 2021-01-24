Intel Core i9-11900K sızıntısı işlemcinin hızını ortaya çıkardı

Intel firmasının gelecek nesil sekiz çekirdekli Rocket Lake amiral gemisi işlemcilerinden olan Intel Core i9-11900K, sızan test puanıyla görüntülendi.

İlginizi çekebilir:

reklam

VideoCardz tarafından tespit edilidiği üzere Twitter üzerinden paylaşılan işlemcinin Geekbench sonucu, yükseltilmiş hızıyla birlikte 5.3GHz rakamını gösteriyor. Bu da birkaç hafta önce gelen başka bir sızıntıyla uyuşuyor.

Her türlü sızıntıda olması gerektiği gibi dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte Gigabyte Z490 anakartı üzerinde görülen Intel Core i9-11900K işlemcisinin; tek çekirdek puanının 1.892, çoklu çekirdek puanının ise 10.934 olarak görüldüğünü de bildirelim.

Bu etkileyici skorlarla birlikte yine VideoCardz tarafından tespit edildiğine göre; 11900K işlemcisinin özellikle tek çekirdekli skorunda 10900K Comet Lake işlemcisini yaklaşık %35 ile geride bıraktığını söyleyebiliyoruz. Bu iki Intel çipinin çoklu çekirdek skorlarında ise Comet Lake’in fazladan iki çekirdeği olmasına rağmen Rocket Lake işlemcisi ile kafa kafaya sonuçlar verdiği görülüyor.

Intel Core ve AMD Ryzen karşılaştırmaları da söz konusu

Bir diğer sekiz çekirdekli AMD Ryzen 5800X ile yapılan karşılaştırmaya bakacak olursak Intel işlemcisi tekli çekirdekte %13, çoklu çekirdek işlemlerinde ise %5 daha hızlı performans sergiliyor.

Genelde sızıntılar, özellikle de piyasaya sürülme öncesi çıkanlar hakkında dikkat edilmesi gerektiğini ve tek bir test sonucunun kesin bir yargı oluşturmayacağını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Ancak diğer taraftan 11900K işlemcisinin son haliyle vereceği performans bundan daha iyi bile olabilir.

Burada önemli rol oynayabilecek olan ise işlemcilerin fiyatı olacak. Ki Mart ayında çıkması beklenen Rocket Lake işlemcileri hakkında bu yönde gelen bilgiler de olumlu ilerliyor. İşlemcilerin Comet Lake çiplerinden daha ucuz bir fiyat ile piyasaya çıkmaları bekleniyor. Bu da AMD ile aralarında önemli bir rekabet oluşabileceği anlamına gelebilir.

Son bir dipnot olarak da yine VideoCardz tarafından, sızıntılara göre sekiz çekirdekli olacak olan i7-11700K işlemcisinin Geekbench skorunun bildirildiğini de iletelim. Ryzen 5800X’e göre tekli ve çoklu çekirdekte sırasıyla %8 ve %18 daha yavaş gözüken işlemci, yükseltilmiş 4.4GHz hızında ise eşit skor veriyor. Dolayısıyla bu testlerin işlemcilerin tam kapasitelerini yansıtmadığını da söyleyebiliriz.