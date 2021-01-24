İşlemci
Intel Core i9-11900K sızıntısı işlemcinin hızını ortaya çıkardı
Intel firmasının gelecek nesil sekiz çekirdekli Rocket Lake amiral gemisi işlemcilerinden olan Intel Core i9-11900K, sızan test puanıyla görüntülendi.
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VideoCardz tarafından tespit edilidiği üzere Twitter üzerinden paylaşılan işlemcinin Geekbench sonucu, yükseltilmiş hızıyla birlikte 5.3GHz rakamını gösteriyor. Bu da birkaç hafta önce gelen başka bir sızıntıyla uyuşuyor.
Her türlü sızıntıda olması gerektiği gibi dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte Gigabyte Z490 anakartı üzerinde görülen Intel Core i9-11900K işlemcisinin; tek çekirdek puanının 1.892, çoklu çekirdek puanının ise 10.934 olarak görüldüğünü de bildirelim.
Bu etkileyici skorlarla birlikte yine VideoCardz tarafından tespit edildiğine göre; 11900K işlemcisinin özellikle tek çekirdekli skorunda 10900K Comet Lake işlemcisini yaklaşık %35 ile geride bıraktığını söyleyebiliyoruz. Bu iki Intel çipinin çoklu çekirdek skorlarında ise Comet Lake’in fazladan iki çekirdeği olmasına rağmen Rocket Lake işlemcisi ile kafa kafaya sonuçlar verdiği görülüyor.
Intel Core ve AMD Ryzen karşılaştırmaları da söz konusu
Bir diğer sekiz çekirdekli AMD Ryzen 5800X ile yapılan karşılaştırmaya bakacak olursak Intel işlemcisi tekli çekirdekte %13, çoklu çekirdek işlemlerinde ise %5 daha hızlı performans sergiliyor.
Genelde sızıntılar, özellikle de piyasaya sürülme öncesi çıkanlar hakkında dikkat edilmesi gerektiğini ve tek bir test sonucunun kesin bir yargı oluşturmayacağını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Ancak diğer taraftan 11900K işlemcisinin son haliyle vereceği performans bundan daha iyi bile olabilir.
Burada önemli rol oynayabilecek olan ise işlemcilerin fiyatı olacak. Ki Mart ayında çıkması beklenen Rocket Lake işlemcileri hakkında bu yönde gelen bilgiler de olumlu ilerliyor. İşlemcilerin Comet Lake çiplerinden daha ucuz bir fiyat ile piyasaya çıkmaları bekleniyor. Bu da AMD ile aralarında önemli bir rekabet oluşabileceği anlamına gelebilir.
Son bir dipnot olarak da yine VideoCardz tarafından, sızıntılara göre sekiz çekirdekli olacak olan i7-11700K işlemcisinin Geekbench skorunun bildirildiğini de iletelim. Ryzen 5800X’e göre tekli ve çoklu çekirdekte sırasıyla %8 ve %18 daha yavaş gözüken işlemci, yükseltilmiş 4.4GHz hızında ise eşit skor veriyor. Dolayısıyla bu testlerin işlemcilerin tam kapasitelerini yansıtmadığını da söyleyebiliriz.
Güncelleme
AMD, Ryzen 5000 sorunları için BIOS güncellemesi yayınlayacak
AMD, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Şubat ayında yeni AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme aynı zamanda genel RAID sürücüsü iyileştirmeleri ve stabilite düzenlemeleri yanında Ryzen 5000 serisi işlemciler için önemli düzeltmeler içeriyor.
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MSI firmasının 15 Ocak tarihinde açıkladığına göre PCIe Ayarlanabilir Bar desteği en son model ana kartlara gelecek ve yeni AMD AGESA BIOS versiyonu bu özelliği desteklenen işlemcilerde çalıştıracak. Ayarlanabilir Bar ise GeForce RTX 30 serisi grafik kartlarında görülen ve veri akışının daha hızlı olmasına imkan vererek performans artışı sağlayan bir arayüz teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.
AMD Ryzen 5000 sorunları daha çok Ryzen Master üzerinde
Yeni gelecek güncellemeyle birlikte bazı Reddit kullanıcıları tarafından Ryzen 5000 işlemcileriyle alakalı iletilen sorunların da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu problemler ise özellikle kullanıcıların hız aşırtma (overclock), hafıza voltajı ayarlama gibi düzenlemeler yapmasına izin veren Ryzen Master yazılımında görülebiliyorlar.
Bildirilen sorunlar arasında Ryzen Master programının saat hızlarını göstermemesi ve NZXT sıcaklık ölçüm programıyla olan uyumsuzluğu yer alıyor. Bunun dışında ise yazılımın bazı bölümlerine ulaşılamaması ve gri gözükmesi gibi şikayetler de söz konusu.
Gelecek ay çıkacak olan AGESA 1.2.0.0 BIOS güncellemesinin ise bu tip sorunlara çözüm bulması bekleniyor. Güncellemenin tam çıkışı için ise şu anlık net bir tarih mevcut değil.
Donanım
Intel ucuz notebookları, firmayı piyasada %33 büyüttü
2020 yılının bilgisayar satışları açısından oldukça önemli bir yıl olduğunu biliyoruz. Şimdi ise Intel yayınladığı dördüncü çeyrek gelir raporuyla bu bilgileri doğruluyor.
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Bilgisayar piyasasında geçen seneye oranla %33 büyüdüğünü söyleyen işlemci firmasının sadece notebook piyasasındaki kazancı %30 arttı. Intel firmasının bilgisayarlarıyla ilgilenen Intel Client Computing Group ise çeyrek içerisinde 10.9 milyar Dolar kazanca ulaştı. Bu rakam da geçen seneye oranla %9 civarında bir artış anlamına geliyor.
Daha da ilginci bu süreç içerisinde notebook bilgisayarların fiyatının %15’lik bir düşüş yaşamış olması. Bu da bizlere insanların bu salgın içerisinde gerçekten bilgisayarlara ihtiyaçları olduğunu ancak fazla paralar vermek istemediklerini söylüyor.
Bunun dışında firmanın daha güçlü bilgisayarlarının da satışları ve oto-sürüş alanındaki Mobileye alt firmasının %39’luk büyümesi; Kasım ayındaki beklenen kazancın 2.6 milyar dolar daha fazla olmasına yol açtı. Böylelikle dördüncü çeyrek için 20 milyar Dolar gelir açıklayan firma kârının ise 5.9 milyar Dolar olduğunu raporladı. İlginç bir şekilde geçen seneye oranla bu rakamlar sırasıyla %1 ve %15 daha az. Ancak Intel, bu rakamlardan yine de memnun durumda.
Intel yeni CEO’su Pat Gelsinger’e Şubat ayında kavuşacak. Dolayısıyla da o zamana kadar 2021 yılının tamamı için detaylı bilgiler vermemeyi tercih ediyorlar. Ancak şimdilik, yılın ilk çeyreği için kazancın 17.5 milyar Dolar civarında olmasının beklendiğini söyleyebiliriz.
Apple
Apple Mac M1 cihazlardaki Bluetooth sorunu yakın zamanda çözülebilir
Bluetooth bağlantı sorunları yaşayan yeni M1 çipli Apple Mac bilgisayarların macOS Big Sur işletim sistemi için yakın zamanda bir güncelleme gelmesi bekleniyor.
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Wccftech tarafından gelen bilgilere göre M1 işlemcili yeni Mac mini ve Macbook cihazlarında bazı Bluetooth sorunları görülebiliyor. Bu konu hakkındaki çözüm söylemleri ise maalesef Apple tarafından gelen resmi açıklamalar değil Apple destek temsilcisinin ilettiklerinden oluşuyor.
The Atlantic yazarı Ian Bogost yeni bir macOS yamasının yakında geleceğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu. Sonrasında ise bu bilginin Apple destek tarafından geldiğini ve ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak sorunun akıbetini zaman gösterecek ama bunun önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Sorundan biraz bahsedecek olursak M1 çipli bilgisayarlarla alakalı bazı kullanıcılar Bluetooth bağlantı kaybı yaşadıklarını bildiriyor. Problem birkaç günlüğüne yok olabilse de ardından tekrardan gözlemlenmeye devam ediyor. Özellikle etkilenen cihazın Mac mini olduğu görülebiliyorken, bunun dışında bu konuda şikayetçi olan M1 MacBook sahipleri de yok değil.
Bundan önce 2018 yılında da Mac mini bilgisayarlarında Bluetooth sorunları yaşandığı kaydedilmişti. Ancak M1 mimarisini düşününce pek de aynı sorunmuş gibi durmuyor. Daha fazla ve net bilgi için ise Apple tarafından gelecek olan resmi açıklamaları beklememiz gerekecek.
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